Chi Pu có gì mang đến 'Đạp gió rẽ sóng' đình đám xứ Trung, liệu đủ sức đối đầu với dàn sao tên tuổi?

Qua nhiều năm tham gia vào lĩnh vực ca hát, Chi Pu cho thấy dù bản thân không sở hữu giọng hát tốt nhưng các sản phẩm âm nhạc của cô vẫn gây được nhiều sự chú ý.

Mới đây, hồi tháng 3, mạng xã hội không ngừng bàn tán xôn xao thông tin Chi Pu tham gia chương trình đình đám xứ Trung "Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng". Theo truyền thông Trung Quốc, Chi Pu có tên trong danh sách 33 nghệ sĩ tham dự ở mùa 4 của chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng (nay đổi tên thành Đạp Gió 2023) và được giới thiệu là ca sĩ đến từ Việt Nam. Từ trước đến nay, cô được đánh giá cao về nhan sắc nhưng khi lấn sân sang lĩnh vực ca hát thì nhận về không ít nhận xét tiêu cực. Thậm chí, giọng hát của Chi Pu bị đánh giá thều thào, thiếu âm sắc, nhiều người gọi cô là “thảm họa âm nhạc” khi trình diễn live.

Giọng hát của Chi Pu bị đánh giá thều thào, thiếu âm sắc, nhiều người gọi cô là “thảm họa âm nhạc” khi trình diễn live - Ảnh: Internet Qua nhiều năm tham gia vào lĩnh vực ca hát, Chi Pu cho thấy dù bản thân không sở hữu giọng hát tốt nhưng các sản phẩm âm nhạc của cô vẫn gây được nhiều sự chú ý nhờ hình ảnh, ý tưởng đặc biệt ngay từ khi debut. Hai bài hit lớn nhất trong sự nghiệp âm nhạc của Chi Pu phải kể đến là Đóa hoa hồng và Anh ơi ở lại. Đóa hoa hồng ra mắt vào thời điểm giai đoạn hát dance pop của Chi Pu đang đạt đến đỉnh cao. Chỉ với một MV dance version của cô cũng tạo nên một cơn bùng nổ lớn, từ kiểu tóc, lối trang điểm và trang phục của MV này đều được cover lại ở khắp mọi nơi.

Dù không sở hữu giọng hát tốt nhưng các sản phẩm âm nhạc của cô vẫn gây được nhiều sự chú ý nhờ hình ảnh, ý tưởng đặc biệt ngay từ khi debut - Ảnh: Internet Khi đang thành công với dance, Chi Pu bất ngờ “quay xe” sang pop ballad, đạt thành công lớn với Anh ơi ở lại. Đây là một trong những ca khúc được thể hiện lại nhiều nhất Vpop trong năm 2019. Rõ ràng, dù tích cực hay tiêu cực, các sản phẩm âm nhạc của Chi Pu đều tạo được dấu ấn trên thị trường và được khán giả ghi nhớ. Không chỉ lấn sân sang ca hát, Chi Pu cũng có nhiều cơ hội phát triển trong lĩnh vực điện ảnh. Tuy nhiên, người đẹp cũng không tránh khỏi tranh cãi khi chất giọng đọc thoại còn khô cứng, thiếu cảm xúc nhưng khả năng diễn xuất của Chi Pu không hẳn tệ. Không chỉ lấn sân sang ca hát, Chi Pu cũng có nhiều cơ hội phát triển trong lĩnh vực điện ảnh - Ảnh: Internet Lần tái xuất trở lại trong Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng, chi Pu nhận được sự quan tâm lớn của khán giả trong và ngoài nước. Ở mùa thi thứ 4, show vẫn quy tụ được nhiều tên tuổi như Tạ Na, Ella Trần Gia Hoa, Trương Gia Nghê, Giả Tịnh Văn, Thái Thiếu Phân, Trần Ý Hàm, Amber (cựu thành viên nhóm f(x)). Những phần biểu diễn của Chi Pu với những nghệ sĩ nổi tiếng cùng với chuyện lần đầu tiên hot girl người Việt tham gia chương trình Trung Quốc ắt hẳn sẽ gây tò mò, bàn tán sôi nổi. Đây có thể nói là bước đi bất ngờ của Chi Pu khi quyết định xuất hiện trong chương trình giải trí danh tiếng của showbiz Hoa ngữ. Bên cạnh đó đây cũng là cách để nhà đài tạo nhiệt, lấy tiếng thu hút người xem trên ứng dụng quốc tế. Ngoại hình đẹp, thành tựu trong mảng điện ảnh, vũ đạo tốt,... là những yếu tố có thể giúp Chi Pu thành công trong chương trình. - Ảnh: Internet Trước đó, báo Trung cũng từng có nhiều bài viết ca ngợi, gọi nhan sắc của cô với nhiều mỹ từ như “mỹ nhân số 1 Việt Nam” hay so sánh ngoại hình của cô không thua gì các sao Cbiz đình đám như diễn viên Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch. Nhờ vẻ ngoài được lòng khán giả Trung Quốc, không khó hiểu khi Chi Pu và ê-kíp chọn showbiz Hoa ngữ để thử sức.

Thiếu gia Hoàng Việt - người vướng tin đồn hẹn hò Chi Pu là ai? Thiếu gia Hoàng Việt từng có tin đồn hẹn hò với Chi Pu từ năm 2021 nhưng cực kín tiếng, hạn chế xuất hiện cùng nhau.

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