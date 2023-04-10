Diễn viên Hoàng Mèo và bà xã Đại Ngọc Trâm ly hôn sau 11 năm chung sống

Tin tức giải trí 10/04/2023 22:31

Nam diễn viên xác nhận anh và Đại Ngọc Trâm đã ly hôn kể từ năm 2020, cả hai vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp.

Chiều 10/4, Hoàng Mèo giới thiệu webdrama Tiểu thư và ba đầu gấu tại TP.HCM với sự góp mặt của dàn diễn viên hài quen thuộc như Hứa Minh Đạt, Lê Nam, Lê Trang...Sự thiếu vắng của bà xã Đại Ngọc Trâm khiến khán giả đặt câu hỏi. Diễn viên Hoàng Mèo và bà xã Đại Ngọc Trâm ly hôn sau 11 năm chung sống - Ảnh 1

Nói về sự vắng mặt của bà xã,Hoàng Mèo cho biết anh đã ly hôn bà xã từ năm 2020. Cả hai không công khai chuyện đường ai nấy đi vì muốn tránh điều tiếng, ồn ào. Hoàng Mèo chia sẻ: "Tôi và Trâm chia tay từ năm 2020, thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát. Lúc đó cha tôi bị bệnh rồi qua đời. Tâm trạng tôi rất rối, nhiều chuyện xảy ra một lượt nên chúng tôi quyết định dừng lại".

Diễn viên Hoàng Mèo và bà xã Đại Ngọc Trâm ly hôn sau 11 năm chung sống - Ảnh 2

Đối với Hoàng Mèo, lý do vợ chồng anh chia tay là vì chính anh vô tâm dẫn đến bất đồng quan điểm, mâu thuẫn giữa hai bên: "Nếu nhà có chuyện, vợ chồng người ta sẽ nói chuyện, chia sẻ nhưng tôi thường im lặng, đi ngủ hoặc đi chỗ khác. Sau đó, khi bình tĩnh lại, tôi mới giải quyết. Còn Trâm, khi mâu thuẫn nhắn tin rất nhiều. Tôi lại muốn nói chuyện trực tiếp. Nhưng dù sao, khi gia đình có mâu thuẫn, người đàn ông bao giờ cũng có lỗi nhất".

Diễn viên Hoàng Mèo và bà xã Đại Ngọc Trâm ly hôn sau 11 năm chung sống - Ảnh 3

Hiện tại dù không còn sống chung một mái nhà, cả hai vẫn giữ sự tôn trọng nhau trong cuộc sống lẫn công việc. "Khi sản xuất phim Tiểu thư và ba đầu gấu, tôi vẫn hỏi ý kiến của vợ. Vợ cũ đang học đạo diễn nên có thể tư vấn, hỗ trợ tôi. Tôi về nhà vợ, mẹ vợ vẫn thương, mời ăn cơm", nam diễn viên cho biết.

 

 

Hoàng Mèo và Đại Ngọc Trâm là 2 diễn viên quen thuộc với khán giả ở mảng truyền hình và hài kịch. Cặp đôi gắn bó khi cùng hoạt động ở sân khấu Nụ cười mới và tiến đến hôn nhân vào năm 2010. Sau 11 năm bên nhau, vợ chồng Hoàng Mèo có 2 con chung.

 

Diễn viên Hoàng Mèo và bà xã Đại Ngọc Trâm ly hôn sau 11 năm chung sống - Ảnh 4

Về các con, Hoàng Mèo chia sẻ vợ cũ đang chịu trách nhiệm chăm sóc 2 thiên thần nhỏ. Cả hai vẫn chưa nói với 2 con chuyện ba mẹ ly hôn. 

Trong chương trình Giải mã tri kỷ, Đại Ngọc Trâm từng tiết lộ cô từng viết đơn ly hôn vì chồng vô tâm. Cô bệnh nặng phải gửi con cho cha mẹ để tự mình đi bệnh viện nhưng Hoàng Mèo không hay biết.

Diễn viên Hoàng Mèo và bà xã Đại Ngọc Trâm ly hôn sau 11 năm chung sống - Ảnh 5

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