Sự cố hi hữu: Đang thư giãn tại nhà, người phụ nữ bất ngờ bị đạn bắn xuyên qua "vùng kín"

Thế giới 28/04/2023 17:17

Một phụ nữ ở Somalia đã phải phẫu thuật khẩn cấp sau khi vô tình bị đạn bắn vào âm đạo khi đang thư giãn tại nhà.

Gần đây, đã có báo cáo chi tiết về một vụ tai nạn đâm xuyên của một phụ nữ ở Somalia được xuất bản trên Tạp chí Y học phẫu thuật.

Các tác giả nghiên cứu cho biết, đây là vụ thương tích do viên đạn bắn lạc đầu tiên được biết đến xâm nhập vào vùng kín (phần bên ngoài của cơ quan sinh dục nữ) và để lại viên đạn còn sót trong âm đạo”.

Theo nghiên cứu, bệnh nhân giấu tên 24 tuổi đang thư giãn ở nhà thì bất ngờ một viên đạn bắn lạc xuyên qua trần nhà và găm vào vùng âm đạo của cô.

Người phụ nữ hoảng sợ đã đến Bệnh viện Erdoğan ở Mogadishu, nơi chụp CT cho thấy viên đạn đã tự chui vào bên trong âm đạo của cô.

Sự cố hi hữu: Đang thư giãn tại nhà, người phụ nữ bất ngờ bị đạn bắn xuyên qua 'vùng kín' - Ảnh 1
Ảnh chụp CT viên đạn bên trong âm đạo của người phụ nữ. Ảnh: International Journal of Surgery Case Reports

Các tác giả của nghiên cứu đã viết rằng: “Chúng tôi cho rằng đây là một trường hợp hiếm và đặc biệt. Rất may, viên đạn đã bắn vào với tốc độ thấp nên không gây khó khăn cho sức khỏe của bệnh nhân”.

Các bác sĩ phẫu thuật đã gây tê cục bộ cho bệnh nhân và lấy viên đạn ra khỏi vùng kín của cô.

Rất may, cô không bị bất kỳ biến chứng nào sau ca phẫu thuật loại bỏ viên đạn và được xuất viện vào ngày hôm sau trong “tình trạng tốt”.

Trong cuộc hẹn tái khám một tháng sau đó, các bác sĩ xác định rằng phụ nữ vẫn đang trong tình trạng tốt.

Sự cố hi hữu: Đang thư giãn tại nhà, người phụ nữ bất ngờ bị đạn bắn xuyên qua 'vùng kín' - Ảnh 2
Các bác sĩ đã gắp viên đạn ra ngoài. Ảnh: International Journal of Surgery Case Reports

Các tác giả nghiên cứu báo cáo rằng các trường hợp “chấn thương vùng kín” không liên quan đến mang thai là cực kỳ hiếm và thường là do chơi thể thao, bao gồm chấn thương chân, bỏng, vết cắn của động vật/người và xâm phạm tình dục.

Trong khi đó, các trường hợp bị thương bằng súng ở phía nam Somalia thường thấy trong “thương tích chiến trường hoặc các khu vực đô thị lớn có liên quan đến tội phạm”.

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên một vật thể không được mong đợi xuất hiện ở vùng kín.

Năm ngoái, một nữ hộ sinh tiết lộ rằng cô ấy đã lấy được một kho tàng những món đồ kỳ quái từ vùng kín của phụ nữ, bao gồm móng tay giả, nắp bút và thậm chí cả quần bikini.

Trong khi đó, đầu tháng này, một bác sĩ phụ khoa ở Honduras kiểm tra âm đạo của một bệnh nhân và phát hiện một con gián ẩn nấp bên trong.

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Sau khi cứu lên bờ, cô đã vén áo lên để lộ ra vết mổ chưa lành do một ca phẫu để lại nhằm trấn an người phụ nữ.

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