Chồng đưa người tình về nhà, ba người sống chung trong một phòng, vợ chịu đựng 6 năm rồi dùng một chiêu "chí mạng" khiến chồng mất tất cả mọi thứ

Sự cống hiến không ngừng của cô không thể đổi lại sự trân trọng và quan tâm của chồng mà thay vào đó là sự phản bội tàn nhẫn.

Theo thông tin từ Sohu, Lý San năm nay 35 tuổi, cô kết hôn với chồng mình là Vương Hoa được 10 năm, họ từng là một cặp trai tài gái sắc khiến người khác ghen tị. Nhưng sau 10 năm chung sống, Lý San ngày càng có địa vị thấp trong gia đình.

Lý San rất xinh đẹp và là đối tượng theo đuổi của rất nhiều chàng trai thời bấy giờ. Vương Hoa cũng không thua kém, khi còn học đại học anh là học sinh đứng đầu, đồng thời cũng là nam thần trong lòng rất nhiều nữ sinh.

Lý San và Vương Hoa là bạn học đại học, hồi đó cả hai người đều được coi là những nhân vật có ảnh hưởng trong trường.

Sau đó, hai người đến với nhau khiến người ghen tị. Sau khi tốt nghiệp, Lý San và Vương Hoa kết hôn. Ban đầu Lý San luôn nghĩ rằng cô đã tìm được người yêu định mệnh của mình và sẽ cùng Vương Hoa nắm tay nhau yêu nhau cả đời.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng sau khi kết hôn, cả hai phải đối mặt với những vấn đề thực sự, sau khi kết hôn, họ phải làm việc chăm chỉ để nuôi sống gia đình. Vương Hoa tuy học giỏi nhưng một khi bước vào xã hội, anh vẫn phải đối mặt với sự khốc liệt và tàn nhẫn của đường đời.

Sau khi cân nhắc nghiêm túc, Vương Hoa quyết định tham gia kỳ thi công chức.

Quyết định của Vương Hoa có nghĩa là anh ấy không thể ra ngoài làm việc trong thời gian này nhằm vượt qua kỳ thi càng sớm càng tốt.

Sau khi Lý San biết được quyết định của Vương Hoa, cô hoàn toàn ủng hộ anh bởi vì tin rằng anh sẽ đạt được nhiều thành tựu trong tương lai. Tiếp đó cô quyết định làm việc chăm chỉ để gánh vác ngân sách gia đình.

Bằng cách này, trong một thời gian dài, Lý San đã là trụ cột tài chính của gia đình, nhưng cô ấy chưa bao giờ coi thường chồng vì điều này. Cuối cùng, chồng cô đã trúng tuyển và anh trở thành một công chức như mong muốn, sau đó đã tìm được một công việc tốt.

Khi đó, Vương Hoa rất biết ơn Lý San. Để báo đáp sự ủng hộ của Lý San đối với mình, anh đã yêu cầu vợ từ chức và ở nhà làm nội trợ toàn thời gian bởi vì Vương Hoa cho rằng mình có khả năng hỗ trợ cho gia đình và không muốn nhìn vợ tiếp tục ở ngoài chạy vạy khổ sở.

Sẽ thật tuyệt nếu cuộc sống này có thể kéo dài mãi mãi, nhưng điều mà Lý San không ngờ tới là mối quan hệ của họ sẽ trở nên tồi tệ hơn sau vài năm kết hôn.

Sau khi đi làm trong vài năm, Vương Hoa hăng chức thần tốc, lương tăng vù vù, nhưng lúc này Lý San đã không còn tinh thần như trước.

Vì sau khi sinh con, hình dáng và ngoại hình của Lý San cũng thay đổi. Mỗi lần Lý San đi họp lớp cô đều ủ rũ bởi vì bạn học lúc này không ai có thể nhớ được năm đó cô là người đẹp nhất khoa.

Tuy nhiên, Lý San không quá coi trọng những điều này, cô luôn tin rằng cho dù cô có trở thành người như thế nào thì chồng sẽ không bao giờ bỏ rơi mình.

Nhưng Lý San không hề biết rằng, trong khi Vương Hoa tiến bộ từng bước thì cách nhìn nhận của anh về cô đã không giống như trước.

Ảnh minh họa: Internet

Nhất là khi Vương Hoa ngày càng có nhiều thú tiêu khiển bên ngoài, anh phát hiện vợ không còn xứng với mình nữa.

Cứ như vậy, mỗi khi về nhà anh không muốn nhìn Lý San thêm một cái nhìn nào và suy nghĩ của anh chỉ tập trung vào những mối quan hệ bên ngoài.

Một lần Vương Hoa say rượu giao du bên ngoài và làm chuyện sai trái, mặc dù sau đó Vương Hoa có chút hối hận nhưng anh đã chọn cách phạm sai lầm và sau đó công khai hẹn hò với người tình. Vấn đề này nhanh chóng bị vợ phát hiện ra và hai người đã tranh cãi kịch kiệt

Nhưng Vương Hoa lúc đó cũng không thèm để ý, ngược lại nói với Lý San: “Bây giờ bạn và đứa con sống nhờ vào ai? Là tôi! Đừng quên điều đó, vì vậy tôi làm gì bên ngoài cô không cần phải quan tâm, vì cô không có tư cách!”

Ảnh minh họa: Internet

Khi Lý San nghe thấy những lời nói lãnh đạm và dứt khoát như vậy từ chồng mình, cô đã chọn cách im lặng, không tranh cãi với Vương Hoa về vấn đề này, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sau đó, Vương Hoa trực tiếp đưa người phụ nữ về nhà, vợ, chồng và người tình sống cùng phòng với nhau.

Không chỉ vậy, kể từ đó, Vương Hoa luôn tìm kiếm phụ nữ để đi chơi cùng, nhưng Lý San luôn giả vờ rằng cô ấy không biết gì, cuộc sống như vậy đã trôi qua 6 năm.

Vào ngày kỷ niệm 10 năm ngày cưới, Vương Hoa nghĩ rằng mình nên báo đáp sự tận tụy và kiên nhẫn của vợ, vì vậy anh đã tìm một khách sạn bên ngoài để tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày cưới.

Ảnh minh họa: Internet

Cùng ngày, Vương Hoa gọi tất cả lãnh đạo và đồng nghiệp đến, Lý San cũng mặc quần áo chỉnh tề và anh yêu cầu cô chuẩn bị bài phát biểu.

Nhưng khi Lý San lên tiếng, cô lấy ra một bản cáo trạng ly hôn, sau đó tung bằng chứng Vương Hoa ngoại tình ở nhà nhiều năm như vậy lên màn ảnh rộng. Lúc đó, tất cả những người có mặt đều chết lặng. Lý San nói sự nhẫn nhịn trong sáu năm qua, mọi người có mặt đều có thể làm nhân chứng cho cô, cô quyết định ly hôn chồng.

Vương Hoa bị hủy hoại vì cách cư xử của vợ, không chỉ mất đi cơ hội thăng tiến tốt mà còn bị đơn vị đuổi việc. Đến bây giờ Vương Hoa vẫn chưa tìm được việc làm, trong lòng rất hối hận, lúc này mới nghĩ đến người vợ tốt nhưng đã quá muộn.