Phim tài liệu tiếng Việt được đề xuất giải Oscar có câu chuyện kể về tục ''bắt vợ''

"Một bộ phim tài liệu đủ điều kiện là một bộ phim phi hư cấu được phát hành tại rạp chiếu với các chủ đề văn hóa, nghệ thuật, lịch sử, xã hội, khoa học, kinh tế hoặc các chủ đề khác.

"Những đứa trẻ trong sương" (Children of the Mist) nói về tục cướp vợ, tảo hôn - Ảnh: Internet

Những đứa trẻ trong sương" có khung cảnh miền núi Việt Nam mờ ảo, thơ mộng - Ảnh: Internet

Hiện tại bộ phim đang nhận được những ý kiến tích cực từ các nhà phê bình điện ảnh, vượt qua các đối thủ nặng ký như '' 578 Phát đạn của kẻ điên'' và chính thức có mặt trong TOP 15 của những tác phẩm điện ảnh như: Children of the Mist; All That Breathes; All the Beauty and the Bloodshed; Bad Axe; Descendant Fire of Love; Hallelujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song; Hidden Letters; A House Made of Splinters; The Janes; Last Flight Home; Moonage Daydream; Navalny; Retrograde; The Territory.