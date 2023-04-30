Bí quyết của cậu bé 16 tuổi trúng tuyển 170 trường đại học và xin học bổng tương đương với 10 triệu USD tạo kỷ lục thế giới chưa từng có

Nhưng kể từ khi cậu nộp đơn vào đại học, tất cả mọi người, kể cả người chuyển thư trong khu phố của Barnes, đều biết rằng từ “bình thường” không còn phù hợp với cậu nữa.

Dennis Maliq Barnes đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông Mỹ trong suốt tuần qua. Cho đến gần đây, cậu vẫn xem mình là một thiếu niên bình thường thích đi xe địa hình và giao tiếp với bạn bè và chưa bao giờ nhận được thư từ.

“Tôi có rất nhiều lá thư. Nhìn này, tôi sắp cho bạn xem. Những ngày duy nhất mà hộp thư không có gì là ngày lễ hoặc Chủ nhật”, Barnes nói qua Zoom và giơ một chồng phong bì lớn một cách hài hước.

Barnes, 16 tuổi, một học sinh năm cuối tại Trường Trung học Quốc tế New Orleans đang gây tiếng vang lớn khi trở thành học sinh năm cuối đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ được nhận vào 170 trường đại học và nhận được giải thưởng học bổng trị giá 9 triệu đô la.

Barnes hiện là người giữ kỷ lục Guinness thế giới. Ảnh: Huff Post

Mặc dù mọi người trong cộng đồng đều có định nghĩa riêng về sự xuất sắc của người da đen trông như thế nào, nhưng có thể nói rằng điều này khá ấn tượng.

Câu chuyện được nhận vào đại học của Barnes bắt đầu như một điều gì đó mang tính địa phương và thúc đẩy sự tích cực trong cộng đồng.

Barnes, người đã duy trì điểm trung bình 4,98 trong suốt thời gian học trung học, đồng thời còn tham gia học tại Đại học Southern ở New Orleans cùng với các hoạt động học thuật ngoại khóa khác, nói về thành tích của mình với sự thờ ơ đặc biệt của một thiếu niên.

Cậu đã bắt đầu nộp đơn vào hơn 200 trường đại học trên toàn quốc vào tháng 8 năm ngoái và tự tin rằng mình sẽ là một ứng viên tốt. Nhưng cậu không hề biết được mình sẽ trở thành một ứng viên xuất sắc như thế nào.

Barnes nói rằng: “Tôi biết rằng có những học giả trước tôi đã đạt được những mục tiêu cao cả. Tôi biết rằng đây là điều mà trường này đã làm... nhưng tôi không nghĩ nó sẽ xảy ra với mình”.

Nhưng điều đó đã xảy ra. Hiện anh là cựu kỷ lục gia Guinness Thế giới, một phần thưởng nhỏ kèm theo thành công trong công việc học tập của cậu.

Đằng sau hầu hết các câu chuyện thành công về đỗ đại học, thường có một cố vấn học đường kiên trì cung cấp rất nhiều lời động viên và hướng dẫn. Đối với Barnes, người nói rằng cậu thậm chí không nhận ra tiềm năng của chính mình, đó là cố vấn đại học của cậu, Denise James.

“Cô James đã chỉ dẫn tôi. Barnes, hộp thư của bạn sẽ đầy. Nó sẽ bị tràn đầy bằng những lá thư. Người đưa thư sẽ mệt mỏi với nó”, Barnes nhớ lại.

Quá trình nộp đơn vào đại học là một nghệ thuật mà James nói rằng cô đã học được kinh nghiệm và kỹ năng để giúp học sinh tối ưu hóa quá trình nộp đơn và đạt được kết quả tốt.

Trong hai thập kỷ James làm trong lĩnh vực giáo dục, cô nói rằng mình đã làm việc với một số học sinh cuối cấp đầy tham vọng, những người đã cố gắng hoàn thành xuất sắc để được vào những trường đại học và nhận giải thưởng học bổng lên tới 1 triệu đô la. Nhưng, cô ấy nói, không có ai giống như Barnes.

“Tôi đã có hai ứng cử viên khác có thể hoàn thành mục tiêu của họ với số tiền X triệu. Tuy nhiên, với Barnes, đó là một trường hợp khá độc đáo”, cô nói.

Gia đình của Dennis Maliq Barnes. Ảnh: Huff Post

James, giống như các thành viên trong gia đình của Barnes, đã sớm nhận thấy tham vọng của cậu. Cuộc hành trình của Barnes bắt đầu khi anh được khuyến khích tham gia các lớp học đại học ngay từ khi còn học trung học.

Nhưng không chỉ sự kiên trì trong học tập mới khiến một người như Barnes trở thành ứng cử viên sáng giá cho việc bắt đầu học tại các trường đại học.

“Cậu ấy thực sự là một người học giỏi, tự tin vào lời nói của mình, năng động, tôn trọng mọi người và tinh thần ham học hỏi của cậu chắc chắn là một điểm tuyệt vời. Điều đó xuất phát từ đạo đức và giá trị mà bố mẹ cậu đã truyền dạy rất tốt”, James nói.

Về phía Barnes, cậu cũng thật sự rất biết ơn về những gì James đã làm cho mình. Cậu nói: “Cô ấy đã dành rất nhiều thời gian cho tôi khi còn là học sinh. Tôi chỉ muốn thừa nhận cô ấy là một người cố vấn tuyệt vời”.

Đối với những người tò mò muốn biết anh ấy sẽ học ở đâu, Barnes dự kiến sẽ công bố lựa chọn của mình vào mùa thu trong vài tuần tới. Bất kể trường đại học nào, kế hoạch của anh là lấy bằng khoa học máy tính và sau đó đưa tài năng của mình đến trường luật, nơi anh muốn đóng vai trò cho sự phát triển của luật sở hữu trí tuệ.