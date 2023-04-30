Thấy không thể có con, hai người quyết định nhận con nuôi nhưng đến khi xét nghiệm vợ bất ngờ phát hiện bí mật "động trời" của chồng và cái kết không thể nào cứu vãn

Sau một thời gian quen nhau, cả hai đều cảm thấy ổn nên xác lập quan hệ. Sau khi yêu nhau được một năm, cô Trương và anh Hùng bước vào hôn nhân và trở thành vợ chồng.

Theo thông tin từ Sohu, bà Trương và chồng cô, ông Hùng, gặp nhau trong một buổi hẹn hò được sắp xếp. Sau lần gặp đầu tiên cả hai cảm thấy khá hợp nhau nên khi ra về đã để lại thông tin liên lạc của nhau.

Vì không muốn làm khó chồng, bà Trương cũng đã có kế hoạch chuẩn bị để có thai, nhưng sau đó thì không thấy có bất kỳ dấu hiệu nào của thai nghén.

Sau khi kết hôn, hai người sống rất hạnh phúc nhưng sau hơn một năm chung sống, mẹ chồng muốn có cháu trai nên bà đã lén lút lên kế hoạch để có cháu.

Cuối cùng, bà Trương đã nảy ra ý định chia tay với chồng. Tuy nhiên, ông Hùng nói rằng: “Nếu chúng ta không thể sinh con được thì chúng ta có thể nhận nuôi. Chúng ta có thể tìm một đứa bé không có gia đình và chỉ cần được ở bên cạnh em là được”. Nghe ông Hồng nói như vậy, bà Trương rất cảm động.

Sau đó, cặp vợ chồng đã đến bệnh viện để làm xét nghiệm và phát hiện ra rằng bà Trương thực sự gặp vấn đề về sức khỏe và không thể sinh con.

Điều này khiến bà Trương cảm thấy tội lỗi hơn về chuyện không thể sinh con cho chồng. Vì vậy, khi ông Hùng đề xuất nhận nuôi một đứa bé, bà Trương đã đồng ý ngay lập tức.

Bản thân bà Trương rất thích trẻ con nên khi đứa trẻ chào đời, bà luôn coi đứa trẻ như con đẻ của mình, dành những điều tốt đẹp nhất cho đứa trẻ, sợ đứa trẻ mắc sai lầm.

Hai vợ chồng nhận con nuôi. Ảnh minh họa: Internet

Để sau này đứa trẻ được đi học, cần nhanh chóng làm thủ tục xin giấy nhận con nuôi nhưng phải cung cấp giấy tờ xét nghiệm quan hệ cha con để chứng minh đứa trẻ và cha mẹ nuôi thực sự không có quan hệ huyết thống.

Bà Trương đã nói chuyện với chồng về vấn đề này nhưng chồng cô cứ nói rằng anh không rảnh, cuối cùng cô đã lấy tóc của người đàn ông để kiểm tra quan hệ cha con.

Tuy nhiên, khi xem kết quả, bà Trương đã bị sốc hoàn toàn. Xét nghiệm cho thấy rằng đứa bé là con của ông Hùng.

Trong suốt những năm qua, bà Trương đã lo lắng và nuôi dạy đứa bé như con của mình vì cô nghĩ rằng ông Hồng yêu thương mình hơn bất cứ ai. Nhưng thực tế lại khác, bà Trương cảm thấy mình là người ngu ngốc nhất.

Bà Trương cảm thấy đau buồn khi phát hiện chồng lừa dối mình. Ảnh minh họa: Internet

Bà Trương trở về nhà và hỏi chồng chuyện gì đang xảy ra, người chồng biết rằng anh không thể che giấu điều đó nên đã nói thật với cô rằng đứa trẻ là do bạn gái cũ của anh sinh ra. Đối diện với sự lừa dối của chồng mình, bà Trương không thể chấp nhận được nữa.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy đứa bé mà cô đã nuôi dưỡng với tình yêu và sự quan tâm, bà Trương rất đau lòng. Nhưng cô cũng không thể chấp nhận chồng mình nữa. Vì vậy, cuối cùng bà Trương quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này.

Cô rõ ràng hiểu rằng trong tình huống như vậy, cô không thể tiếp tục đối xử với chồn và đứa bé như trước đây và cuộc sống không hạnh phúc sau này cũng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của đứa bé.

Vì vậy, bà Trương quyết định buông tay để cho chồng và đứa bé có cuộc sống mới, đồng thời tìm cho mình một cuộc sống mới.