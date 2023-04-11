Loạt bằng chứng Chi Pu có bạn trai mới?

Được biết, "bạn trai tin đồn của Chi Pu" là chủ một quán bar nổi tiếng, từng bị bàn tán là tay chơi lông bông và đã có một hành trình dài để đi đến những thành công như hiện tại.
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Chi Pu là một cái tên đã nổi tiếng từ lâu với đông đảo khán giả trẻ. Không bó mình trong hình ảnh một hotgirl, cô nàng dần lấn sân sang một số lĩnh vực khác như diễn viên, ca sĩ, kinh doanh. Trong chuyện tình cảm, Chi Pu lại rất kín tiếng. Mới đây, cô lại khiến dân tình xôn xao khi bất ngờ dính nghi vấn hẹn hò với một người đàn ông tên TK Nguyễn qua loạt bằng chứng.