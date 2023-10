18 bộ phim hay nhất sắp ra mắt vào tháng 5 trên Netflix

Bộ phim hài đã dẫn đến một bộ ba phim ăn khách không tưởng với các phần tiếp theo "Austin Powers: The Spy Who Shagged Me" và "Austin Powers in Goldmember." Cả ba đều có sẵn trên Netflix.

"Black Hawk Down" (1/5)

Bộ phim chiến tranh gay cấn này mô tả một chiếc trực thăng Black Hawk của Hoa Kỳ rơi xuống lãnh thổ của kẻ thù trong một cuộc đột kích ở Mogadishu năm 1993. Chúng ta xem nhiệm vụ giải cứu anh hùng để cứu những người sống sót.

Phim có sự tham gia của Josh Hartnett, Ewan McGregor, Eric Bana, Tom Sizemore, Orlando Bloom, Tom Hardy và Sam Shepard.

"The Cable Guy" (1/5)

Bộ phim hài đen của Ben Stiller có sự tham gia của Jim Carrey trong vai một người sửa cáp không bình thường, anh trở nên tuyệt vọng để có được tình bạn với một trong những khách hàng của mình, do Matthew Broderick thủ vai.

Mặc dù bộ phim nhận được nhiều đánh giá trái chiều khi ra rạp, nhưng kể từ đó, bộ phim đã thu hút được lượng người theo dõi nhờ diễn xuất quá xuất sắc của Carrey.

"Thuyền trưởng Phillips" (1/5)

Tom Hanks đã mang đến một màn trình diễn mạnh mẽ trong câu chuyện có thật ghi lại câu chuyện về con tàu đầu tiên của Hoa Kỳ bị cướp sau 200 năm.

"Cliffhanger" (1/5)

Nếu bạn đang tìm kiếm một bộ phim hành động hay để xem trong tháng này, thì bạn không thể bỏ qua bộ phim kinh điển này của Sylvester Stallone.

Trong đó, anh vào vai một vận động viên leo núi đột nhiên vướng vào một vụ cướp khi một người bạn (Michael Rooker) buộc phải giúp lấy lại những gói tiền mặt bị mắc kẹt ở Colorado Rockies. John Lithgow đóng vai phản diện tuyệt vời trong phim.

"Chuyến bay" (1/5)

Denzel Washington đã nhận được một đề cử Oscar cho màn thể hiện mạnh mẽ của anh trong vai một phi công lành nghề, người đã cứu tất cả các hành khách khi máy bay của anh gặp trục trặc, nhưng sau đó bộ phim tiết lộ rằng anh đã say xỉn khi làm việc đó.

Mọi thứ trở nên trầm trọng hơn khi cơn nghiện của anh ngày càng gia tăng giữa bối cảnh công chúng ca ngợi anh như một anh hùng.

"Girl, Interrupted" (1/5)

Với dàn diễn viên hùng hậu bao gồm Winona Ryder, Angelina Jolie, Clea DuVall, Britanny Murphy, Elizabeth Moss, Jared Leto và Whoopi Goldberg, chúng ta theo dõi Susanna (Ryder) trong thời gian cô ở bệnh viện tâm thần vào cuối những năm 1960 đầy biến động.

“Cảnh sát giữ trẻ” (1/5)

Arnold Schwarzenegger đã đóng vai trái ngược với phong cách của anh trong bộ phim này và đã mang đến một diễn xuất hài hước vô cùng hấp dẫn khi vào vai một cảnh sát mạnh mẽ phải đi dưới vỏ bọc giáo viên mẫu giáo để bắt một tên tội phạm nguy hiểm.

"Last Action Hero" (1/5)

Bộ phim của Schwarzenegger này đã thất bại tại phòng vé khi ra mắt vào năm 1993, nhưng đó là một trong những bộ phim hành động độc đáo nhất trong sự nghiệp điện ảnh của ngôi sao này.

Nó có những pha hành động đỉnh cao và vô số câu chuyện cười gắn liền với thể loại này, Hollywood và Schwarzenegger.

"Huyền thoại mùa thu" (1/5)

Lấy bối cảnh Montana những năm 1900, bộ phim này nói về một gia đình bị tổn thương bởi tình yêu, chiến tranh và sự phản bội đến mức không thể phục hồi được. Brad Pitt, Aidan Quinn, Henry Thomas, Anthony Hopkins và Julia Ormond đều mang đến những màn trình diễn tuyệt vời.

"Léon: The Professional" (1/5)

Đạo diễn Luc Besson mang đến bộ phim kinh dị đầy phong cách này với sự tham gia của Jean Reno trong vai một sát thủ kỷ luật sống ở thành phố New York, người quyết định thu nhận một cô gái trẻ (Natalie Portman) sau khi gia đình cô bị sát hại.

"Paranormal Activity" (1/5)

Nhà làm phim lần đầu Oren Peli mang đến một trong những bộ phim có cảnh quay hay nhất từng được thực hiện với bộ phim kinh dị kinh phí thấp này, trong đó một cặp vợ chồng bị hành hạ bởi một linh hồn xấu xa.

"Sự nổi loạn hoàn hảo" (1/5)

Bộ phim hài về trường đại học này lấy bối cảnh trong thế giới của một cappella và theo chân một nhóm sinh viên mới đến khi họ thành lập một nhóm toàn nữ và sau đó cố gắng đạt được sự tôn trọng trong một cuộc thi âm nhạc.

Anna Kendrick, Rebel Wilson, Anna Camp và Brittany Snow đều mang đến những màn trình diễn tuyệt vời.

"Cuộc chiến ma túy" (1/5)

Giành bốn giải Oscar, bao gồm cả giải đạo diễn xuất sắc nhất cho Steven Soderbergh, chúng ta được đưa vào cuộc chiến chống ma túy bằng cách xem xét các góc nhìn khác nhau về cách nó di chuyển từ những kẻ buôn bán đến những người nghiện.

Dàn diễn viên tuyệt vời bao gồm Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones, Don Cheadle và Benicio Del Toro, người cũng đã giành được giải Oscar.

"Otto bác hàng xóm khó ở" (6/5)

Hanks lại tiếp tục lọt vào danh sách, lần này trong bộ phim mới nhất của anh, nơi anh vào vai một người đàn ông gắt gỏng nhưng trở nên hiền lành khi một gia đình trẻ chuyển đến gần đó.

"The Mother" (12/5)

Trong bản gốc của Netflix này, Jennifer Lopez vào vai một sát thủ đang lẩn trốn phải ra mặt để bảo vệ con gái mình.

"Anna Nicole Smith: You Don't Know Me" (16/5)

Bộ phim tài liệu này kể lại cuộc đời của người bạn chơi Playboy, người đã qua đời vì sự khủng khiếp của sự nổi tiếng ở tuổi 39.

“Nhóc trùm” (22/5)

Bộ phim hoạt hình ăn khách này kể về cuộc sống của một cậu bé bị đảo lộn khi có một đứa em trai không bình thường, mặc đồ vest như một ông chủ.