Tủ đồ của Thùy Tiên toàn các món đơn giản, nhưng dư sức khoe đôi chân "kiếm Nhật" vạn người mê

Thời trang 24/04/2023 06:50

Hoa hậu Thùy Tiên thường chọn những món đồ hết sức đơn giản nhưng lại có thể tôn dáng hiệu quả.

 Sở hữu gương mặt sắc nét và vóc dáng chuẩn chính, Thùy Tiên có thể dễ dàng chinh phục nhiều phong cách thời trang khác nhau. Ấy vậy mà người đẹp sinh năm 1998 này lại chỉ chuộng những món đồ basic và cách kết hợp quần áo vô cùng đơn giản. Điểm chung của những outfit mà Thùy Tiên lựa chọn chính là khoe được đôi chân dài và vóc dáng mảnh mai. Chính vì vậy, chị em nên học hỏi ngay cách ''hack dáng'' đỉnh cao của Thùy  Tiên để diện mạo ngày một thăng hạng. 

Vốn sở hữu đôi chân dài thẳng nuột nên chân váy là món đồ không thể vắng mặt trong tủ đồ của nàng hậu này. Thùy Tiên thường chọn những chiếc váy mini xinh xắn để tôn được chiều dài đôi chân. Ngoài ra, cô còn chăm phối chúng với một vài kiểu áo bó eo nhẹ để vóc dáng thêm mềm mại và nữ tính. 

Tủ đồ của Thùy Tiên toàn các món đơn giản, nhưng dư sức khoe đôi chân 'kiếm Nhật' vạn người mê - Ảnh 1

Tủ đồ của Thùy Tiên toàn các món đơn giản, nhưng dư sức khoe đôi chân 'kiếm Nhật' vạn người mê - Ảnh 2

Kiểu mix&match tiếp theo mà Thùy Tiên rất chăm áp dụng đó chính là kết hợp áo sơ mi với quần short. Sự đơn giản không chỉ đến từ kiểu dáng trang phục được Thùy Tiên lựa chọn mà còn thể hiện qua màu sắc của quần áo. Người đẹp nhà Sen Vàng phối 2 gam màu hết sức đơn giản và trắng và đen với nhau, đây là lựa chọn mà bất kỳ làn da hay vóc dáng nào cũng có thể áp dụng. 

Tủ đồ của Thùy Tiên toàn các món đơn giản, nhưng dư sức khoe đôi chân 'kiếm Nhật' vạn người mê - Ảnh 3

Tủ đồ của Thùy Tiên toàn các món đơn giản, nhưng dư sức khoe đôi chân 'kiếm Nhật' vạn người mê - Ảnh 4

Để vóc dáng lúc nào cũng chuẩn chỉnh, Thùy Tiên còn kết thân với 2 món đồ siêu cơ bản nữa, đó là áo crop top và quần jeans ống rộng cạp cao. Đây là một trong những công thức ''hack dáng'' kéo dài chân vô cùng hiệu quả mà bất kỳ chị em nào cũng nên biết. Cụ thể, những chiếc quần jeans ống rộng cạp cao sẽ làm cho đôi chân của chị em trông dài hơn. Còn áo crop top sẽ tạo cảm giác thân trên ngắn lại và khoe được vòng 2 thon gọn. Nhìn tổng thể, vóc dáng của chị em sẽ được cân đối hơn, đặc biệt là những cô nàng ''lưng dài chân ngắn''. 

Tủ đồ của Thùy Tiên toàn các món đơn giản, nhưng dư sức khoe đôi chân 'kiếm Nhật' vạn người mê - Ảnh 5

Tủ đồ của Thùy Tiên toàn các món đơn giản, nhưng dư sức khoe đôi chân 'kiếm Nhật' vạn người mê - Ảnh 6

Tủ đồ của Thùy Tiên toàn các món đơn giản, nhưng dư sức khoe đôi chân 'kiếm Nhật' vạn người mê - Ảnh 7

Nếu bạn chưa thực sự tự tin để khoe ra vòng eo của mình thì đừng lo vì Thùy Tiên còn một vài gợi ý hay ho khác cho bạn lựa chọn đó. Cùng là các mẫu quần jeans ống rộng cạp cao đó, giờ bạn chỉ việc phối chúng với những chiếc áo 2 dây, áo ba lỗ trong tủ là đã có được một set đồ cá tính, phá cách và vô cùng tôn dáng rồi.

Tủ đồ của Thùy Tiên toàn các món đơn giản, nhưng dư sức khoe đôi chân 'kiếm Nhật' vạn người mê - Ảnh 8
Tủ đồ của Thùy Tiên toàn các món đơn giản, nhưng dư sức khoe đôi chân 'kiếm Nhật' vạn người mê - Ảnh 9

 

5 bộ bikini từng là thương hiệu của Hiền Hồ

5 bộ bikini từng là thương hiệu của Hiền Hồ

Dù không có chiều cao vượt trội hay thân hình siêu mẫu nhưng Hiền Hồ từng tạo xu hướng với những mẫu bikini khoe dáng tối đa.

Xem thêm
Từ khóa:   thời trang của Thùy Tiên thời trang Thùy Tiên

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt