Hết bị lập nhóm antifan, 'chiến thần' Võ Hà Linh bị quán ăn miễn tiếp vì "khôn mồm"

Tin tức giải trí 11/04/2023 10:50

Sau khi bị lập nhóm antifan với số lượng thành viên 'khủng', mới đây Võ Hà Linh bị một quán ăn tại Hà Nội thông báo cấm cửa vì thái độ review trước đó.

Trong thời gian gần đây, Võ Hà Linh là cái tên được quan tâm nhiều nhất trên các nền tảng mạng xã hội. Cô nổi tiếng với cái video review đồ ăn, mỹ phẩm,...Hiện tại, cô sỡ hữu 1,9 triệu lượt theo dõi trên kênh Youtube và 3,7 triệu lượt theo dõi trên nền tảng Tiktok.

Hết bị lập nhóm antifan, 'chiến thần' Võ Hà Linh bị quán ăn miễn tiếp vì 'khôn mồm' - Ảnh 1
 Võ Hà Linh là cái tên được quan tâm nhiều nhất trên các nền tảng mạng xã hội - Ảnh: Internet 

Trong phiên livestream bán hàng cho các hãng mỹ phẩm vào ngày 4/4, "chiến thần review" đã vướng phải làn sóng tranh cãi dữ dội khi bị dư luận thẳng thắng chỉ trích với những cụm từ như: "đạp đổ chén cơm" người khác, "đánh tráo khái niệm" sau buổi tối đó.

Hết bị lập nhóm antifan, 'chiến thần' Võ Hà Linh bị quán ăn miễn tiếp vì 'khôn mồm' - Ảnh 2
Trong phiên livestream bán hàng cho các hãng mỹ phẩm vào ngày 4/4, "chiến thần review" đã vướng phải làn sóng tranh cãi dữ dội khi bị dư luận - Ảnh: Internet 

Trước làn sóng tấn công dữ dội và dư luận ồn ào nữ Tiktoker đã đăng tải video lên tiếng xin lỗi mọi người vì những lùm xùm xảy ra sau livestream. Thế nhưng, cô vẫn không lấy được thiện cảm mà còn bị lập nhóm antifan.

Hết bị lập nhóm antifan, 'chiến thần' Võ Hà Linh bị quán ăn miễn tiếp vì 'khôn mồm' - Ảnh 3
Trước làn sóng tấn công dữ dội và dư luận ồn ào nữ Tiktoker đã đăng tải video lên tiếng xin lỗi mọi người - Ảnh: Internet 

Mới đây, cô lại tiếp tục bị một quán ăn tại Hà Nội "phong sát". Cụ thể, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng của tài khoản có tên T.M.N - chủ một quán ăn tại Hà Nội. Người này tuyên bố cẩm cửa Võ Hà Linh đến quán của mình sau khi xem nữ Tiktoker oanh tạc hàng loại quán ăn, điển hình là quán bún đậu của Trang Khàn.

Hết bị lập nhóm antifan, 'chiến thần' Võ Hà Linh bị quán ăn miễn tiếp vì 'khôn mồm' - Ảnh 4
 Chủ quán bún đậu tuyên bố cẩm cửa Võ Hà Linh đến quán của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Chủ quán này mạnh mẽ bày tỏ: "Cấm cửa đến quán luôn. Linh chưa kịp review quán nhà mình, thì mình đuổi trước. Vớ va vớ vẩn tâm huyết của người xong mang cái thái độ này đến quán. Xong vuốt đuôi đấy là cảm nhận của mình thôi khẩu vị mỗi người. Khẩu vị của bạn khác người thì đừng ăn nữa thế thôi sao cứ phải review mới chịu à”. 

Dưới phần bình luận, rất nhiều cư dân mạng rất ủng hộ và đồng tình với cách làm của nhà hàng vì cân nhắc việc Võ Hà Linh đến review vì có thể ảnh hưởng đến danh tiếng bấy lâu nay. Thế nhưng, cũng có ý kiến không đồng tình với chủ quán vì Võ Hà Linh review khá công tâm, thẳng thắn, chỉ nói theo cảm nhận của cá nhân cô.

Hết bị lập nhóm antifan, 'chiến thần' Võ Hà Linh bị quán ăn miễn tiếp vì 'khôn mồm' - Ảnh 5
Dưới phần bình luận, rất nhiều cư dân mạng rất ủng hộ và đồng tình với cách làm của nhà hàng vì cân nhắc việc Võ Hà Linh đến review vì có thể ảnh hưởng đến danh tiếng bấy lâu nay - Ảnh: Internet 

Có lẽ do cách review quá chân thật và trước đó Hà Linh đã từng nói: "Mình là đứa ăn cực kỳ khôn mồm", cộng đồng mạng cho rằng cô đang trực tiếp khiến hàng quán bị ảnh hưởng, đây là hành động thiếu tôn trọng chủ quán. Hiện tại, Võ Hà Linh bị nhiều người quay lưng và các nhóm antifan của cô mọc lên như nấm.

Hết bị lập nhóm antifan, 'chiến thần' Võ Hà Linh bị quán ăn miễn tiếp vì 'khôn mồm' - Ảnh 6
Các group anti Võ Hà Linh mọc lên như nấm - Ảnh: Chụp màn hình
Hết bị lập nhóm antifan, 'chiến thần' Võ Hà Linh bị quán ăn miễn tiếp vì 'khôn mồm' - Ảnh 7
Có lẽ do cách review quá chân thật và trước đó Hà Linh đã từng nói: "Mình là đứa ăn cực kỳ khôn mồm" - Ảnh: Internet 
Tự khui nhan sắc thật trên truyền hình đạt bão like, tiktoker 1,7 triệu follows được khen 'đúng chuẩn vợ quốc dân'

Tự khui nhan sắc thật trên truyền hình đạt bão like, tiktoker 1,7 triệu follows được khen 'đúng chuẩn vợ quốc dân'

Thay vì che giấu hình ảnh vì những lí do bất thường nào đó, trước khi bị CĐM ‘khui’ ra nữ tiktoker này đã tự đăng nhan sắc thật của mình trên truyền hình.

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Từ khóa:   tin tức giải trí Võ Hà Linh Chiến thần review Hà Linh

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