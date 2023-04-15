Diện đồ đi làm chỉ với hai màu đen trắng nhưng vẫn "nghệ cả củ" như Tăng Thanh Hà

Sơ mi trắng và quần jean đơn giản kết hợp phụ kiện để trông thời thượng hơn - Ảnh: Instagram

Dù đã rời xa hào quang Showbiz từ lâu và tập trung cho việc kinh doanh cũng như chăm sóc con cái. Trên trang cá nhân, Hà Tăng luôn khiến khán giả trầm trồ bởi hình ảnh thanh lịch, sang chảnh đúng chuẩn nàng dâu nhà hào môn.Cùng nhau học hỏi Tăng Thanh Hà gu ăn vận đơn giản nhưng đẳng cấp vượt bậc nhé.

Năng động hơn với quần ống rộng, vẫn nữ tính và đơn giản nhưng không kém phần sang trọng - Ảnh: Instagram

Một set đồ đẳng cấp khác của nữ diễn viên Bỗng dưng muốn khóc

Hack dáng đỉnh cao với thiết kế ống loe - Ảnh: Instagram

Chỉ với item đơn giản là quần jean và áo cơ bản, "ngọc nữ" cũng có thể tạo ra được loạt nhưng outfit để đời. Cô nàng luôn biết cách tạo điểm nhấn cho những set đồ của mình.

Áo blazer

Tăng Thanh Hà luôn biết cách tạo điểm nhấn cho các outfit của mình nhưng vẫn sang chảnh và thanh lịch.

Trang phục tối giản nhưng vẫn đẳng cấp của bà xã Louis Nguyễn - Ảnh: Instagram

Nữ tính nhưng vẫn sang trọng và quyền lực - Ảnh: Instagram

Suit

Phong cách mix đồ của Tăng Thanh Hà chưa từng làm các fan thất vọng - Ảnh: Instagram

Đẳng cấp của ngọc nữ điện ảnh Việt dù đã làm mẹ 3 con trong bộ suit trắng quyền lực - Ảnh: Instagram

Váy nữ tính

Tiết chế phụ kiện và khéo léo phối thêm boots cổ thấp để tăng sự năng động cho tổng thể - Ảnh: Instagram

Phong cách của người đẹp gói gọn trong 2 từ: tối giản và thanh lịch - Ảnh: Instagram

Người chơi hệ đen- trắng Hà Tăng chưa một lần mặc xấu - Ảnh: Instagram