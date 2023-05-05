Những người có kinh nghiệm "cận tử" nhìn thấy gì vào giây phút giữa lằn sinh tử?

Thế giới 05/05/2023 12:49

Mới đây, các nhà khoa học đã công bố nghiên cứu mới nhất về những gì con người nhìn thấy trước khi qua đời.

Những người sống sót sau trải nghiệm cận tử thường mô tả những sự việc kỳ lạ, chẳng hạn như trôi nổi bên ngoài cơ thể họ, gặp những người thân yêu đã qua đời hoặc ngay lập tức nhớ lại những sự kiện quan trọng trong cuộc đời họ.

Những câu chuyện này đều có nhiều điểm chung và đến từ những người có nền tảng văn hóa khác nhau , điều này cho thấy một cơ chế sinh học mà khoa học vẫn chưa hiểu rõ. Đây là những gì nghiên cứu mới cho thấy bây giờ.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Michigan đã phát hiện ra bằng chứng về sự tăng đột biến trong hoạt động của não liên quan đến nhận thức ở hai bệnh nhân mắc bệnh nan y trong một nghiên cứu mới được công bố hôm ngày 1/5 trên tạp chí của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia (PNAS).

Những người có kinh nghiệm 'cận tử' nhìn thấy gì vào giây phút giữa lằn sinh tử? - Ảnh 1
Ông Jimo Borjigin nóirằng nghiên cứu mới nổi bật vì nó được trình bày chi tiết theo cách “chưa từng được thực hiện trước đây”. Ảnh: India Times

Mặc dù không phải là nghiên cứu đầu tiên thuộc loại này nhưng tác giả Jimo Borjigin nói với AFP rằng nghiên cứu mới nổi bật vì nó được trình bày chi tiết theo cách “chưa từng được thực hiện trước đây”.

Nhóm đã xem xét các hồ sơ y tế của bốn bệnh nhân bị ngừng tim trong khi được theo dõi điện não đồ (EEG). Sau khi người ta quyết định rằng cả bốn người đều không thể cứu được bằng sự can thiệp y tế, tất cả họ đều rơi vào trạng thái hôn mê và được rút thiết bị hỗ trợ sự sống.

Hai trong số bốn bệnh nhân, một phụ nữ 24 tuổi và một phụ nữ 77 tuổi, thấy nhịp tim tăng cũng như tần số gamma của sóng não tăng đột biến, loại hoạt động nhanh nhất của não có liên quan đến nhận thức. .

Nghiên cứu trước đó cũng đã phát hiện ra sự tăng đột biến của sóng gamma ở một số cá nhân gần đến thời điểm chết, bao gồm một bài báo nổi tiếng về một người đàn ông 87 tuổi qua đời sau một tai nạn ngã được công bố vào năm 2022.

Những người có kinh nghiệm 'cận tử' nhìn thấy gì vào giây phút giữa lằn sinh tử? - Ảnh 2
Kết quả của nghiên cứu. Ảnh: India Times

Bài báo của Đại học Michigan còn đi sâu hơn bằng cách xem xét kỹ hơn về những khu vực của não được kích hoạt, với hoạt động được phát hiện ở "vùng nóng vỏ sau của não", bao gồm thùy thái dương, thùy đỉnh và thùy sau, liên quan đến sự thay đổi trong ý thức.

“Nếu phần não này được kích hoạt, điều đó có nghĩa là bệnh nhân đang nhìn thấy thứ gì đó, có thể nghe thấy thứ gì đó và có thể cảm nhận được những cảm giác bên ngoài cơ thể”, ông Borjigin nói và cho biết thêm rằng khu vực này đang "cháy".

Bên cạnh đó, vì các bệnh nhân không sống sót để kể lại câu chuyện của họ, không thể xác nhận rằng họ thực sự đã trải qua bất kỳ trải nghiệm thần bí nào.

Để tăng khả năng sống sót của các bệnh nhân, ông Borjigin dự định thu thập thông tin về hàng trăm người khác trong tương lai.

Một cách để làm điều này có thể là tạo ra một thí nghiệm giả tưởng về trải nghiệm gần chết và giám sát bệnh nhân trong một phòng thí nghiệm.

Chỉ chưa tới 10 tỷ đồng, bạn có thể mua cả một hòn đảo và trở thành "chúa đảo"

Chỉ chưa tới 10 tỷ đồng, bạn có thể mua cả một hòn đảo và trở thành "chúa đảo"

Hòn đảo nằm gần Nicaragua, là nơi lý tưởng để bơi lội, câu cá và ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới tin xã hội tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Tâm sự 53 phút trước
Phát hiện con cá sấu nổi trên sông, người dân vây bắt sống con cá có kích thước khủng lên đến 7 mét

Phát hiện con cá sấu nổi trên sông, người dân vây bắt sống con cá có kích thước khủng lên đến 7 mét

Video 57 phút trước
Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Sao quốc tế 1 giờ 58 phút trước
Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Sao quốc tế 2 giờ 16 phút trước
Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Sao quốc tế 2 giờ 26 phút trước
Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích