Danh tính 'bạn trai tin đồn" mới của Chi Pu, cư dân mạng đồng loạt "gu của Chi Pu chưa bao giờ làm chị em thất vọng"

Chi Pu là một trong những hot girl có hoạt động mạnh mẽ, không ngần ngại thử sức với nhiều vai trò cũng như hình ảnh, phong cách khác nhau. Hoạt động sôi nổi trong showbiz nhưng cô nàng lại rất kín tiếng trong chuyện tình cảm từ sau cuộc tình công khai với Cường Seven. Mới đây, dân mạng lại được dịp phát hiện ra loạt hint Chi Pu hẹn hò tình mới.

Được biết, TK Nguyễn tên thật là Athony, sinh ra và lớn lên tại San Diego. Trước đây, anh từng là một dancer nhưng sau này lại chuyển hướng hoạt động dần sang giới nightlife (giải trí về đêm). Để theo đuổi đam mê của mình, vào năm 2014, anh quyết định từ bỏ cuộc sống thoải mái tại Los Angeles để về Việt Nam.