Chi Pu chính thức thông báo quay trở lại đường đua âm nhạc: Lời bàn tán của mọi người không làm lung tay tình yêu âm nhạc của tôi

Sao Việt 08/08/2022 21:15

Mới đây, Chi Pu đã lên tiếng chính thức quay trở lại showbiz với dự án âm nhạc đang được chuẩn bị và đầu tư hoành tráng, đồng thời đối mặt với những chất vấn về giọng hát, cô nàng thẳng thắn: “Tôi hát hay hay không là do mọi người đánh giá”.

Mới đây ngày 8/8 tại buổi họp báo ra mắt MV Black Hickey, Chi Pu khiến nhiều khán giả có mặt chú ý khi có chia sẻ về những vấn đề xoay quanh giọng hát của mình và thông báo chính thức trở lại đường đua âm nhạc bằng một sản phẩm hoành tráng. 

Chi Pu chính thức thông báo quay trở lại đường đua âm nhạc: Lời bàn tán của mọi người không làm lung tay tình yêu âm nhạc của tôi - Ảnh 1
Chi Pu chính thức quay trở lại đường đua âm nhạc

Dù qua bao năm từ ngày đầu tiên thông báo “Từ nay hãy gọi tôi là ca sĩ” của ChiPu đến nay, thứ khán giả quan tâm nhất chính là giọng hát của cô nàng. Có thể nói hầu hết các sản phẩm âm nhạc đều được đầu tư tốt, hình ản và diễn xuất đều được đánh giá khá cao, duy chỉ có mỗi lần hát live là cô nàng lại khiến khán giả không ngừng ngán ngẩm. 

Chi Pu chính thức thông báo quay trở lại đường đua âm nhạc: Lời bàn tán của mọi người không làm lung tay tình yêu âm nhạc của tôi - Ảnh 2
Cô nàng có phát ngôn gây tranh cãi về giọng hát của mình

Mới đây nhất cô nàng đã lên tiếng về câu hỏi có liên quan đến giọng hát của mình, cô cho rằng giọng hát mình tốt hay không đều chỉ do gu âm nhạc cùng như sở thích của mỗi khán giả, giọng hát của cô vẫn đang được cải thiện mỗi ngày.

Cụ thể, khi nhận được câu hỏi liên quan về cải thiện trong giọng hát cũng như có tự tin chất giọng mình đã hay hơn hay không, nữ ca sĩ cho biết:

"Tôi nghĩ giọng hát của Chi Pu là câu chuyện mà mọi người không bao giờ ngừng bàn tán. Cho đến thời điểm hiện tại, mọi người vẫn tiếp tục bàn tán, dù theo hướng tích cực hay tiêu cực.

Tuy nhiên đối với tôi, tất cả những điều đó không làm mình lung lay tình yêu dành cho âm nhạc cũng như ý chí khi mình đi theo con đường này. Gần 3 năm, tôi khao khát cảm giác được trở lại rất lâu rồi.

Chi Pu chính thức thông báo quay trở lại đường đua âm nhạc: Lời bàn tán của mọi người không làm lung tay tình yêu âm nhạc của tôi - Ảnh 3
Cô nàng thường xuyên thể hiện giọng hát yếu ớt và kỹ năng hát kém khiến khán giả bật cười

Mỗi lần tôi nhận được một bài hát hay, mình đi tập, mình thu âm nhưng mình phải giữ nó lại mình không được cho mọi người thấy ngay lập tức là một cảm giác kinh khủng. Phải đến ngày hôm nay, tôi mới có thể cho mọi người xem thành quả mà cả ekip đã cố gắng trong những năm vừa qua như thế nào.

Còn về câu hỏi 'hát hay hơn chưa?', tôi nghĩ đây là câu hỏi để mọi người đánh giá và trả lời. Việc của tôi không phải đánh giá chính mình như thế nào mà việc của tôi là tiếp tục cố gắng, nỗ lực để làm việc của mình thôi. Hy vọng sau khi xem sản phẩm mà tôi và ekip đã rất nỗ lực trong thời gian qua, mọi người sẽ có đánh giá khách quan và công tâm nhất".

Chi Pu chính thức thông báo quay trở lại đường đua âm nhạc: Lời bàn tán của mọi người không làm lung tay tình yêu âm nhạc của tôi - Ảnh 4
Vẻ đẹp của ChiPu là điều không ai bàn cãi

Lời chia sẻ của ChiPu ngay sau đó đã dấy lên luồng tranh cãi, một số fan bênh vực giọng hát cô nàng đã có nhiều tiến bộ vượt bậc, cụ thể là những lần live gần đây đều khá trơn tru. Nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến chỉ trích giọng hát của cô nàng chưa từng có tiến bộ, những bản live hầu hết đều nhép hoặc hát đè, lại thường xuyên đá xéo fan khi bị chất vấn về giọng hát,... chỉ nhiêu đó cũng đủ để khán giả ngán ngẩm về cô nàng lắm chiêu trò này. 

Chi Pu chính thức thông báo quay trở lại đường đua âm nhạc: Lời bàn tán của mọi người không làm lung tay tình yêu âm nhạc của tôi - Ảnh 5
Fan khuyên cô nàng không nến tiếp tục sự nghiệp ca hát

Chi Pu xuất thân là một người mẫu ảnh, cô nàng hotgirl từng có lượng fan lớn khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp và mối tình dễ thương với Gil Lê. Cho đến khi thông báo debut làm ca sĩ, cô nàng đã đối mặt với lượng anti khủng và trở thành nữ idol Việt có anti cao nhất nhì showbiz. 

Tuy vậy, dù luôn gây tranh cãi về giọng hát và các phát ngôn của mình, song điều mà khán giả không thể phủ nhận là sự đầu tư của các sản phẩm âm nhạc, hầu hết đều trở thành hit và có tiếng vang lớn, có lẽ sự thành công đối với cô nàng là sự viral của các bài hát chứ không phải sự tiến bộ của giọng hát. 

Hậu ồn ào tình cảm, Thiên An tiết lộ chưa nghe bài hát mới của Jack và từ chối gửi lời chúc khi Jack tung MV

Hậu ồn ào tình cảm, Thiên An tiết lộ chưa nghe bài hát mới của Jack và từ chối gửi lời chúc khi Jack tung MV

Mới đây, Thiên An đã thẳng thắn trả lời với truyền thông những câu hỏi về Jack và sản phẩm âm nhạc mới “Ngôi sao cô đơn” nam ca sĩ vừa phát hành. Trước đó, cô và tình cũ Jack xảy ra ồn ào về chuyện tình cảm nên phản ứng của cô nhanh chóng gây sự chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   Chi Pu ChiPu hát live Chi Pu thông báo trở lại ca hát Black Hickey

TIN MỚI NHẤT

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 40 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 6 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 2 giờ 40 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 3 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 4 giờ 40 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 5 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 50 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 6 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"