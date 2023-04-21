Dấu hiệu bạn đã thành công khi thực hiện những "chiêu trò" khiến chàng thích mê

Khi chàng được 'thỏa mãn' sẽ trong trạng thái sung sướng, ngất ngây hay thậm chí là không có cảm giác nào tuyệt vời hơn cảm giác lúc đó.

Đẩy nhanh tốc độ làm chuyện ấy

Tốc độ ra vào của cậu bé càng lúc càng nhanh là thể hiện sự "lên đỉnh" của đàn ông. Đây là dấu hiệu bạn có thể dễ dàng nhận ra. Dù cho tăng tốc độ làm chuyện ấy nhưng chàng vẫn không cảm thấy mệt. Bởi vậy bạn phải theo được nhịp điệu của chàng. Nhưng nếu bạn yếu thì rất khó, nên hãy tập thể thao để có sực khỏe tốt nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Nhịp tim nhanh, thở gấp gáp

Khi gần "chạm đỉnh", nam giới sẽ có nhịp tim nhanh và hơi thở gấp gáp. Bạn hoàn toàn có thể cảm nhận được những biểu hiện này của người bạn đời trong lúc quan hệ vì chúng rất rõ ràng.

Sở dĩ tim đập nhanh là do nam giới đang trong trạng thái hưng phấn. Và tim đập nhanh còn có tác dụng co bóp, đẩy máu về cơ quan sinh dục, giúp "cậu nhỏ" tăng kích thước và đạt độ cứng tối đa.

Ưỡn ngực, cong lưng

Khi đạt được khoái cảm, đàn ông thường có xu hướng cong lưng về phía sau, siết chặt tay người bạn đời, ưỡn ngực và đẩy mông để đưa "cậu nhỏ" vào sâu hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Phát ra âm thanh rên rỉ

Đàn ông cũng giống như phụ nữ, khi cảm thấy hưng phấn tột độ thì sẽ có biểu hiện rên rỉ. Khi bị kích thích sẽ có sự co giật, căng cứng ở phần bụng dưới truyền lên trên cổ hộng và tự động bật ra âm thanh.

Nhắm mắt mơ màng

Các nghiên cứu ghi nhận, nam giới khi quan hệ thường có cảm giác như đang ở trong tình trạng bị thôi miên, hoặc bất tỉnh, nhắm mắt mơ màng cùng hơi thở gấp gáp, hổn hển.

Nếu bạn tinh tế hơn một chút thì sẽ thấy chàng thể hiện sự hài lòng thông qua nét mặt. Đôi mắt của đàn ông sẽ khép hờ hững, mơ màng. Miệng thì há nhẹ ra và tim đập nhanh, hơi thở sâu, hổn hển.

Xuất tinh

Biểu hiện "lên đỉnh" của nam giới sẽ khác nhau. Thông thường, từ giai đoạn kích thích đến giai đoạn cao trào, biểu hiện lên đỉnh rõ nhất là hiện tượng xuất tinh.

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