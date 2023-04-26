Học ngay cách mix đồ của Hồ Ngọc Hà: Áo thun đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang chảnh hết nấc

Nếu nhắc về "nữ hoàng thời trang" của làng giải trí Vbiz, có lẽ Hồ Ngọc Hà là người xứng đáng nhất đoạt được danh hiệu này. Nữ ca sĩ sinh năm 1984 chưa từng khiến người hâm mộ phải thất vọng mỗi khi đăng tải ảnh trên cá nhân.

Với những item hết sức cơ bản, bà mẹ 3 con vẫn biết cách biến tấu khiến set đồ toát lên sự sang chảnh, quý phái. Cùng điểm qua một số công thức phối đồ cơ bản của giọng ca Cô đơn trên sofa.