Phạm Quỳnh Anh chi hàng trăm triệu để lưu trữ tế bào gốc cho con

Mới đây, Phạm Quỳnh Anh vừa đăng tải bài viết chia sẻ về việc cô lưu trữ tế bào gốc cho em bé sắp sinh. Theo như chia sẻ, Phạm Quỳnh Anh đã chuẩn bị cho một số tiền “khủng” có thể lên đến hàng chục, hàng trăm triệu đồng làm món quà đầu tiên cho người con thứ 3 sắp chào đời.

Ảnh: Internet

Cô cho biết mình mong muốn con được lớn lên khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Mỗi em bé chỉ có 1 cơ hội duy nhất để thu thập nguồn tế bào gốc ngay khi vừa chào đời. Lưu trữ tế bào gốc máu cuống rốn cho con có thể hỗ trợ điều trị lên đến 85 bệnh lý khác nhau. Mỗi ngày trôi qua, các loại bệnh lý nghiêm trọng xuất hiện ngày một nhiều, đó là lý do mà mẹ Quỳnh Anh lựa chọn việc lưu trữ tế bào gốc làm món quà bảo hiểm sinh học bảo vệ con khỏi các rủi ro về bệnh tật trong tương lai".