Nhan sắc của Chi Pu được fan xứ Trung khen nức nở khi check-in ở Trung Quốc dù ăn vận giản dị

Hình ảnh mới nhất trên trang cá nhân của Chi Pu được cả người hâm mộ Việt Nam lẫn Trung quốc khen nức nở.
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Check-in trên tàu điện ở Trung Quốc, Chi Pu được fans dành nhiều lời khen về nhan sắc dù ăn vận giản dị và kín đáo. Được biết, loạt ảnh này được Chi Pu chụp trong thời điểm người đẹp ghi hình chương trình "Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng" mùa 4.
Loạt ảnh mới nhất của Chi Pu được chia sẻ trong thời điểm giọng ca sinh năm 1993 được cho là đang tham gia ghi hình show âm nhạc đình đám "Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng" của nước bạn
Dưới bài đăng của Chi Pu rất nhiều lời khen ngợi được gửi tới người đẹp. Rất đông fan hâm mộ bày tỏ sự ngưỡng mộ cũng như khen nhan sắc ngọt ngào của Chi Pu. Điều bất ngờ là còn có cả fan Trung Quốc để lại bình luận khen ngợi Chi Pu trong bài đăng của người đẹp.
Một số fan xứ Trung cũng bình luận dưới loạt ảnh của Chi Pu: "Vừa nhìn thấy đã thích rồi" hay "Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng hãy phát sóng đi, hãy làm chúng tôi rơi giọt lệ trong thời đại này", "Mong đợi phát sóng"......
Tin đồn Chi Pu góp mặt trong Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2023 được phát tán từ cuối tháng 3 năm nay. Đến đầu tháng 4, host của chương trình là Huỳnh Hiểu Minh được trông thấy cầm bảng có dòng chữ "Chi Pu xin chào" khi đón tiếp các thí sinh của show, điều này càng củng cố thêm nghi vấn mỹ nhân 30 tuổi "Trung tiến". Dù vậy, hình ảnh hoặc video Chi Pu tại chương trình vẫn chưa được công bố.