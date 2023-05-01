Nếu để đàn ông chạm vào 3 bộ phận “mẫn cảm” này, phần lớn phụ nữ sẽ coi người đó là chồng tương lai

Nói chung, nếu bạn đã chạm vào một trong ba bộ phận mà phụ nữ quan tâm nhất, bạn sẽ được coi là chồng tương lai, vì vậy bạn phải nắm bắt cơ hội.

Hai người luôn không thể kiềm chế được mong muốn tiếp cận và hy vọng có thể có sự tiếp xúc tiếp theo, để làm đối phương cảm động trong thời gian dài. Nếu bạn dễ dàng để cho đối phương đạt được điều này, không chỉ khiến cho bản thân trở thành người nhẹ dạ cả tin, mà còn khiến đối phương cảm thấy không được tôn trọng.

Thực ra đối với phụ nữ, tai là một vị trí nhạy cảm vì chỉ cần chạm nhẹ một chút là đã rất ngứa. Với những người sợ ngứa, chỉ cần bạn chạm vào là họ sẽ ngứa.

Nếu một người phụ nữ sẵn sàng để bạn chạm vào tai của cô ấy, dù chỉ là chạm nhẹ hay nắm lấy tai cô ấy và khi bạn thổi nhẹ vào tai mà cô ấy không từ chối mà còn rất vui vẻ, thì nói thẳng ra là cô ấy coi bạn như là người chồng tương lai.

Nếu cô ấy không thích bạn, thì cô ấy sẽ không để bạn chạm vào những vị trí như vậy. Và vị trí của bạn trong tâm trí cô ấy cũng không thể bị lay động.

Tóc

Ảnh minh họa: Internet

Trên thực tế, trong quan niệm truyền thống của chúng ta, không nên dễ dàng để người khác chạm vào tóc vì điều này rất thiếu tôn trọng và cảm thấy bị coi thường, vì vậy rất ít phụ nữ sẽ chủ động để người khác chạm vào đầu mình.

Trong thời đại này, khi ngoại hình rất quan trọng, rất nhiều phụ nữ rất quan tâm đến hình ảnh của mình, họ sẽ dành thời gian gội đầu sớm mỗi ngày và có thể sử dụng sáp tóc để tạo kiểu tóc cho mình.

Điều này không chỉ để tạo ấn tượng tốt mà còn để thu hút sự chú ý của người khác. Nếu một người không quen biết chạm vào tóc của bạn, bạn sẽ cảm thấy khó chịu và thậm chí là rất tức giận.

Tuy nhiên, khi bạn chạm vào tóc của cô ấy mà không bị từ chối và ngược lại nhìn bạn với vẻ yêu thương, nói đơn giản là cô ấy yêu bạn rất nhiều.

Vai

Ảnh minh họa: Internet

Bờ vai của phụ nữ không phải là thứ ai cũng có thể tùy tiện dựa vào, chỉ có người cô ấy yêu nhất, vì vậy khi người phụ nữ của bạn không từ chối để cô ấy tựa vào vai bạn, nghĩa là cô ấy yêu bạn thật lòng.