Hậu ồn ào tình cảm, Thiên An tiết lộ chưa nghe bài hát mới của Jack và từ chối gửi lời chúc khi Jack tung MV

Sao Việt 20/07/2022 21:45

Mới đây, Thiên An đã thẳng thắn trả lời với truyền thông những câu hỏi về Jack và sản phẩm âm nhạc mới “Ngôi sao cô đơn” nam ca sĩ vừa phát hành. Trước đó, cô và tình cũ Jack xảy ra ồn ào về chuyện tình cảm nên phản ứng của cô nhanh chóng gây sự chú ý.

Vừa qua, diễn viên thiên An đã có những câu trả lời về tình cũ trước truyền thông khiến netizen phải chú ý. Cụ thể, khi được hỏi về nội dung của MV Ngôi sao cô đơn do Jack phát hành vào tối ngày 19/7 vừa qua, Thiên An cho biết: “Do lịch trình khá bận nên An chưa có cơ hội để thưởng thức bài hát đó. An chưa có nghe, chưa biết đánh giá sao. Nhưng em nghĩ chắc là hay nên mọi người mới đón chờ xem nhiều. Như vậy đã chứng minh cho điều đó rồi.”

Hậu ồn ào tình cảm, Thiên An tiết lộ chưa nghe bài hát mới của Jack và từ chối gửi lời chúc khi Jack tung MV - Ảnh 1
Ảnh: Internet

Ngoài ra, Thiên An nói rằng cô không nghĩ quá nhiều về tên MV "Ngôi sao cô đơn" của Jack và thẳng thừng từ chối gửi lời chúc đến Jack và không muốn được truyền thông hỏi quá nhiều về người cũ.

Hậu ồn ào tình cảm, Thiên An tiết lộ chưa nghe bài hát mới của Jack và từ chối gửi lời chúc khi Jack tung MV - Ảnh 2
Ảnh: Internet

Được biết, Jack chính thức phát hành MV mới mang tên “Ngôi Sao Cô Đơn” vào lúc 00h09 ngày 19/7 vừa qua.

Tháng 8 năm 2021, Jack và Thiên An trở thành tâm điểm của truyền thông khi dính ồn ào về chuyện tình cảm. Khi đó nữ diễn viên xác nhận hai người nảy sinh tình cảm khi cùng quay một số MV: Sóng gió, Bạc phận... Suốt vài năm, họ bí mật yêu nhau mãi đến khi chia tay do những bất đồng quan điểm thì người hâm mộ mới bắt đầu chú ý đến chuyện tình này.

Hậu ồn ào tình cảm, Thiên An tiết lộ chưa nghe bài hát mới của Jack và từ chối gửi lời chúc khi Jack tung MV - Ảnh 3
Ảnh: Internet

Hiện tại cả hai tập trung cuộc sống riêng và đã có những thay đổi đáng kể. Riêng Thiên An, sau khi tan vỡ mối quan hệ nữ diễn viên tích cực hoạt động nghệ thuật, tham dự sự kiện, mỗi khi xuất hiện, người đẹp sinh năm 1998 luôn rạng rỡ và trẻ trung, cô cố gắng cho cuộc sống và sự nghiệp của bản thân nhiều hơn.

Hậu ồn ào tình cảm, Thiên An tiết lộ chưa nghe bài hát mới của Jack và từ chối gửi lời chúc khi Jack tung MV - Ảnh 4
Ảnh: Internet

Dõi theo những nỗ lực của Thiên An trong suốt thời gian qua, ai nấy đều hết lời ngưỡng mộ người mẹ đơn thân này. Nhất là những bà mẹ đơn thân đồng cảnh ngộ đều lấy Thiên An làm hình mẫu để nỗ lực cố gắng mỗi ngày.

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