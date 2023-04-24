Vốn sở hữu đôi chân dài thẳng nuột nên chân váy là món đồ không thể vắng mặt trong tủ đồ của nàng hậu này. Thùy Tiên thường chọn những chiếc váy mini xinh xắn để tôn được chiều dài đôi chân. Ngoài ra, cô còn chăm phối chúng với một vài kiểu áo bó eo nhẹ để vóc dáng thêm mềm mại và nữ tính.

Sở hữu gương mặt sắc nét và vóc dáng chuẩn chính, Thùy Tiên có thể dễ dàng chinh phục nhiều phong cách thời trang khác nhau. Ấy vậy mà người đẹp sinh năm 1998 này lại chỉ chuộng những món đồ basic và cách kết hợp quần áo vô cùng đơn giản. Điểm chung của những outfit mà Thùy Tiên lựa chọn chính là khoe được đôi chân dài và vóc dáng mảnh mai. Chính vì vậy, chị em nên học hỏi ngay cách ''hack dáng'' đỉnh cao của Thùy Tiên để diện mạo ngày một thăng hạng.

Kiểu mix&match tiếp theo mà Thùy Tiên rất chăm áp dụng đó chính là kết hợp áo sơ mi với quần short. Sự đơn giản không chỉ đến từ kiểu dáng trang phục được Thùy Tiên lựa chọn mà còn thể hiện qua màu sắc của quần áo. Người đẹp nhà Sen Vàng phối 2 gam màu hết sức đơn giản và trắng và đen với nhau, đây là lựa chọn mà bất kỳ làn da hay vóc dáng nào cũng có thể áp dụng.

Để vóc dáng lúc nào cũng chuẩn chỉnh, Thùy Tiên còn kết thân với 2 món đồ siêu cơ bản nữa, đó là áo crop top và quần jeans ống rộng cạp cao. Đây là một trong những công thức ''hack dáng'' kéo dài chân vô cùng hiệu quả mà bất kỳ chị em nào cũng nên biết. Cụ thể, những chiếc quần jeans ống rộng cạp cao sẽ làm cho đôi chân của chị em trông dài hơn. Còn áo crop top sẽ tạo cảm giác thân trên ngắn lại và khoe được vòng 2 thon gọn. Nhìn tổng thể, vóc dáng của chị em sẽ được cân đối hơn, đặc biệt là những cô nàng ''lưng dài chân ngắn''.

Nếu bạn chưa thực sự tự tin để khoe ra vòng eo của mình thì đừng lo vì Thùy Tiên còn một vài gợi ý hay ho khác cho bạn lựa chọn đó. Cùng là các mẫu quần jeans ống rộng cạp cao đó, giờ bạn chỉ việc phối chúng với những chiếc áo 2 dây, áo ba lỗ trong tủ là đã có được một set đồ cá tính, phá cách và vô cùng tôn dáng rồi.