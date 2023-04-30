Khi hôn, nếu bạn trai để tay vào 3 vị trí “nhạy cảm” này, phụ nữ nên cẩn thận vì có khả năng đó là một “tay lái lụa”

Tâm sự 30/04/2023 07:40

Ba vùng nhạy cảm rất dễ khiến phụ nữ rơi vào tình yêu mà người đàn ông có kĩ năng thành thục chắc chắn sẽ biết

Khi một nam và một nữ hôn nhau trong tình yêu, họ rất dễ bộc lộ cảm xúc thật của mình. Nếu anh ấy là người có kinh nghiệm tán tỉnh các cô gái, thì khi hôn, tay của anh ấy không thể chỉ đơn giản là đặt yên tĩnh ở một góc cố định trên cơ thể phụ nữ mà sẽ liên tục di chuyển.

Một người đàn ông nếu là một chuyên gia tình trường, khi hôn nhau sẽ không kiềm chế được việc vuốt ve ba vị trí trên cơ thể bạn gái.

Tất nhiên, điều này không có nghĩa là anh ta không chân thành với bạn, chỉ có thể dùng để đánh giá xem anh ta có nói dối bạn về quá khứ của mình hay không.

Chạm vào tai

Khi hôn, nếu bạn trai để tay vào 3 vị trí “nhạy cảm” này, phụ nữ nên cẩn thận vì có khả năng đó là một “tay lái lụa” - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đây là một cao thủ trong lĩnh vực tình yêu, nhìn thì có vẻ không có hành vi gì quá đáng, nhưng thực ra anh ta đang dùng kế hoạch dài hơi để câu cá lớn, sao lại nói vậy? Ai cũng biết bộ phận nhạy cảm nhất của con gái chính là đôi tai.

Phụ nữ sống tình cảm hơn, đặc biệt là khi nói đến tai, nếu muốn một cô gái yêu mình, bạn có thể nói những lời ngọt ngào bên tai họ, rất dễ gây ấn tượng với đối phương.

Vì vậy, với con gái, khi hôn, nếu thấy đối phương thích sờ “tai” mình thì nên dừng lại ngay. Bởi vì anh ấy có thể là một “tay lái lụa” khiến bạn phải hiến tất cả cho anh ta trong bước tiếp theo.

Chạm vào “vùng kín”

Khi hôn, nếu bạn trai để tay vào 3 vị trí “nhạy cảm” này, phụ nữ nên cẩn thận vì có khả năng đó là một “tay lái lụa” - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong lúc hôn nhau, phụ nữ sẽ tận hưởng cảm giác ngọt ngào và lãng mạn và đàn ông không phải là một chuyên gia tình yêu sẽ cũng có cùng suy nghĩ như vậy.

Vì vậy, hầu hết đều sẽ tuân thủ theo quy tắc, nhắm mắt để tận hưởng cuộc hôn nhân lãng mạn, không có bất kỳ hành động thừa hoặc không tôn trọng nào.

Tuy nhiên, đối với những người đàn ông có nhiều kinh nghiệm, nếu họ không vuốt ve những chỗ kín đáo trên cơ thể phụ nữ, họ sẽ cảm thấy thiếu điều gì đó và bị thất vọng.

Vì vậy, họ không thể kiềm chế việc vuốt ve và bắt đầu tìm kiếm những điểm nhạy cảm trên cơ thể phụ nữ. Nếu phụ nữ không có sự phản đối rõ ràng, đàn ông sẽ từ từ thành công và cuối cùng quan hệ sẽ diễn ra một cách dễ dàng.

Tuy nhiên, để những mối quan hệ nam nữ nhanh chóng như vậy được đánh giá cao bởi những chuyên gia tình trường kinh nghiệm, thực sự rất khó được đánh giá cao.

Nắm tay

Khi hôn, nếu bạn trai để tay vào 3 vị trí “nhạy cảm” này, phụ nữ nên cẩn thận vì có khả năng đó là một “tay lái lụa” - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong nhiều trường hợp, một chuyên gia tình trường sẽ biết cách sử dụng một số phương pháp, gợi ý đến những thứ thật sự họ muốn.

Trong lúc hôn, “nắm tay” là một trong những cách rất quan trọng và vào lúc này, tay của đối phương sẽ dùng một chút lực.

Lúc này, tay của phụ nữ sẽ cảm thấy đau đớn, sau đó trở nên mềm mại hơn và vô thức nghĩ rằng bạn đã bị đàn ông trước mặt chinh phục và từ bỏ mọi sự phản kháng trong tâm trí.

Tất nhiên, cách hôn nhau như vậy cũng thường xuyên xảy ra trong nhiều cặp đôi thân mật.

Từ khóa:   nhạy cảm phụ nữ đàn ông

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