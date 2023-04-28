Nhà thiết kế thời trang lừng danh của nhiều thương hiệu lớn như Chanel, Fendy ăn mặc ra sao trong suốt hơn nửa thế kỷ?

Thời trang 28/04/2023 17:19

Phong cách thời trang của Karl Lagerfeld mang tính biểu tượng với sự kết hợp táo bạo giữa truyền thống và hiện đại và ông đã duy trì điều này suốt sự nghiệp của mình.

Trong cuốn sách The World According to Karl: The Wit and Wisdom of Karl Lagerfeld, nhà thiết kế đã nói: “Khi tôi còn trẻ, tôi muốn trở thành một họa sĩ vẽ tranh biếm họa. Cuối cùng, tôi đã trở thành một bức tranh biếm họa”.

Câu nói hóm hỉnh của Lagerfeld không chỉ để làm vui mà còn để nhấn mạnh đến vẻ ngoài của ông, một vẻ ngoài mà người khác sẽ ngay lập tức nhận ra.

Sự nghiệp của Lagerfeld kéo dài hơn nửa thế kỷ và trong suốt thời gian đó, ông luôn mặc đồ giống nhau: áo sơ mi cổ cao màu trắng, găng tay đen, nhiều trang sức, kiểu tóc đuôi ngựa giống như của Mozart và kính màu đen (thường là Chanel).

Nhà thiết kế thời trang lừng danh của nhiều thương hiệu lớn như Chanel, Fendy ăn mặc ra sao trong suốt hơn nửa thế kỷ? - Ảnh 1
Lagerfeld đang khoác trên mình những chiếc trang sức của Chrome Hearts và được đăng trên tạp chí cùng tên. Ảnh: Vouge

Ông biết điều mà nhiều người ở đỉnh cao của ngành này biết - rằng nên có một phong cách riêng vững chắc luôn được trưng ra, bất kể thời trang đang thay đổi như thế nào. Thời trang là một thứ hay thay đổi, nhưng đồng phục là mãi mãi. 

Điều này không có nghĩa là phong cách trắng đen của Lagerfeld không phản ánh được những thiết kế mà ông đã tạo ra; bảng màu đen trắng là một nguyên tắc của nhà Chanel.

Bộ đồ vải tuýt không màu của Lagerfeld (theo Gabrielle Chanel) trở thành một biểu tượng địa vị, truyền cảm hứng cho hàng ngàn phụ nữ trang điểm theo phong cách Lagerfeld.

Ông đã làm điều tương tự với các thương hiệu Fendi, Chloé, Jean Patou, Pierre Balmain và thương hiệu mang tên ông, tạo nên sự ổn định cho chúng.

Nhưng những nhãn hiệu mà Kaiser đã ủng hộ là gì? Ở đây, chúng tôi sẽ phân tích các nhà mốt mà Lagerfeld tin dùng để lấy cảm hứng cho những bộ trang phục tạo nên vẻ ngoài huyền thoại của ông.

Thương hiệu Chorme Hearts

Chrome Hearts là một hãng trang sức cao cấp được thành lập tại Hollywood vào năm 1988, được điều hành bởi cặp vợ chồng Richard và Laurie Lynn Stark.

Với phong cách kết hợp giữa steampunk và haute-goth, thương hiệu này ngay lập tức thu hút được sự quan tâm của các rapper và những người thừa kế giàu có mang tính cách mạnh mẽ, nhưng một trong những khách hàng chính của họ là Lagerfeld.

Lagerfeld có xu hướng thiết kế độc đáo; ở nhà, ông sẽ chọn một phong cách thiết kế cụ thể và cam kết với nó mạnh mẽ, biến không gian trở thành một.

Thương hiệu Dior Homme

Các triết lý của Lagerfeld về sức khỏe đã được nhiều người ghi chép. Sau khi thay đổi đáng kể vóc dáng của mình vào đầu những năm 2000, ông đã giải thích động cơ của mình với The Telegraph vào năm 2004: “Tôi đã sống tốt với cân nặng thừa của mình và tôi không có vấn đề sức khỏe, nhưng đột ngột tôi muốn mặc quần áo thiết kế của Hedi Slimane, người đã từng làm việc cho Saint Laurent và hiện tạo ra bộ sưu tập Dior Homme”.

Nhiều năm sau đó, vào năm 2011, ông tiết lộ với tạp chí W rằng ông vẫn còn thích mặc những bộ đồ Dior của Slimane.

Nhà thiết kế thời trang lừng danh của nhiều thương hiệu lớn như Chanel, Fendy ăn mặc ra sao trong suốt hơn nửa thế kỷ? - Ảnh 2
Bản phác thảo do Karl Lagerfeld gửi cho Hilditch & Key. Ảnh: Hilditch & Key.

Thương hiệu Hilditch & Key

Lagerfeld hết lòng vì màu áo trắng. “Nếu bạn hỏi tôi điều gì tôi muốn phát minh nhất trong thời trang. Tôi sẽ nói là chiếc áo sơ mi màu trắng. Mọi thứ khác đều đến sau đó”, ông từng nói.

Ông chỉ tin tưởng một người thợ may để tạo ra những bộ áo sơ mi bó sát của mình đó là Hilditch & Key, được thành lập vào năm 1899 trên đường Jermyn của London.

Theo Steven Miller, CEO của thương hiệu trang phục lịch sử này, Lagerfeld được giới thiệu đến Hilditch & Key bởi chú của ông khi ông 16 tuổi và sau đó trở thành một khách hàng trung thành. Theo ước tính của Miller, Lagerfeld có lẽ sở hữu hơn 1.000 chiếc áo sơ mi từ thương hiệu này.

Thương hiệu Causse

Ngoài những chiếc nhẫn Chrome Hearts yêu thích của mình, Lagerfeld còn thường đeo găng tay từ thương hiệu Causse, được thành lập tại thị trấn Millau ở miền nam nước Pháp vào năm 1892.

Được coi là những viên ngọc cho bàn tay, mỗi đôi găng tay cần hơn một tuần để chế tác.

Nhà thiết kế thời trang lừng danh của nhiều thương hiệu lớn như Chanel, Fendy ăn mặc ra sao trong suốt hơn nửa thế kỷ? - Ảnh 3
Một bộ năm đôi Causse, găng tay da cừu, khoảng năm 2000. Ảnh: Causse

Sự khéo léo và kỹ thuật cần thiết đã khiến Lagerfeld muốn đảm bảo nhà máy gia đình này tiếp tục tồn tại; vào năm 2012, Chanel đã mua lại thương hiệu này là một phần của bộ sưu tập Metiers d’Art của mình.

Sở thích của Lagerfeld đối với phong cách hở ngón của Causse được nhiều người biết đến, nhưng ông cũng dựa vào xưởng để chế tác tất cả những chiếc găng tay cho các bộ sưu tập quần áo may sẵn và thời trang cao cấp của Chanel.

Thương hiệu Klorane

Trong cùng một số của tạp chí M, tạp chí dành cho nam giới của Fairchild, Lagerfeld đã tiết lộ bí quyết làm đẹp của mình. “Tôi không có năng khiếu làm tóc cho lắm. Tôi không thích gel và tất cả những sản phẩm đó. Thật hoàn hảo với loại bột trắng này, vì tóc tôi không trắng đến thế đâu”. Bột anh ấy lựa chọn: Dầu gội khô của Klorane.

Được biết, thương hiệu Klorane được thành lập vào năm 1965 ở miền nam của Pháp bởi Pierre Fabre.

Nhà thiết kế thời trang lừng danh của nhiều thương hiệu lớn như Chanel, Fendy ăn mặc ra sao trong suốt hơn nửa thế kỷ? - Ảnh 4
Karl Lagerfeld vào ngày 8 tháng 11 năm 2012. Ảnh: Getty

Thương hiệu kính Chanel

Mặc dù Lagerfeld đã thử nghiệm với nhiều nhà sản xuất kính mắt khác nhau, nhưng người ta hiếm khi thấy ông thiếu cặp kính tối màu. “Đối với tôi, kính đen giống như phấn mắt. Thông qua chúng, thế giới tươi đẹp hơn và mọi người trông trẻ hơn 10 tuổi” anh ấy nói với Le Monde vào năm 2010. Kính râm Chanel là món đồ yêu thích của anh ấy.

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