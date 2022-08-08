Chi Pu chính thức thông báo quay trở lại đường đua âm nhạc: Lời bàn tán của mọi người không làm lung tay tình yêu âm nhạc của tôi

Dù qua bao năm từ ngày đầu tiên thông báo “Từ nay hãy gọi tôi là ca sĩ” của ChiPu đến nay, thứ khán giả quan tâm nhất chính là giọng hát của cô nàng. Có thể nói hầu hết các sản phẩm âm nhạc đều được đầu tư tốt, hình ản và diễn xuất đều được đánh giá khá cao, duy chỉ có mỗi lần hát live là cô nàng lại khiến khán giả không ngừng ngán ngẩm.

Mới đây ngày 8/8 tại buổi họp báo ra mắt MV Black Hickey , Chi Pu khiến nhiều khán giả có mặt chú ý khi có chia sẻ về những vấn đề xoay quanh giọng hát của mình và thông báo chính thức trở lại đường đua âm nhạc bằng một sản phẩm hoành tráng.

Cụ thể, khi nhận được câu hỏi liên quan về cải thiện trong giọng hát cũng như có tự tin chất giọng mình đã hay hơn hay không, nữ ca sĩ cho biết:

Mới đây nhất cô nàng đã lên tiếng về câu hỏi có liên quan đến giọng hát của mình, cô cho rằng giọng hát mình tốt hay không đều chỉ do gu âm nhạc cùng như sở thích của mỗi khán giả, giọng hát của cô vẫn đang được cải thiện mỗi ngày.

"Tôi nghĩ giọng hát của Chi Pu là câu chuyện mà mọi người không bao giờ ngừng bàn tán. Cho đến thời điểm hiện tại, mọi người vẫn tiếp tục bàn tán, dù theo hướng tích cực hay tiêu cực.

Tuy nhiên đối với tôi, tất cả những điều đó không làm mình lung lay tình yêu dành cho âm nhạc cũng như ý chí khi mình đi theo con đường này. Gần 3 năm, tôi khao khát cảm giác được trở lại rất lâu rồi.

Cô nàng thường xuyên thể hiện giọng hát yếu ớt và kỹ năng hát kém khiến khán giả bật cười

Mỗi lần tôi nhận được một bài hát hay, mình đi tập, mình thu âm nhưng mình phải giữ nó lại mình không được cho mọi người thấy ngay lập tức là một cảm giác kinh khủng. Phải đến ngày hôm nay, tôi mới có thể cho mọi người xem thành quả mà cả ekip đã cố gắng trong những năm vừa qua như thế nào.

Còn về câu hỏi 'hát hay hơn chưa?', tôi nghĩ đây là câu hỏi để mọi người đánh giá và trả lời. Việc của tôi không phải đánh giá chính mình như thế nào mà việc của tôi là tiếp tục cố gắng, nỗ lực để làm việc của mình thôi. Hy vọng sau khi xem sản phẩm mà tôi và ekip đã rất nỗ lực trong thời gian qua, mọi người sẽ có đánh giá khách quan và công tâm nhất".

Vẻ đẹp của ChiPu là điều không ai bàn cãi

Lời chia sẻ của ChiPu ngay sau đó đã dấy lên luồng tranh cãi, một số fan bênh vực giọng hát cô nàng đã có nhiều tiến bộ vượt bậc, cụ thể là những lần live gần đây đều khá trơn tru. Nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến chỉ trích giọng hát của cô nàng chưa từng có tiến bộ, những bản live hầu hết đều nhép hoặc hát đè, lại thường xuyên đá xéo fan khi bị chất vấn về giọng hát,... chỉ nhiêu đó cũng đủ để khán giả ngán ngẩm về cô nàng lắm chiêu trò này.

Fan khuyên cô nàng không nến tiếp tục sự nghiệp ca hát

Chi Pu xuất thân là một người mẫu ảnh, cô nàng hotgirl từng có lượng fan lớn khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp và mối tình dễ thương với Gil Lê. Cho đến khi thông báo debut làm ca sĩ, cô nàng đã đối mặt với lượng anti khủng và trở thành nữ idol Việt có anti cao nhất nhì showbiz.

Tuy vậy, dù luôn gây tranh cãi về giọng hát và các phát ngôn của mình, song điều mà khán giả không thể phủ nhận là sự đầu tư của các sản phẩm âm nhạc, hầu hết đều trở thành hit và có tiếng vang lớn, có lẽ sự thành công đối với cô nàng là sự viral của các bài hát chứ không phải sự tiến bộ của giọng hát.