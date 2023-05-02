Không dừng lại việc biểu diễn sau khi để lộ phần thân dưới, chàng diễn viên 16 tuổi nhận “cơn mưa” lời khen từ khán giả

Thế giới 02/05/2023 12:19

Khi đang biểu diễn trên sân khấu, quần của diễn viên bất ngờ bị tụt xuống và hành động sau đó được khán giả khen ngợi hết lời

Trên sân khấu biểu diễn Kinh kịch, một diễn viên đóng vai võ sĩ tên Wusheng đã vô tình bị quần tụt xuống mắt cá chân khi thực tiện động tác nhào lộn.

Sau đó anh nhanh chóng bước xuống sân khấu để điều chỉnh, nhưng vẫn không thể thắt chặt. Lúc này, màn biểu diễn vẫn đang diễn ra, Wusheng đã leo lên sân khấu nhất quyết hoàn thành việc nhào lộn dù có nguy cơ bị thương và nhận được sự hoan nghênh của khán giả dưới sân khấu.

Các báo cáo cho biết đó là buổi biểu diễn "Mu Guiying vs. Hongzhou" tại Thiên Tân vào ngày 30 tháng 4.

Việc rơi dây chuyền trên sân khấu đã là điều bất tiện và việc rơi quần phản cảm như vậy chỉ làm tình huống trở nên xấu hơn. Tuy nhiên, không có tiếng cười hay tiếng la hét nào được phát ra, thay vào đó là tràng pháo tay cổ vũ khi võ sĩ hoàn thành cú nhào lộn bằng chân trần.

Không dừng lại việc biểu diễn sau khi để lộ phần thân dưới, chàng diễn viên 16 tuổi nhận “cơn mưa” lời khen từ khán giả - Ảnh 1
Diễn viên bị chiếc quần tụt xuống được nhận lời động viên sau khi hoàn thành biểu diễn màn kịch. Ảnh: Cắt từ video

Sau đó, một số cư dân mạng cho biết võ sinh này mới 16 tuổi và khi kết thúc buổi biểu diễn, anh đã nhận được sự động viên từ khán giả.

Một phóng viên của tờ Beiqing Daily đã liên lạc với Nhà hát Kinh kịch Thiên Tân để làm rõ liệu võ sĩ này có bị khiển trách vì sự cố biểu diễn hay không và đến nay, lãnh đạo của nhà hát vẫn chưa đưa ra bất kỳ hình phạt nào đối với việc đó.

Các khán giả hiện trường chắc chắn cũng là những người hiểu biết về nghệ thuật biểu diễn, họ càng nể phục sự dũng cảm và kỹ năng của võ sĩ này hơn. Họ tự nguyện vỗ tay và phát ra những tiếng hoan hô nồng nhiệt.

Khi màn trình diễn kết thúc, khán giả lại một lần nữa vỗ tay để thể hiện sự tôn trọng đối với diễn viên này. Đây là một khoảnh khắc đáng nhớ, một diễn viên đã thể hiện sự dũng cảm, tự tin và chuyên nghiệp, khiến mọi người cảm động.

Một người dùng mạng xã hội đã nói rằng: Khi anh chân thành thì không còn gì là xấu hổ nữa. Thậm chí còn khiến nhiều ngưỡng mộ và tôn trọng. Điều này thật đáng học hỏi.

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