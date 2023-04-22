Nhan sắc của Chi Pu được fan xứ Trung khen nức nở khi check-in ở Trung Quốc dù ăn vận giản dị

Khác với hình ảnh gợi cảm trước đó, lần này giọng ca "Mời anh vào team em" lên đồ kín đáo với áo len, quần jean và giày thể thao - Ảnh: Instagram

Check-in trên tàu điện ở Trung Quốc, Chi Pu được fans dành nhiều lời khen về nhan sắc dù ăn vận giản dị và kín đáo. Được biết, loạt ảnh này được Chi Pu chụp trong thời điểm người đẹp ghi hình chương trình " Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng " mùa 4.

Người đẹp cũng trang điểm khá nhẹ nhàng, phần tóc cũng để buông xõa tự nhiên - Ảnh: Instagram

Khoảnh khắc xinh đẹp của mỹ nhân 9X ở bến tàu điện ngầm - Ảnh: Instagram

Loạt ảnh mới nhất của Chi Pu được chia sẻ trong thời điểm giọng ca sinh năm 1993 được cho là đang tham gia ghi hình show âm nhạc đình đám "Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng" của nước bạn

Dưới bài đăng của Chi Pu rất nhiều lời khen ngợi được gửi tới người đẹp. Rất đông fan hâm mộ bày tỏ sự ngưỡng mộ cũng như khen nhan sắc ngọt ngào của Chi Pu. Điều bất ngờ là còn có cả fan Trung Quốc để lại bình luận khen ngợi Chi Pu trong bài đăng của người đẹp.

Cộng đồng mạng rần rần bên dưới loạt bài đăng mới nhất của Chi Pu - Ảnh: Chụp màn hình

Rất nhiều bình luận khen ngợi mỹ nhân Việt bao gồm cả người hâm mộ Trung - Ảnh: chụp màn hình

Một số fan xứ Trung cũng bình luận dưới loạt ảnh của Chi Pu: "Vừa nhìn thấy đã thích rồi" hay "Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng hãy phát sóng đi, hãy làm chúng tôi rơi giọt lệ trong thời đại này", "Mong đợi phát sóng"......

Từ lâu, Chi Pu vốn sở hữu sắc vóc "không phải dạng vừa" - Ảnh: Instagram

Tin đồn Chi Pu góp mặt trong Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2023 được phát tán từ cuối tháng 3 năm nay. Đến đầu tháng 4, host của chương trình là Huỳnh Hiểu Minh được trông thấy cầm bảng có dòng chữ "Chi Pu xin chào" khi đón tiếp các thí sinh của show, điều này càng củng cố thêm nghi vấn mỹ nhân 30 tuổi "Trung tiến". Dù vậy, hình ảnh hoặc video Chi Pu tại chương trình vẫn chưa được công bố.