Danh tính 'bạn trai tin đồn" mới của Chi Pu, cư dân mạng đồng loạt "gu của Chi Pu chưa bao giờ làm chị em thất vọng"

Mới đây, dân tình xôn xao trước loạt bằng chứng Chi Pu hẹn hò "tình mới". Được biết, từng bị bàn tán là tay chơi lông bông, “tình tin đồn” của Chi Pu đã có một hành trình dài để đi đến những thành công như hiện tại.
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Chi Pu là một trong những hot girl có hoạt động mạnh mẽ, không ngần ngại thử sức với nhiều vai trò cũng như hình ảnh, phong cách khác nhau. Hoạt động sôi nổi trong showbiz nhưng cô nàng lại rất kín tiếng trong chuyện tình cảm từ sau cuộc tình công khai với Cường Seven. Mới đây, dân mạng lại được dịp phát hiện ra loạt hint Chi Pu hẹn hò tình mới.