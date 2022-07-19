Hoa hậu Nông Thúy Hằng tiết lộ vẫn chưa tốt nghiệp đại học dù đã 23 tuổi

Sao Việt 19/07/2022 17:27

Sau loạt ồn ào quảng bá web 18+ trên TikTok, cặp kè đại gia có vợ, chuyện học vấn của hoa hậu Nông Thúy Hằng tiếp tục gây chú ý dư luận.

Trong một talkshow mới đây, Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 Nông Thúy Hằng bất ngờ tiết lộ lý do chưa thể tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân dù đã 23 tuổi.

Theo tân hoa hậu, khoa cô theo học tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân yêu cầu chứng chỉ tin học và chứng chỉ tiếng Anh. Nhưng cô chỉ có đủ chứng chỉ tiếng Anh, còn chứng chỉ chương trình tin học quốc tế vẫn chưa có nên cô chưa thể tốt nghiệp.

Hoa hậu Nông Thúy Hằng tiết lộ vẫn chưa tốt nghiệp đại học dù đã 23 tuổi - Ảnh 1
Ảnh: Internet

“Tôi đã đủ chứng chỉ tiếng Anh, nhưng vẫn chưa có chứng chỉ chương trình tin học quốc tế. Và tôi vẫn đang học, trau dồi để hoàn thành chứng chỉ tin học quốc tế, để có thể tốt nghiệp ra trường", tân hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 cho biết

Nông Thúy Hằng từng cho hay rằng bản thân khi là sinh viên rất năng nổ tham gia hoạt động tập thể. Khi còn ở trường, cô thành lập Câu lạc bộ phong cách sinh viên, nhằm tạo ra môi trường giao lưu học hỏi và làm việc chuyên nghiệp cho các sinh viên của Đại học Kinh tế Quốc dân.

Hoa hậu Nông Thúy Hằng tiết lộ vẫn chưa tốt nghiệp đại học dù đã 23 tuổi - Ảnh 2
Ảnh: Internet

Được biết, Nông Thúy Hằng có thành tích học tập xuất sắc, đạt danh hiệu học sinh giỏi 12 năm liền, từng đoạt giải ba môn Văn cấp quốc gia và được tuyển thẳng vào Đại học Kinh tế Quốc dân.

Ngay sau khi đăng quang Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam, người đẹp dân tộc Tày liên tục vướng 1 loạt nghi vấn từng quảng bá web 18+ trên TikTok, cặp kè đại gia có vợ.

Hoa hậu Nông Thúy Hằng tiết lộ vẫn chưa tốt nghiệp đại học dù đã 23 tuổi - Ảnh 3
Ảnh: Internet

Trước loạt ồn ào bủa vây, Nông Thúy Hằng chọn cách đối diện thẳng. Theo Báo Giao thông, tân Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam nói rằng video cô chia sẻ lên TikTok chỉ là hình ảnh của bản thân và dòng chú thích copy trên mạng dán vào với mục đích đùa vui, hoàn toàn không tuyên truyền nội dung đồi trụy. 

Liên quan đến việc lời đồn cặp đại gia có vợ, Nông Thúy Hằng khẳng định: “Tôi chưa bao giờ có mối quan hệ nào với một người đã có gia đình và đại gia lại càng không. Tôi cũng đã có người yêu và cả hai đã bên nhau được vài năm rồi".

Hoa hậu Nông Thúy Hằng tiết lộ vẫn chưa tốt nghiệp đại học dù đã 23 tuổi - Ảnh 4
Ảnh: Internet

Mặc dù Nông Thúy Hằng đăng quang ngôi vị cao nhất, nhưng không được cử thi quốc tế, Á hậu 2 Thạch Thu Thảo là đại diện chính thức tại Miss Earth 2022.

Nông Thúy Hằng sinh năm 1999, tại Hà Giang. Trước khi đăng quang Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022, người đẹp Tày từng tham gia Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 và Hoa hậu Việt Nam 2020, nhưng bị loại sớm.

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