Diện đồ đi làm chỉ với hai màu đen trắng nhưng vẫn "nghệ cả củ" như Tăng Thanh Hà

Dù đã rời xa hào quang Showbiz từ lâu và tập trung cho việc kinh doanh cũng như chăm sóc con cái. Trên trang cá nhân, Hà Tăng luôn khiến khán giả trầm trồ bởi hình ảnh thanh lịch, sang chảnh đúng chuẩn nàng dâu nhà hào môn.Cùng nhau học hỏi Tăng Thanh Hà gu ăn vận đơn giản nhưng đẳng cấp vượt bậc nhé.
Quần jean
Chỉ với item đơn giản là quần jean và áo cơ bản, "ngọc nữ" cũng có thể tạo ra được loạt nhưng outfit để đời. Cô nàng luôn biết cách tạo điểm nhấn cho những set đồ của mình.
Áo blazer
Tăng Thanh Hà luôn biết cách tạo điểm nhấn cho các outfit của mình nhưng vẫn sang chảnh và thanh lịch.