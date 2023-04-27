Chi Pu lại có màn thả dáng khoe street style trên đường phố Trung Quốc, visual thế nào?

Sau khoảng thời gian vướng nghi vấn tham gia Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng của Trung Quốc, Chi Pu dù vẫn chưa lên tiếng xác nhận nhưng nữ ca sĩ gần đây đã thoải mái khoe ảnh "check in" tại xứ tỷ dân.

Với body chuẩn, cùng với outfit tôn dáng triệt để, Chi Pu tỏa sáng trên đường phố "xứ tỷ đân" - Ảnh: Instagram

Vừa qua, Chi Pu lần nữa tung bộ ảnh mới toanh khi đang dạo phố xứ Trung. Chi Pu diện áo hở vai phối quần cạp trễ để tôn ngực đầy, eo thon giữa thời tiết xuân khá lạnh ở Trường Sa, Hồ Nam.Trên phố, Chi Pu thả dáng khoe street style với bộ trang phục ôm triệt để đường cong của một local brand Việt Nam. Phong cách 'mát mẻ' của cô khác biệt với những người dân Trung Quốc xung quanh.

Bên cạnh đó, thần thái ngút ngàn, tự tin và sang chảnh của mỹ nhân 9X khiến cô vô cùng nổi bật - Ảnh: Instagram

Cô nàng còn có màng catwalk trên phố khiến dân tình xôn xao, nhan sắc của mỹ nhân Việt "xứng danh mỹ nữ'. Bên dưới clip trên trang cá nhân của Chi Pu, khán giả đã không tiếc lời khen ngợi visual đỉnh cao của mỹ nhân Việt và lấy làm tự hào.

Bước đi của cô nàng khiến fan hâm mộ loạn nhịp - Ảnh: Chụp màn hình

Xinh đẹp trong từng khoảnh khắc - Ảnh: Chụp màn hình

Nhan sắc của Chi Pu chưa bao giờ làm fan Việt thất vọng - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, Chi P khoe loạt ảnh ỏ ga tàu điện Trung Quốc với phong cách trái ngược và nhận về cơn mưa lời khen từ của 2 phía người hâm mộ Việt Nam lẫn Trung Quốc. Có vẻ như người đẹp đã có "chuyến công tác" kết hợp du lịch vô cùng thoải mái ở nước bạn.

Màn thả dáng trước đó của nàng hot girl 9X khiến fan rần rần

Trên nhiều diễn đàn ở Trung Quốc, nhan sắc và phong cách ăn mặc của Chi Pu được khán giả bản địa khen ngợi. Cô thường chọn mẫu túi Chanel 19 màu metallic với ngăn chứa đồ rộng để làm điểm nhấn cho các trang phục.