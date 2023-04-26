Học ngay cách mix đồ của Hồ Ngọc Hà: Áo thun đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang chảnh hết nấc

Thời trang 26/04/2023 11:38

Học ngay cách mix đồ khiến chị em sang chảnh hết mấc chỉ với áo thun đơn giản của Hà Hồ.

Nếu nhắc về "nữ hoàng thời trang" của làng giải trí Vbiz, có lẽ Hồ Ngọc Hà là người xứng đáng nhất đoạt được danh hiệu này. Nữ ca sĩ sinh năm 1984 chưa từng khiến người hâm mộ phải thất vọng mỗi khi đăng tải ảnh trên cá nhân.  

Với những item hết sức cơ bản, bà mẹ 3 con vẫn biết cách biến tấu khiến set đồ toát lên sự sang chảnh, quý phái. Cùng điểm qua một số công thức phối đồ cơ bản của giọng ca Cô đơn trên sofa.

Áo thun cơ bản và quần jean 

Học ngay cách mix đồ của Hồ Ngọc Hà: Áo thun đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang chảnh hết nấc - Ảnh 1
Hồ Ngọc Hà chọn mẫu áo thun có ít logo của nhà một nước Pháp - Saint Laurent cho một ngày hè oi bức - Ảnh: Instagram
Học ngay cách mix đồ của Hồ Ngọc Hà: Áo thun đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang chảnh hết nấc - Ảnh 2
Nhờ vòng eo không chút mỡ thừa, người đẹo xứ Huế thoải mái cân đẹp mọi trang phục - Ảnh: Instagram
Học ngay cách mix đồ của Hồ Ngọc Hà: Áo thun đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang chảnh hết nấc - Ảnh 3
 Một outfit kiểu tối giản tương tự nhưng Hồ Ngọc Hà vẫn không khiến thị giác của người theo dõi cảm thấy nhàn chán vì cách chụp ảnh và phối đồ, trang điểm cực đỉnh -  Ảnh: Instagram
Học ngay cách mix đồ của Hồ Ngọc Hà: Áo thun đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang chảnh hết nấc - Ảnh 4
Chọn cách mix-match hạn chế tối đa màu sắc, Hồ Ngọc Hà ghi điểm nhờ style dễ học hỏi, không bị lỗi mốt theo thời gian - Ảnh: Instagram

Áo thun họa tiết 

Học ngay cách mix đồ của Hồ Ngọc Hà: Áo thun đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang chảnh hết nấc - Ảnh 5
Nữ ca sĩ Vbiz diện áo thun đơn giản in hình cô gái kết hợp với túi xách, kính mát khổng lồ cùng quần đen - Ảnh: Instagram
Học ngay cách mix đồ của Hồ Ngọc Hà: Áo thun đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang chảnh hết nấc - Ảnh 6
Hồ Ngọc Hà trong bộ cánh đơn giản mà ai cũng có thể bắt chước theo được -  Ảnh: Instagram

Áo thun ôm và quần jean 

Học ngay cách mix đồ của Hồ Ngọc Hà: Áo thun đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang chảnh hết nấc - Ảnh 7
Set đồ đơn giản nhưng không kém phần sang chảnh trong mùa hè dành cho các chị em - Ảnh: Instagram
Học ngay cách mix đồ của Hồ Ngọc Hà: Áo thun đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang chảnh hết nấc - Ảnh 8
Áo ba lỗ đen được Hồ Ngọc Hà cắm thùng với jeans có độ loe nhẹ, nhờ vậy thân hình thêm cao ráo, thanh thoát - Ảnh: Instagram
Học ngay cách mix đồ của Hồ Ngọc Hà: Áo thun đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang chảnh hết nấc - Ảnh 9
Nữ ca sĩ cũng mix áo ba lỗ ôm sát cùng quần shorts, giữ sự mát mẻ cho ngày hè mà vẫn tôn dáng hiệu quả. - Ảnh: Instagram

Áo thun ôm và quần âu

Học ngay cách mix đồ của Hồ Ngọc Hà: Áo thun đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang chảnh hết nấc - Ảnh 10 Lối mix-match 'không thể đơn giản' hơn này cũng được Hà Hồ áp dụng khi đi làm. Tuy nhiên với thời trang công sở, cô thường chọn những mẫu quần âu đứng dáng, lịch sự - Ảnh: Instagram
Học ngay cách mix đồ của Hồ Ngọc Hà: Áo thun đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang chảnh hết nấc - Ảnh 11
Người đẹp không kết hợp thêm các kiểu trang sức, phụ kiện để giữ tinh thần tối giản - Ảnh: Instagram
Học ngay cách mix đồ của Hồ Ngọc Hà: Áo thun đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang chảnh hết nấc - Ảnh 12
Cô thường mix áo ba lỗ ôm sát cùng quần ống đứng, ống vẩy để tăng hiệu quả 'kéo dài' chân - Ảnh: Instagram
Diện đồ đi làm chỉ với hai màu đen trắng nhưng vẫn "nghệ cả củ" như Tăng Thanh Hà

Diện đồ đi làm chỉ với hai màu đen trắng nhưng vẫn "nghệ cả củ" như Tăng Thanh Hà

Đi làm với hai màu đen trắng nhưng vẫn sang chảnh như ngọc nữ Tăng Thanh Hà.

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