Danh tính 'bạn trai tin đồn" mới của Chi Pu, cư dân mạng đồng loạt "gu của Chi Pu chưa bao giờ làm chị em thất vọng"

Tin tức giải trí 11/04/2023 10:58

Mới đây, dân tình xôn xao trước loạt bằng chứng Chi Pu hẹn hò "tình mới". Được biết, từng bị bàn tán là tay chơi lông bông, “tình tin đồn” của Chi Pu đã có một hành trình dài để đi đến những thành công như hiện tại.

Chi Pu là một trong những hot girl có hoạt động mạnh mẽ, không ngần ngại thử sức với nhiều vai trò cũng như hình ảnh, phong cách khác nhau. Hoạt động sôi nổi trong showbiz nhưng cô nàng lại rất kín tiếng trong chuyện tình cảm từ sau cuộc tình công khai với Cường Seven. Mới đây, dân mạng lại được dịp phát hiện ra loạt hint Chi Pu hẹn hò tình mới. 

Danh tính 'bạn trai tin đồn' mới của Chi Pu, cư dân mạng đồng loạt 'gu của Chi Pu chưa bao giờ làm chị em thất vọng' - Ảnh 1
Được biết, TK Nguyễn tên thật là Athony, sinh ra và lớn lên tại San Diego. Trước đây, anh từng là một dancer nhưng sau này lại chuyển hướng hoạt động dần sang giới nightlife (giải trí về đêm). Để theo đuổi đam mê của mình, vào năm 2014, anh quyết định từ bỏ cuộc sống thoải mái tại Los Angeles để về Việt Nam.

 

Danh tính 'bạn trai tin đồn' mới của Chi Pu, cư dân mạng đồng loạt 'gu của Chi Pu chưa bao giờ làm chị em thất vọng' - Ảnh 2
Sau đó, TK Nguyễn đã sáng lập và cũng là người điều hành một skybar cao nhất và đạt chuẩn quốc tế đầu tiên tại thành phố biển Nha Trang. Đáng chú ý, TK Nguyễn cũng chính là người châu Á duy nhất được chọn trở thành một trong 5 gương mặt đại diện của thương hiệu danh giá tại Mỹ.
Danh tính 'bạn trai tin đồn' mới của Chi Pu, cư dân mạng đồng loạt 'gu của Chi Pu chưa bao giờ làm chị em thất vọng' - Ảnh 3
TK Nguyễn chọn về Việt Nam để theo đuổi đam mê vào năm 2014

Danh tính 'bạn trai tin đồn' mới của Chi Pu, cư dân mạng đồng loạt 'gu của Chi Pu chưa bao giờ làm chị em thất vọng' - Ảnh 4

Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài, TK Nguyễn đã có dịp bén duyên với thể thao điện tử và GAM Esports chính là bến đỗ đầu tiên. Tại SEA Games 21, đội tuyển của anh cũng đã giành được tấm Huy chương vàng sau những màn thể hiện đầy ấn tượng.

Danh tính 'bạn trai tin đồn' mới của Chi Pu, cư dân mạng đồng loạt 'gu của Chi Pu chưa bao giờ làm chị em thất vọng' - Ảnh 5

TK Nguyễn đã giúp cho Esports Việt Nam vươn xa hơn trên đấu trường quốc tế

Danh tính 'bạn trai tin đồn' mới của Chi Pu, cư dân mạng đồng loạt 'gu của Chi Pu chưa bao giờ làm chị em thất vọng' - Ảnh 6
Anh cũng có mối quan hệ thân thiết với gia đình Hà Tăng
Danh tính 'bạn trai tin đồn' mới của Chi Pu, cư dân mạng đồng loạt 'gu của Chi Pu chưa bao giờ làm chị em thất vọng' - Ảnh 7
Trước tin đồn, phía nữ ca sĩ khẳng định cả 2 chỉ là bạn bè.
Loạt bằng chứng Chi Pu có bạn trai mới?

Loạt bằng chứng Chi Pu có bạn trai mới?

Được biết, "bạn trai tin đồn của Chi Pu" là chủ một quán bar nổi tiếng, từng bị bàn tán là tay chơi lông bông và đã có một hành trình dài để đi đến những thành công như hiện tại.

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