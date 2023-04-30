Ông chủ vẫn trả lương mỗi tháng 7 triệu dù đã nghỉ làm, người đàn ông tiết lộ sự thật phía sau khiến cư dân mạng cảm động

Người đàn ông ở nơi làm việc rất chăm chỉ, cần cù, thường xuyên làm thêm giờ đến khuya, được đồng nghiệp ngưỡng mộ vì mức lương hàng tháng lên đến 2000 nhân dân tệ tương đương gần 7 triệu đồng.

Theo đó, một người đàn ông ở Hồ Bắc đã trải qua cuộc phỏng vấn và được vào một công ty để làm việc.

Thông qua tìm hiểu, ông chủ biết được gia cảnh của anh không tốt, cha mẹ và con cái đều phụ thuộc vào nguồn lao động chính trong nhà.

Đồng thời, kết quả làm việc của công ty hàng tháng khiến ông chủ hài lòng, ngoài việc vui mừng vì công ty có những nhân viên như vậy, ông càng ngạc nhiên hơn về sự kiên định trong khi làm việc của người đàn ông này.

Người đàn ông vẫn nhận lương hàng tháng dù đã nghỉ làm. Ảnh: Sohu

Nhưng anh không hành động quá vội vàng, không chạy theo thành công, tiền bạc hoặc những thứ vật chất mà thay vào đó anh trân trọng cuộc sống và đánh giá những gì mình đã có được qua sự nỗ lực của bản thân.

Tuy nhiên, đúng vào một ngày cách đây 3 năm, vợ của ông chủ bị tai nạn xe trên đường và được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Cần phải truyền máu ngay lúc này, nhưng anh không có nhóm máu của vợ mình. Sau khi biết chuyện, người đàn ông này đã tình nguyện đến bệnh viện tìm ông chủ và xin được hiến máu.

May mắn thay, người đàn ông đến kịp thời và cuối cùng bà chủ đã cứu được mạng sống của mình. Ông chủ và vợ rất biết ơn vì đã thoát được cửa tử. Thật bất ngờ, người đàn ông tiếp tục trở lại làm việc sau khi truyền máu và vẫn miệt mài tăng ca.

Người đàn ông nhận lương gần 7 triệu mỗi tháng. Ảnh: Sohu

Nhưng vì lý do gia đình người đàn ông đã từ chức hai năm trước và ông chủ cảm thấy tiếc cho anh.

Tuy nhiên, sau khi thảo luận, ông chủ và vợ quyết định rằng tiền lương của người đàn ông sẽ được trả hàng tháng sau khi anh nghỉ việc. Việc làm này tiếp tục trong hai năm sau đó.

Trong thời gian này, người đàn ông đã gọi điện thoại để yêu cầu dừng lại, nhưng bà chủ vẫn quyết định giữ nguyên quyết định của mình.

Bà chủ cho rằng tính mạng của bản thân và số tiền đó không thể so sánh với nhau, và hứa rằng nếu công ty không phá sản hay đóng cửa, ông chủ sẽ tiếp tục trả lương hàng tháng là 2000 nhân dân tệ.

Điều này khiến người đàn ông rất vui vì anh cảm nhận được tình bạn sâu sắc từ bà chủ. Anh cũng đã lên kế hoạch để cho vợ mình tiết kiệm số tiền này, để giúp đỡ nếu nhà máy của ông chủ gặp vấn đề gì trong tương lai.

“Giờ không còn nhiều người biết ơn!” Câu chuyện được chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm, bàn luận sôi nổi của đông đảo cư dân mạng.