Diện đồ đi làm chỉ với hai màu đen trắng nhưng vẫn "nghệ cả củ" như Tăng Thanh Hà

Thời trang 15/04/2023 07:33

Đi làm với hai màu đen trắng nhưng vẫn sang chảnh như ngọc nữ Tăng Thanh Hà.

Dù đã rời xa hào quang Showbiz từ lâu và tập trung cho việc kinh doanh cũng như chăm sóc con cái. Trên trang cá nhân, Hà Tăng luôn khiến khán giả trầm trồ bởi hình ảnh thanh lịch, sang chảnh đúng chuẩn nàng dâu nhà hào môn.Cùng nhau học hỏi Tăng Thanh Hà gu ăn vận đơn giản nhưng đẳng cấp vượt bậc nhé.

Quần jean

Diện đồ đi làm chỉ với hai màu đen trắng nhưng vẫn 'nghệ cả củ' như Tăng Thanh Hà - Ảnh 1

Sơ mi trắng và quần jean đơn giản kết hợp phụ kiện để trông thời thượng hơn - Ảnh: Instagram

Diện đồ đi làm chỉ với hai màu đen trắng nhưng vẫn 'nghệ cả củ' như Tăng Thanh Hà - Ảnh 2
Điểm nhấn trong set đồ này là chiếc túi đến từ thương hiệu Chanel - Ảnh: Instagram

 

Diện đồ đi làm chỉ với hai màu đen trắng nhưng vẫn 'nghệ cả củ' như Tăng Thanh Hà - Ảnh 3
Set đồ năng động khi kết hợp cùng giày thể thao và áo vest tay ngắn, tạo nên một tổng thể hài hòa - Ảnh: Instagram

 

Diện đồ đi làm chỉ với hai màu đen trắng nhưng vẫn 'nghệ cả củ' như Tăng Thanh Hà - Ảnh 4
Năng động hơn với quần ống rộng, vẫn nữ tính và đơn giản nhưng không kém phần sang trọng - Ảnh: Instagram

 

Diện đồ đi làm chỉ với hai màu đen trắng nhưng vẫn 'nghệ cả củ' như Tăng Thanh Hà - Ảnh 5

Một set đồ đẳng cấp khác của nữ diễn viên Bỗng dưng muốn khóc 

Diện đồ đi làm chỉ với hai màu đen trắng nhưng vẫn 'nghệ cả củ' như Tăng Thanh Hà - Ảnh 6
Hack dáng đỉnh cao với thiết kế ống loe - Ảnh: Instagram

 Chỉ với item đơn giản là quần jean và áo cơ bản, "ngọc nữ" cũng có thể tạo ra được loạt nhưng outfit để đời. Cô nàng luôn biết cách tạo điểm nhấn cho những set đồ của mình.

Áo blazer

Tăng Thanh Hà luôn biết cách tạo điểm nhấn cho các outfit của mình nhưng vẫn sang chảnh và thanh lịch.

Diện đồ đi làm chỉ với hai màu đen trắng nhưng vẫn 'nghệ cả củ' như Tăng Thanh Hà - Ảnh 7
Trang phục tối giản nhưng vẫn đẳng cấp của bà xã Louis Nguyễn - Ảnh: Instagram

 

Diện đồ đi làm chỉ với hai màu đen trắng nhưng vẫn 'nghệ cả củ' như Tăng Thanh Hà - Ảnh 8
Nữ tính nhưng vẫn sang trọng và quyền lực - Ảnh: Instagram

Suit

Diện đồ đi làm chỉ với hai màu đen trắng nhưng vẫn 'nghệ cả củ' như Tăng Thanh Hà - Ảnh 9
Phong cách mix đồ của Tăng Thanh Hà chưa từng làm các fan thất vọng - Ảnh: Instagram

 

Diện đồ đi làm chỉ với hai màu đen trắng nhưng vẫn 'nghệ cả củ' như Tăng Thanh Hà - Ảnh 10
Đẳng cấp của ngọc nữ điện ảnh Việt dù đã làm mẹ 3 con trong bộ suit trắng quyền lực -  Ảnh: Instagram 

Váy nữ tính

Diện đồ đi làm chỉ với hai màu đen trắng nhưng vẫn 'nghệ cả củ' như Tăng Thanh Hà - Ảnh 11
Tiết chế phụ kiện và khéo léo phối thêm boots cổ thấp để tăng sự năng động cho tổng thể - Ảnh: Instagram 

 

Diện đồ đi làm chỉ với hai màu đen trắng nhưng vẫn 'nghệ cả củ' như Tăng Thanh Hà - Ảnh 12
Phong cách của người đẹp gói gọn trong 2 từ: tối giản và thanh lịch -  Ảnh: Instagram 

 

Diện đồ đi làm chỉ với hai màu đen trắng nhưng vẫn 'nghệ cả củ' như Tăng Thanh Hà - Ảnh 13
Người chơi hệ đen- trắng Hà Tăng chưa một lần mặc xấu - Ảnh: Instagram 
Diện đồ đi làm chỉ với hai màu đen trắng nhưng vẫn 'nghệ cả củ' như Tăng Thanh Hà - Ảnh 14

Dù đã ba lần sinh nở nhưng với vóc dáng mảnh mai cùng cách phối đồ cao tay, Hà Tăng luôn biết cách biến hóa để tạo điểm nhấn cho những item đơn giản - Ảnh: Instagram 

4 lý do vì sao bạn nên chuẩn bị sẵn đồ đi làm để mặc cho cả tuần

4 lý do vì sao bạn nên chuẩn bị sẵn đồ đi làm để mặc cho cả tuần

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