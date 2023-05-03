Cách bỏ thuốc lá có một không hai đảm bảo thành công 100%

Thế giới 03/05/2023 07:29

Lấy cảm hứng từ chiếc mũ bảo hiểm, người đàn ông ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tự làm chiếc lồng bằng đồng để phủ lên đầu nhằm cai nghiện thuốc lá.

Mặc dù được xem là một tin đồn nhưng sự việc này là có thật. Một người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ đã khóa mình trong một quả cầu kim loại để từ bỏ thuốc lá. Mặc dù hình ảnh và video của người đàn ông đeo quả cầu đã lan truyền trên mạng xã hội, nhưng không có báo cáo về tiến trình từ bỏ thuốc lá của người đàn ông sau khi đeo thiết bị này.

Người đàn ông đó là Ibrahim Yücel, đến từ thị trấn Kütahya ở Thổ Nhĩ Kỳ. Theo các báo cáo, Ibrahim đã quyết định từ bỏ thói quen chết người của mình sau khi cha anh qua đời vì bệnh ung thư phổi.

Anh đã tự làm chiếc lồng đầu bằng sắt sau khi hút hai gói thuốc lá mỗi ngày trong hơn hai thập kỷ của cuộc đời mình.

Vì thế, anh đã không muốn tiếp tục thói quen hút thuốc lá nữa. Ibrahim đã tạo ra thiết bị của mình sau khi được truyền cảm hứng bởi mũ bảo hiểm của các tay đua mô tô. Anh đã tự làm chiếc lồng đầu với sự giúp đỡ của hơn 40 m dây đồng.

Cách bỏ thuốc lá có một không hai đảm bảo thành công 100% - Ảnh 1
Người vợ đã hết sức ủng hộ những nỗ lực của anh ấy. Ảnh: Twitter

Sau khi bị nhốt trong lồng, anh ấy đã giao chìa khóa của lồng cho các thành viên trong gia đình phòng trường hợp các triệu chứng cai nghiện buộc anh phải mở ổ khóa trên lồng đầu của mình.

Giữa lúc anh ấy đang tìm cách bỏ hút thuốc, các báo cáo đã đề cập đến việc vợ anh ấy đã hết sức ủng hộ những nỗ lực của anh ấy, thậm chí cả việc anh ấy cực kỳ cố gắng nhốt đầu mình vào lồng.

Dù sự việc đã hơn chục năm trôi qua nhưng cư dân mạng vẫn không thể tin nổi một người đàn ông lại bỏ thuốc lá một cách cực đoan như vậy.

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