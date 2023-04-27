Chi Pu lại có màn thả dáng khoe street style trên đường phố Trung Quốc, visual thế nào?

Tin tức giải trí 27/04/2023 11:00

Chi Pu thả loạt ảnh mới khi cô dạo chơi đường phố Trung Quốc với trang phục khoe dáng triệt để.

Sau khoảng thời gian vướng nghi vấn tham gia Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng của Trung Quốc, Chi Pu dù vẫn chưa lên tiếng xác nhận nhưng nữ ca sĩ gần đây đã thoải mái khoe ảnh "check in" tại xứ tỷ dân.

Chi Pu lại có màn thả dáng khoe street style trên đường phố Trung Quốc, visual thế nào? - Ảnh 1
Chi Pu có màn thả dáng trên đường phố Hồ Nam, Trung Quốc - Ảnh: Instagram

 

Vừa qua, Chi Pu lần nữa tung bộ ảnh mới toanh khi đang dạo phố xứ Trung. Chi Pu diện áo hở vai phối quần cạp trễ để tôn ngực đầy, eo thon giữa thời tiết xuân khá lạnh ở Trường Sa, Hồ Nam.Trên phố, Chi Pu thả dáng khoe street style với bộ trang phục ôm triệt để đường cong của một local brand Việt Nam. Phong cách 'mát mẻ' của cô khác biệt với những người dân Trung Quốc xung quanh.

Chi Pu lại có màn thả dáng khoe street style trên đường phố Trung Quốc, visual thế nào? - Ảnh 2
Với body chuẩn, cùng với outfit tôn dáng triệt để, Chi Pu tỏa sáng trên đường phố "xứ tỷ đân" - Ảnh: Instagram

 

Chi Pu lại có màn thả dáng khoe street style trên đường phố Trung Quốc, visual thế nào? - Ảnh 3
Bên cạnh đó, thần thái ngút ngàn, tự tin và sang chảnh của mỹ nhân 9X khiến cô vô cùng nổi bật - Ảnh: Instagram

 

Cô nàng còn có màng catwalk trên phố khiến dân tình xôn xao, nhan sắc của mỹ nhân Việt "xứng danh mỹ nữ'. Bên dưới clip trên trang cá nhân của Chi Pu, khán giả đã không tiếc lời khen ngợi visual đỉnh cao của mỹ nhân Việt và lấy làm tự hào.

Chi Pu lại có màn thả dáng khoe street style trên đường phố Trung Quốc, visual thế nào? - Ảnh 4
Bước đi của cô nàng khiến fan hâm mộ loạn nhịp - Ảnh: Chụp màn hình

 

Chi Pu lại có màn thả dáng khoe street style trên đường phố Trung Quốc, visual thế nào? - Ảnh 5
Xinh đẹp trong từng khoảnh khắc - Ảnh: Chụp màn hình

 

Chi Pu lại có màn thả dáng khoe street style trên đường phố Trung Quốc, visual thế nào? - Ảnh 6
Nhan sắc của Chi Pu chưa bao giờ làm fan Việt thất vọng - Ảnh: Chụp màn hình

 

Trước đó, Chi P khoe loạt ảnh ỏ ga tàu điện Trung Quốc với phong cách trái ngược và nhận về cơn mưa lời khen từ của 2 phía người hâm mộ Việt Nam lẫn Trung Quốc. Có vẻ như người đẹp đã có "chuyến công tác" kết hợp du lịch vô cùng thoải mái ở nước bạn. 

Chi Pu lại có màn thả dáng khoe street style trên đường phố Trung Quốc, visual thế nào? - Ảnh 7
Màn thả dáng trước đó của nàng hot girl 9X khiến fan rần rần

 Trên nhiều diễn đàn ở Trung Quốc, nhan sắc và phong cách ăn mặc của Chi Pu được khán giả bản địa khen ngợi. Cô thường chọn mẫu túi Chanel 19 màu metallic với ngăn chứa đồ rộng để làm điểm nhấn cho các trang phục.

 

Dàn tình tin đồn của Chi Pu: Xuất thân gia tộc, tài năng hiển hách

Dàn tình tin đồn của Chi Pu: Xuất thân gia tộc, tài năng hiển hách

Thiếu gia Hoàng Việt của gia tộc Sơn Kim, thiếu gia tập đoàn giáo dục, TK Nguyễn - chủ quán bar cao nhất Nha Trang… từng có tin đồn hẹn hò với Chi Pu.

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Từ khóa:   Chi Pu Chi Pu check in Trung Quốc Tỷ tỷ đạp sóng rẽ gió

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