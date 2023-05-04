Tảng băng trôi có hình "nhạy cảm " đang gây sốt trên mạng xã hội

Nhiếp ảnh gia Ken Pretty đến từ thị trấn Dildo, đã chụp được những bức ảnh về tảng băng kì lạ từ trên cao hôm ngày 27/4

Một người đàn ông đến từ Dildo, tỉnh Newfoundland và Labrador (Canada) đã thu hút sự chú ý của những người yêu thích tảng băng trôi sau khi chụp ảnh một tảng băng có hình thù kỳ lạ ngoài khơi bờ biển Newfoundland.

“Tôi nhận được rất nhiều phản hồi, rất nhiều phản ứng đối với bức ảnh vì nó giống với... một phần cơ thể nam giới chẳng hạn”, nhiếp ảnh gia máy bay không người lái Ken Pretty cười.

Trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 28/4, Pretty cho biết anh đã nhận ra ngay từ bức ảnh đầu tiên rằng tảng băng, nằm ở một khu vực vịnh Conception, sẽ có tiềm năng thu hút nhiều người xem trên mạng.

Tảng băng được đặt biệt danh là "dickie berg" từ thuật ngữ "dickie bird", một từ lóng của Newfoundland để chỉ phần sinh dục nam.

Tảng băng trôi có hình thù kỳ lạ. Ảnh: Ken Pretty

Hình ảnh của nó trên Facebook đã thu hút hơn 3.000 lượt chia sẻ và “rất nhiều bình luận”, Pretty cho biết.

Một người dùng viết: “Có lẽ tôi nên gọi anh ấy”.

Một người dùng khác nhận xét: “Tảng băng đang đứng yên”.

Về phía Pretty cho biết anh may mắn khi đã đến đó đúng lúc.

Năm nay đang trở thành một năm đáng nhớ với những tảng băng ở Newfoundland và Labrador với khách du lịch và người dân địa phương chia sẻ những trải nghiệm của họ trên mạng sau một mùa đông ít ấn tượng.

Dữ liệu của Dịch vụ băng của Canada cho thấy có hơn 200 tảng băng ngoài khơi Newfoundland chỉ tính đến tuần trước, với hàng chục tảng băng khác ngoài khơi Labrador đang di chuyển về hướng Nam.

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