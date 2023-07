Hậu ồn ào tình cảm, Thiên An tiết lộ chưa nghe bài hát mới của Jack và từ chối gửi lời chúc khi Jack tung MV

Vừa qua, diễn viên thiên An đã có những câu trả lời về tình cũ trước truyền thông khiến netizen phải chú ý. Cụ thể, khi được hỏi về nội dung của MV Ngôi sao cô đơn do Jack phát hành vào tối ngày 19/7 vừa qua, Thiên An cho biết: “Do lịch trình khá bận nên An chưa có cơ hội để thưởng thức bài hát đó. An chưa có nghe, chưa biết đánh giá sao. Nhưng em nghĩ chắc là hay nên mọi người mới đón chờ xem nhiều. Như vậy đã chứng minh cho điều đó rồi.”

Ảnh: Internet

Ngoài ra, Thiên An nói rằng cô không nghĩ quá nhiều về tên MV "Ngôi sao cô đơn" của Jack và thẳng thừng từ chối gửi lời chúc đến Jack và không muốn được truyền thông hỏi quá nhiều về người cũ.