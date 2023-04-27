Đi làm 4 năm giành dụm tiền để trả nợ cho người chồng quá cố, người phu nữ rợn người khi nghe câu nói của chủ nợ và cái kết khó tin

Người ngoài cho rằng đó là do cô ấy quá mệt mỏi và thiếu ngủ, nhưng bà Liu vẫn khăng khăng rằng chồng vẫn về báo mộng cho mình. Nhưng sự thật chồng bà đã qua đời 7 năm trước và giờ Liu phải làm việc chăm chỉ mỗi ngày để kiếm tiền trả nợ số tiền 200.000 nhân dân tệ (gần 700 triệu đồng) mà người đàn ông đã để lại trước khi qua đời.

Gần đây tinh thần bà Liu lại bắt đầu suy sụp, bà nói với người khác rằng người chồng đã khuất của bà đã báo mộng cho mình và thường nói những lời mà người thường không thể hiểu được.

Sau khi cửa hàng mở ra, công việc kinh doanh dần ổn định, cuộc sống cũng dần khấm khá nhưng chồng bà bất ngờ qua đời.

Sau khi kết hôn, hai người mở một cửa hàng sửa chữa, vì không đủ vốn nên chồng bà đã vay người thân và bạn bè khoảng 200.000 nhân dân tệ (gần 700 triệu đồng) để huy động đủ vốn để bắt đầu kinh doanh.

Trụ cột gia đình mất đi để lại tôi và mẹ chồng già nợ nần chồng chất, mẹ chồng tôi đổ bệnh do con trai mất và quanh năm uống thuốc để duy trì. Sau đó, người thân thuyết phục bà tái hôn vì còn trẻ.

Tuy nhiên bà Liu đã từ chối và nói rằng: “Mẹ chồng đối xử bà như con ruột của mình, dù thế nào cũng phải chăm sóc mẹ chồng và gia đình thật tố”.

Vì vậy, sau này, dù cô Lưu làm việc và định cư ở đâu, cô cũng sẽ đưa mẹ chồng đi cùng.

Bà đã từng nghĩ đến tự tử. Ảnh minh họa: Internet

Đối mặt với việc bị chủ nợ đòi tiền và áp lực cuộc sống, bà Liu cũng từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, muốn tự tử để theo chồng.

Ngay khi bà Liu chuẩn bị tự tử thì người chồng quá cố đã báo mộng cho bà và khuyên hãy sống thật tốt, đừng bỏ cuộc. Vì lý do này, cô Liu đã kiên trì và bắt đầu đối mặt với cuộc sống một cách lạc quan.

Sau 4 năm theo cách này, bà Liu đã dành dụm đủ 200.000 nhân dân tệ (gần 700 triệu đồng) và mang số tiền này đến nhà chủ nợ để trả lại cho chủ nợ.

Nhưng khi chủ nợ biết ý định của bà Liu, ông ta đã nói một câu rùng rợn: “Chồng bà đã trả tiền từ hai năm trước rồi”. Người cho vay sợ hãi và bắt đầu đổ mồ hôi.

Câu chuyện lan rộng khắp thị trấn nhỏ và mọi người đều ngạc nhiên và không thể tin được. Một số người nói rằng có người đã trả nợ mà không cho bà biết, trong khi một số người tin rằng đó là ma của chồng bà. Sau đó, được xác nhận rằng một người theo đuổi bà Liu đã trả nợ thay.