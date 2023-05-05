Những người có kinh nghiệm "cận tử" nhìn thấy gì vào giây phút giữa lằn sinh tử?

Những câu chuyện này đều có nhiều điểm chung và đến từ những người có nền tảng văn hóa khác nhau , điều này cho thấy một cơ chế sinh học mà khoa học vẫn chưa hiểu rõ. Đây là những gì nghiên cứu mới cho thấy bây giờ.

Những người sống sót sau trải nghiệm cận tử thường mô tả những sự việc kỳ lạ, chẳng hạn như trôi nổi bên ngoài cơ thể họ, gặp những người thân yêu đã qua đời hoặc ngay lập tức nhớ lại những sự kiện quan trọng trong cuộc đời họ.

Mặc dù không phải là nghiên cứu đầu tiên thuộc loại này nhưng tác giả Jimo Borjigin nói với AFP rằng nghiên cứu mới nổi bật vì nó được trình bày chi tiết theo cách “chưa từng được thực hiện trước đây”.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Michigan đã phát hiện ra bằng chứng về sự tăng đột biến trong hoạt động của não liên quan đến nhận thức ở hai bệnh nhân mắc bệnh nan y trong một nghiên cứu mới được công bố hôm ngày 1/5 trên tạp chí của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia (PNAS).

Nhóm đã xem xét các hồ sơ y tế của bốn bệnh nhân bị ngừng tim trong khi được theo dõi điện não đồ (EEG). Sau khi người ta quyết định rằng cả bốn người đều không thể cứu được bằng sự can thiệp y tế, tất cả họ đều rơi vào trạng thái hôn mê và được rút thiết bị hỗ trợ sự sống.

Hai trong số bốn bệnh nhân, một phụ nữ 24 tuổi và một phụ nữ 77 tuổi, thấy nhịp tim tăng cũng như tần số gamma của sóng não tăng đột biến, loại hoạt động nhanh nhất của não có liên quan đến nhận thức. .

Nghiên cứu trước đó cũng đã phát hiện ra sự tăng đột biến của sóng gamma ở một số cá nhân gần đến thời điểm chết, bao gồm một bài báo nổi tiếng về một người đàn ông 87 tuổi qua đời sau một tai nạn ngã được công bố vào năm 2022.

Kết quả của nghiên cứu. Ảnh: India Times

Bài báo của Đại học Michigan còn đi sâu hơn bằng cách xem xét kỹ hơn về những khu vực của não được kích hoạt, với hoạt động được phát hiện ở "vùng nóng vỏ sau của não", bao gồm thùy thái dương, thùy đỉnh và thùy sau, liên quan đến sự thay đổi trong ý thức.

“Nếu phần não này được kích hoạt, điều đó có nghĩa là bệnh nhân đang nhìn thấy thứ gì đó, có thể nghe thấy thứ gì đó và có thể cảm nhận được những cảm giác bên ngoài cơ thể”, ông Borjigin nói và cho biết thêm rằng khu vực này đang "cháy".

Bên cạnh đó, vì các bệnh nhân không sống sót để kể lại câu chuyện của họ, không thể xác nhận rằng họ thực sự đã trải qua bất kỳ trải nghiệm thần bí nào.

Để tăng khả năng sống sót của các bệnh nhân, ông Borjigin dự định thu thập thông tin về hàng trăm người khác trong tương lai.

Một cách để làm điều này có thể là tạo ra một thí nghiệm giả tưởng về trải nghiệm gần chết và giám sát bệnh nhân trong một phòng thí nghiệm.