Người đàn ông trở thành cha ruột của hơn 550 đứa trẻ sau khi hiến tặng tinh trùng, tòa án phán quyết thế nào?

Người đàn ông được xác định trên phương tiện truyền thông Hà Lan là Jonathan M, 41 tuổi, đã bị đưa ra tòa bởi một tổ chức bảo vệ quyền của trẻ em hiến tặng và bởi mẹ của một trong những đứa trẻ được cho là cha từ tinh trùng của anh ta.

Các thẩm phán Hà Lan đã ra lệnh cho một người đàn ông phải ngừng hiến tặng sau khi bị nghi là cha của hơn 550 đứa trẻ trong vụ bê bối sinh sản mới nhất gây chấn động Hà Lan.

Do đó, tòa án “cấm bị cáo tặng tinh trùng của mình cho những cha mẹ trong tương sau khi đưa ra phán quyết này”, thẩm phán Thera Hesselink cho biết hôm ngày 29/4.

Hướng dẫn lâm sàng Hà Lan cho biết một người hiến tặng không nên có hơn 25 đứa con trong 12 gia đình, nhưng các thẩm phán cho biết người đàn ông này đã giúp sinh ra từ 550 đến 600 đứa trẻ kể từ khi anh ta bắt đầu hiến tinh trùng vào năm 2007.

Trong một phán quyết bằng văn bản, ông Hesselink cho biết Jonathan M cũng không được liên lạc với bất kỳ cha mẹ nào trong tương lai “với mong muốn rằng anh ấy sẵn sàng hiến tinh trùng… quảng cáo dịch vụ của mình cho các bậc cha mẹ trong tương lai hoặc tham gia bất kỳ tổ chức nào thiết lập mối liên hệ giữa các bậc cha mẹ”.

Nếu tiếp tục hiến tặng, anh ta sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt 100.000 € ( hơn 2 tỷ đồng) cho mỗi lần vi phạm, cũng như các khoản tiền phạt bổ sung, thẩm phán nói.

Tòa án yêu cầu bị cáo viết thư cho các phòng khám ở nước ngoài yêu cầu họ tiêu hủy bất kỳ tinh trùng nào của anh ta mà có trong kho. Ảnh: Reuters

Theo The Guardian, hơn 100 đứa con của Jonathan M được sinh ra tại các phòng khám của Hà Lan và những đứa khác được sinh ra tư nhân, nhưng ông cũng hiến tặng cho một phòng khám Đan Mạch được đặt tên là Cryos, sau đó phân phối tinh trùng của ông đến các địa chỉ tư nhân ở các quốc gia khác nhau.

Vụ việc này là vụ mới nhất trong một loạt các vụ bê bối sinh sản xảy ra ở Hà Lan .

Vào năm 2020, một bác sĩ phụ khoa đã qua đời bị buộc tội có ít nhất 17 đứa con với những phụ nữ mà họ tin rằng mình đã nhận được tinh trùng từ những người hiến tặng ẩn danh.

Năm trước, có thông tin cho rằng một bác sĩ ở Rotterdam đã có ít nhất 49 đứa trẻ trong khi thụ tinh cho những phụ nữ tìm cách điều trị sinh sản.