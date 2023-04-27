Phim tài liệu tiếng Việt được đề xuất giải Oscar có câu chuyện kể về tục ''bắt vợ''

Tin tức giải trí 27/04/2023 17:48

Bộ phim ngắn Việt Nam lọt vào danh sách rút gọn Top 15 phim tài liệu xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar 2023.

Người dân Việt Nam không khỏi tự hào khi phim ngắn Việt Nam ''Những đứa trẻ trong sương'' của tác giả Hà Lệ Diễm lọt vào danh sách rút gọn Top 15 phim tài liệu xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar 2023. 

Phim tài liệu tiếng Việt được đề xuất giải Oscar có câu chuyện kể về tục ''bắt vợ'' - Ảnh 1
Tác giả Hà Lệ Diễm - Ảnh: Internet

Bộ phim của đạo diễn Hà Lệ Diễm ngay sau khi ra mắt đã có cơ hội chu du tới nhiều LHP lớn nhỏ trên thế giới, được trình chiếu tại nhiều rạp chiếu phim ở các nước như: Pháp, Mỹ... Đặc biệt, "Những đứa trẻ trong sương" còn góp mặt trong Top 15 "Phim tài liệu xuất sắc nhất" tại giải Oscar lần thứ 95 - năm 2023. Đây cũng là kỷ lục đầu tiên mà phim Việt Nam làm được. 

Phim tài liệu tiếng Việt được đề xuất giải Oscar có câu chuyện kể về tục ''bắt vợ'' - Ảnh 2
Phim tài liệu ''Những đứa trẻ trong sương'' - Ảnh: Internet

Phim tài liệu của đạo diễn Hà Lệ Diễm nói về vấn nạn tảo hôn, cướp vợ của người Mông, xoay quanh số phận của một cô bé 14 tuổi bị ép kết hôn và làm mẹ.

Viện hàn lâm giải thích về tiêu chí chọn phim tài liệu vào hạng mục Oscar Phim tài liệu hay nhất: 

"Một bộ phim tài liệu đủ điều kiện là một bộ phim phi hư cấu được phát hành tại rạp chiếu với các chủ đề văn hóa, nghệ thuật, lịch sử, xã hội, khoa học, kinh tế hoặc các chủ đề khác.

 Phim tài liệu tiếng Việt được đề xuất giải Oscar có câu chuyện kể về tục ''bắt vợ'' - Ảnh 3
"Những đứa trẻ trong sương" (Children of the Mist) nói về tục cướp vợ, tảo hôn - Ảnh: Internet
Phim tài liệu tiếng Việt được đề xuất giải Oscar có câu chuyện kể về tục ''bắt vợ'' - Ảnh 4
Những đứa trẻ trong sương" có khung cảnh miền núi Việt Nam mờ ảo, thơ mộng - Ảnh: Internet

Hiện tại bộ phim đang nhận được những ý kiến tích cực từ các nhà phê bình điện ảnh, vượt qua các đối thủ nặng ký như '' 578 Phát đạn của kẻ điên'' và chính thức có mặt trong TOP 15 của những tác phẩm điện ảnh như: Children of the Mist; All That Breathes; All the Beauty and the Bloodshed; Bad Axe; Descendant Fire of Love; Hallelujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song; Hidden Letters; A House Made of Splinters; The Janes; Last Flight Home; Moonage Daydream; Navalny; Retrograde; The Territory.

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Từ khóa:   Hà Lệ Diễm Giải Oscar Phim ngắn tiếng Việt

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