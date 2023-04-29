Dù đã cố gắng làm công nhân xây dựng, nhưng sau một thời gian làm việc anh thấy công việc này quá mệt mỏi nên quyết định quay trở về nhà.

Theo thông tin từ Sohu, Khang là một người đàn ông đến từ tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) không được học hành đến nơi đến chốn và chỉ học hết cấp 2.

Khang tuy học không cao nhưng với vẻ ngoài điển trai và miệng lưỡi lanh lợi, xung quanh anh không bao giờ thiếu phụ nữ. Chẳng bao lâu sau, anh phải lòng một cô giáo mầm non và nhanh chóng kết hôn.

Vì không có lựa chọn khác, bố mẹ đã giới thiệu Khang học cắt tóc để anh có thể tự nuôi sống bản thân.

Ban đầu Khang tưởng hai vợ chồng sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Ảnh minh họa: Internet

Ban đầu, Khang nghĩ rằng mình sẽ định cư và sống cuộc sống tốt đẹp với vợ và con nhưng không ngờ rằng anh không thể thay đổi tính cách của mình. Sau một thời gian, Kang bắt đầu chán ghét với vợ mình.

Khi vừa quen vợ, cô ấy trẻ đẹp. Nhưng sau khi có hai đứa con, cơ thể của vợ bắt đầu tăng cân. Khang càng nhìn càng không thích, thường xuyên cãi nhau với vợ.

Trong một lần đi tiệc, Khang phát hiện người bạn thân của vợ, Tiểu Mẫn. Anh đột nhiên có cảm giác ham muốn với Tiểu Mẫn, mặc dù cũng đã có con nhưng vóc dáng của cô ấy vẫn giữ được rất tốt, ngang ngửa với các cô gái đang ở độ tuổi 20 và với sự trưởng thành khiến Kang không thể ngừng suy nghĩ về cô ấy.

Vì thế, Khang lén lấy điện thoại của vợ và dùng tên vợ mình mời Tiểu Mẫn ra ngoài. Tuy nhiên, khi Tiểu Mẫn đến, cô ấy chỉ thấy có Khang và người đàn ông đó đã nói vợ mình đang trang điểm và sẽ đến sau.

Tiểu Mẫn không nhận ra nguy hiểm và lên xe trực tiếp nhưng sau đó Khang đã khóa cửa xe lại và tấn công cô ấy trong xe.

Tiểu Mẫn rất tức giận hỏi Khang sao lại làm chuyện đó? Nhưng Khang không hối hận chút nào, nói nếu không muốn mất gia đình và phá sản thì không nên nói bậy. Tiểu Mẫn rất yêu chồng của mình nên cô ấy sợ nếu chồng biết thì sẽ ly hôn, vì vậy cô đã chọn chịu đựng và cảnh báo Kang dừng lại!

Nhưng với Khang, ai đã nếm được ngọt, làm sao có thể buông tha? Trong thời gian sau đó, Khang dùng video của hai người khi quan hệ để đe dọa, buộc cô phải ngủ với anh ta.

Người đàn ông ra cưỡng hiếp bạn thân của vợ. Ảnh: Sohu

Tiểu Mẫn rất tức giận, nhưng không có cách nào và chỉ có thể chịu đựng từ sức ép của Khang.

Khi Khang cãi nhau với vợ mình ngày càng nhiều, cuối cùng họ cũng ly dị. Sau đó, Khang không có điểm dừng và tiếp tục theo đuổi Tiểu Mẫn mạnh mẽ, thuyết phục cô ly dị để hai người có thể sống cùng nhau. Tuy nhiên, Tiểu Mẫn không đồng ý, nhưng Khang lại đe dọa và nói rằng anh ta đã ly dị vì yêu cô quá nhiều!

Đối với sự thể hiện tình yêu của Khang, Tiểu Mẫn không muốn nói chuyện với anh ta chút nào và cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc ly hôn.

Để thể hiện thái độ của mình, cô còn đăng ảnh tình cảm trên mạng xã hội. Khang thấy điều này và trở nên tức giận vì trong tiềm thức của anh ta, Tiểu Mẫn đã trở thành người của anh và không cho phép bất kỳ người đàn ông nào động vào cô ấy. Điều này khiến suy nghĩ của anh ta trở nên méo mó.

Vì ghen tuông nên người đàn ông ra tay sát hại chồng của cô gái. Ảnh minh họa: Internet.

Cuối cùng, Khang đã đến nhà Tiểu Mẫn để đối mặt với chồng của cô bằng cách trèo lên tầng hai từ đường ống bên cạnh và cưỡng hiếp cô trước mặt chồng của người phụ nữ.

Nhưng sau khi đi lên ban công, nhìn thấy vợ chồng Tiểu Mẫn đang quan hệ trong phòng ngủ, anh đột nhiên nổi nóng, xông qua cửa sổ và dùng dao đâm chồng của cô.

Tiểu Mẫn hoảng sợ kêu lên nhưng Khang không quan tâm và cuối cùng chồng của cô đã chết ngay tại chỗ.

Ngay sau đó Khang đã bị bắt nhanh chóng và trước cuộc hỏi cung của cảnh sát, anh không do dự nói rằng: “Những gì tôi không thể có được, người khác cũng đừng hòng”.