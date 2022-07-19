Phạm Quỳnh Anh chi hàng trăm triệu để lưu trữ tế bào gốc cho con

Thời gian gần đây, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh liên tục gây chú ý khi mang thai con thứ 3. Giấu kín khá lâu, người đẹp 8X hiện cởi mở hơn, nhiều lần khoe ảnh bầu. Mới đây, cô cho biết chuẩn bị số tiền lớn cho em bé sắp chào đời một “món quà đặc biệt”.
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Mới đây, Phạm Quỳnh Anh vừa đăng tải bài viết chia sẻ về việc cô lưu trữ tế bào gốc cho em bé sắp sinh. Theo như chia sẻ, Phạm Quỳnh Anh đã chuẩn bị cho một số tiền “khủng” có thể lên đến hàng chục, hàng trăm triệu đồng làm món quà đầu tiên cho người con thứ 3 sắp chào đời.
Cô cho biết mình mong muốn con được lớn lên khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Mỗi em bé chỉ có 1 cơ hội duy nhất để thu thập nguồn tế bào gốc ngay khi vừa chào đời. Lưu trữ tế bào gốc máu cuống rốn cho con có thể hỗ trợ điều trị lên đến 85 bệnh lý khác nhau. Mỗi ngày trôi qua, các loại bệnh lý nghiêm trọng xuất hiện ngày một nhiều, đó là lý do mà mẹ Quỳnh Anh lựa chọn việc lưu trữ tế bào gốc làm món quà bảo hiểm sinh học bảo vệ con khỏi các rủi ro về bệnh tật trong tương lai".
Cận ngày vượt cạn, Phạm Quỳnh Anh đã tạm ngưng ca hát, hoàn toàn tập trung cho sức khỏe của mẹ và bé. Gần đây, người đẹp 8X còn gây ấn tượng với loạt khung ảnh bầu đa dạng, có thể thấy, Phạm Quỳnh Anh không chỉ chăm chút vẻ ngoài của mình luôn xinh đẹp mà còn đặt trọn tình yêu cho đứa con sắp chào đời.
Được biết, vừa qua hội bạn thân “Gia đình văn hóa” đã có màn đánh úp khiến mẹ bầu Phạm Quỳnh Anh cùng bất ngờ. Trong chuyến ghé thăm lần này có sự xuất hiện của các gương mặt quen thuộc như: vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng, Hoàng Thùy Linh, Noo Phước Thịnh,... Họ mang theo nhiều món ăn bổ dưỡng cho mẹ bầu để chuẩn bị sức khỏe thật tốt cho ngày vượt cạn sắp tới.
Nữ ca sĩ đã nhận được nguồn năng lượng tích cực mà cả nhóm bạn thân mang lại, vui đến đến nổi mẹ bầu quên mất cả sự đau lưng thường thấy trong giai đoạn thai kỳ.