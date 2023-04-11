Loạt bằng chứng Chi Pu có bạn trai mới?

Sao Việt 11/04/2023 10:30

Được biết, "bạn trai tin đồn của Chi Pu" là chủ một quán bar nổi tiếng, từng bị bàn tán là tay chơi lông bông và đã có một hành trình dài để đi đến những thành công như hiện tại.

Chi Pu là một cái tên đã nổi tiếng từ lâu với đông đảo khán giả trẻ. Không bó mình trong hình ảnh một hotgirl, cô nàng dần lấn sân sang một số lĩnh vực khác như diễn viên, ca sĩ, kinh doanh. Trong chuyện tình cảm, Chi Pu lại rất kín tiếng. Mới đây, cô lại khiến dân tình xôn xao khi bất ngờ dính nghi vấn hẹn hò với một người đàn ông tên TK Nguyễn qua loạt bằng chứng.

Loạt bằng chứng Chi Pu có bạn trai mới? - Ảnh 1
Loạt bằng chứng Chi Pu có bạn trai mới? - Ảnh 2

 Chia sẻ trên trang cá nhân, Chi Pu được cho là nhận được quà từ bạn trai tin đồn

Loạt bằng chứng Chi Pu có bạn trai mới? - Ảnh 3

Loạt bằng chứng Chi Pu có bạn trai mới? - Ảnh 4

Chi Pu cùng chàng trai kia để lộ ảnh đi du lịch chung, cả 2 cũng đăng tải những khoảnh khắc tận hưởng kỳ nghỉ ở biển cùng 1 lúc

Loạt bằng chứng Chi Pu có bạn trai mới? - Ảnh 5
"Bạn trai tin đồn" của Chi Pu có ngoại hình khá ấn tượng
Loạt bằng chứng Chi Pu có bạn trai mới? - Ảnh 6
Trong những bữa tiệc riêng tư của gia đình Hà Tăng, anh cũng góp mặt. Điều đặc biệt hơn cả, Chi Pu lại là bạn thân của Linh Rin. Rất có thể, cả 2 đã bắt đầu bén duyên qua những lần gặp gỡ cùng với Linh Rin, Hà Tăng.
Loạt bằng chứng Chi Pu có bạn trai mới? - Ảnh 7

 Trước những thông tin về tình cảm, Chi Pu đã lên tiếng khẳng định với chúng tôi cả 2 chỉ là bạn bè cùng chơi chung nhóm mà thôi

Loạt bằng chứng Chi Pu có bạn trai mới?

Loạt bằng chứng Chi Pu có bạn trai mới?

Được biết, "bạn trai tin đồn của Chi Pu" là chủ một quán bar nổi tiếng, từng bị bàn tán là tay chơi lông bông và đã có một hành trình dài để đi đến những thành công như hiện tại.

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