Sau đó anh ra ngoài và nhìn qua hốc mắt mèo cũng không thấy ai. Lúc này chủ nhà sợ đến mức không dám ra mở cửa.

Theo thông tin từ Sohu, một người đàn ông đến từ Giang Tô đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa vào lúc nửa đêm và giật mình. Anh tự hỏi: “Đây là thời gian nghỉ ngơi, ai sẽ đến thăm?”

Ngoài cửa có tiếng nhắc nhở nhập sai mật mã nhưng gia chủ vẫn không dám mở cửa. Người đàn ông nay sợ đến nỗi thức suốt đêm và mở mắt cho đến sáng.

Sau khi trời sáng, người đàn ông vội vã đến khách sạn để xem camera giám sát, muốn xem những gì đã xảy ra đêm qua.

Thật bất ngờ, những gì nhìn thấy khiến anh choáng váng. Không có ai bên ngoài cả đêm qua. Tiếng chuông cửa và nhập mật khẩu tối hôm đó đều do chuột gây nên.

Từ hình ảnh giám sát, có thể thấy một con chuột xám nhỏ leo lên khóa mật khẩu và đèn khóa sáng lên. Khi chân chuột ấn các số, các số sẽ sáng lên giống như khi người dùng nhập mật khẩu, theo sau đó là âm thanh nhập mật khẩu.

Tất nhiên, con chuột không biết cách nhập mật khẩu, vì vậy sau khi ấn các nút ngẫu nhiên, nó sẽ thông báo "mật khẩu sai". Quá trình này lặp đi lặp lại.

Nguyên nhân là do một con chuột cố trèo lên cửa để đùa nghịch. Ảnh: Sohu

Khi nhìn thấy điều này, anh cảm thấy an tâm ngay lập tức. Nếu nó không phải là một tên xấu, thì một con chuột cũng không có gì đáng sợ.

Chỉ là nó làm sao có thể leo lên khóa cửa và ở lại đó trong thời gian dài như vậy?

Một người dùng mạng xã hội cho biết: “Tôi nhớ có một tài liệu nói rằng trí thông minh của chuột rất cao, tương đương với một đứa trẻ 8-9 tuổi, có thể nó chỉ thấy nơi đây thú vị, làm sao nó có thể leo lên được? Làm sao nó lại tạo ra âm thanh? Vì vậy nó chơi thêm một chút, không nghĩ rằng điều đó sẽ gây ra rắc rối lớn cho bạn”.

Một cư dân mạng khác cho biết: “Chuyện này thực sự đáng sợ, nếu tôi ở nhà một mình, tôi sẽ không thể không gọi 110. Chủ nhà khá kiên nhẫn”.