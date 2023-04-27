Phim tài liệu tiếng Việt được đề xuất giải Oscar có câu chuyện kể về tục ''bắt vợ''

Người dân Việt Nam không khỏi tự hào khi phim ngắn Việt Nam ''Những đứa trẻ trong sương'' của tác giả Hà Lệ Diễm lọt vào danh sách rút gọn Top 15 phim tài liệu xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar 2023.

Tác giả Hà Lệ Diễm - Ảnh: Internet

Bộ phim của đạo diễn Hà Lệ Diễm ngay sau khi ra mắt đã có cơ hội chu du tới nhiều LHP lớn nhỏ trên thế giới, được trình chiếu tại nhiều rạp chiếu phim ở các nước như: Pháp, Mỹ... Đặc biệt, "Những đứa trẻ trong sương" còn góp mặt trong Top 15 "Phim tài liệu xuất sắc nhất" tại giải Oscar lần thứ 95 - năm 2023. Đây cũng là kỷ lục đầu tiên mà phim Việt Nam làm được.