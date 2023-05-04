Vào năm 2015, ở tuổi 14, anh đã bị ngã nhẹ khi chơi bóng đá. Ngày hôm sau, anh tỉnh dậy trong cơn đau dữ dội và không thể đi lại được.

Theo Daily Mail, Ibrahim Abdulrauf, 22 tuổi, “không thể tin vào những gì mình đang thấy” khi tỉnh dậy sau ca phẫu thuật xoay ngược Rotationplast và mô tả chiếc chân mới của mình “giống như Frankenstein”.

Ibrahim đã trải qua sáu tuần tiếp theo trong bệnh viện và được kê đơn thuốc kháng sinh.

Sau chuyến đi đến A&E tại Bệnh viện Heartlands ở Birmingham , West Midlands, anh được chẩn đoán bị nhiễm trùng xương.

Ibrahim Abdulrauf, 22 tuổi. Ảnh: Daily Mail

Sau khi xuất viện, cơn đau hành hạ vẫn tiếp tục và anh được gửi đến Bệnh viện Chỉnh hình Hoàng gia ở Birmingham, nơi anh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư xương.

Anh tiếp tục hóa trị trong sáu tháng trước khi các bác sĩ khuyên anh ấy nên thực hiện Rotationplasty, một ca phẫu thuật hiếm gặp trong đó phần giữa của chân bị cắt bỏ và phần dưới được khâu lại.

Những phương pháp này được sử dụng vì bệnh nhân vẫn giữ được khả năng sử dụng chân của mình giúp họ đi bộ trên chân giả.

Việc đặt bàn chân ngược lại cho phép bệnh nhân sử dụng khớp mắt cá chân để di chuyển chân của họ giống như cách những người không bị cụt sẽ sử dụng đầu gối của họ.

Nếu không được phẫu thuật, căn bệnh ung thư của Ibrahim có nguy cơ di căn.

Ibrahim nói: “Tôi không thể tưởng tượng được việc nhìn thấy mình với một bàn chân ngược. Tôi đã nghĩ rằng nó giống như Frankenstein”.

“Sau khi phẫu thuật, tôi nhớ mình đã thức dậy trong tình trạng khỏa thân. Tôi không biết liệu họ có thực hiện phẫu thuật hay không. Tôi nhấc ga trải giường lên và không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy”

Người đàn ông được chẩn đoán mắc ung thư xương trước khi được phẫu thuật thành công. Ảnh: Daily Mail

“Tôi bị mỏi chân khi đang ngủ và khi tỉnh dậy thì chân tôi bị ngược. Chân đã được băng bó nhưng bàn chân có thể nhìn thấy ở phía dưới”.

Về vụ tai nạn, anh nói: 'Khi tôi thức dậy vào sáng hôm sau, tôi ngã quỵ xuống đất. Tôi bị đau như điện giật ở chân và tôi không thể đi lại như bình thường”.

Sau khi được chẩn đoán bị nhiễm trùng xương và phải nằm viện 6 tuần, Ibrahim ở nhà thêm 3 tuần trước khi quay lại bệnh viện vì thuốc kháng sinh không có tác dụng.

Anh ấy nói: “Tôi không khá hơn chút nào. Cơn đau của tôi trở nên tồi tệ hơn và tôi có một cục u lớn ở chân. Họ nghĩ tôi bị nhọt hoặc u nang”.

Ibrahim được chuyển đến Bệnh viện Chỉnh hình Hoàng gia ở Birmingham, nơi cuối cùng anh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư xương. Sau ca phẫu thuật, anh trải qua thêm 5 tháng điều trị hóa trị.

Ngoài ra, anh còn được giao các bài tập hàng ngày để hoàn thành ở nhà, điều này giúp anh ấy quen với bộ phận giả mà anh ấy hiện đang sử dụng.

Ibrahim đã mất ba năm để học đi lại, điều mà anh ấy đã có thể làm được kể từ khi hoàn thành quá trình cai nghiện vào năm 2020.

Bây giờ anh ấy có thể chơi thể thao, khiêu vũ và lần đầu tiên sau nhiều năm anh ấy có thể tự lập được.

Ibrahim nói: “Tôi vẫn có thể chơi cầu lông. Tôi đã từng chơi mỗi cuối tuần. Tôi rất biết ơn vì đã lấy lại được sự độc lập của mình, giờ tôi có thể tự chăm sóc bản thân”.