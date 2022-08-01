Quang Linh Vlog và Thùy Tiên được fan 'đẩy thuyền' đã lâu, nhiều fan tinh ý nhận ra Quang Linh Vlog cũng thích thú trước việc này. Mới đây Thùy Tiên xuất hiện trong một Mv tình tứ cùng 'trai lạ', fan couple của cặp đôi réo gọi Quang Linh 'Khóc trong lòng nhiều chút'.

Với xứ mệnh của một Hoa Hậu, Thùy Tiên đã tham gia chuyến từ thiện tại Angola. Tại đây cô nàng gặp gỡ Quang Linh Vlog - một chàng trai trẻ mang "mầm sống" đến vùng đất khô cằn Châu phi để giúp đỡ những người dân ở đây. Thùy Tiên có dịp gặp gỡ Quang Linh Vlog trong chuyến từ thiện tại Angola Cũng chính bởi những nghĩa cử cao đẹp của cặp đôi mà fan ráo riết "đẩy thuyền" cho cả 2 sớm về chung một nhà. Không những thế fan còn tinh ý phát hiện Quang Linh Vlog đã cói những hành động "kỳ lạ" như siêu lòng trước việc fan đẩy thuyền. Cụ thể anh chàng follow mỗi Thùy Tiên trên tiktok của mình, hay những hành động tinh tế ngọt ngào che chở cho nàng tại vùng đất angola khiến fan đứng ngồi không yên.

Cặp đôi có nhiều khoảnh khắc thân thiết khiến fan háo hức Thế nhưng mới đây, Hoa Hậu Thùy Tiên khiến dân mạng bất ngờ khi tung MV ca nhạc "cây nhà lá vườn" với một chàng trai lạ mặt. Đáng chú ý, anh chàng này còn liên tục cõng Thùy Tiên trên lưng, băng qua những đoạn đường gập ghềnh ở eo biển. Ngay lập tức, những fan couple của cặp đôi Thùy Tiên và Quang Linh đã la ó, không ngừng réo gọi tên của anh chàng dưới bình luận: "Anh có ghen không anh?", "Anh Quang Linh đã xem và không nói gì thêm",.. Thùy Tiên và "chàng trai lạ" trong clip Trên thực tế, Mv chỉ là sự đùa giỡn của cô và trợ lý thân thiết của mình nhằm chọc cười khán giả thôi. Các fan của Quang Linh hãy cứ yên tâm nhé.

Là một trong những couple được người hâm mộ "đẩy thuyền" đầy quyết liệt. Bởi cả hai không chỉ được nhận xét là có tướng "phu thê", cùng chung suy nghĩ và hơn cả chính là cùng mang lại những nguồn năng lượng rất tích cực đến khán giả, Quang Linh được lòng khán giả bởi những hành động tốt đẹp của mình còn Thùy Tiên lại nổi tiếng với nhan sắc và sự ứng xử khéo léo, cả 2 nếu thật sự về chung nhà chắc hẳn sẽ rúng động cộng đồng fan toàn nước. Hình ảnh đẹp của cả 2 tại Angola Hơn nữa Thùy Tiên cũng từng dành những lời tốt đẹp cho Quang Linh Vlog: "Tiên cảm thấy rất vui khi nhận được quá nhiều sự yêu thương và ủng hộ của mọi người. Kèm theo đó cũng cảm thấy lo lắng một chút, vì khi mọi người đổ dồn sự chú ý quá nhiều vào “chuyện kia” thì sẽ có nhiều người nghĩ rằng Tiên đi đến Angola không phải mục đích chính là từ thiện. Anh Linh là một người đàn ông rất đàng hoàng, hài hước nhưng có chừng mực. Ngay cả trước khi Tiên thân với anh Linh thì Tiên đã nghĩ anh Linh mà một người đáng khâm phục rồi. Bởi vì Tiên thấy anh Linh còn quá trẻ so với cách suy nghĩ và lý tưởng sống quá chín chắn, chững chạc như vậy". Dù việc đẩy thuyền có đi đến đâu đi chăng nữa, các fan của cặp đôi cũng đã nhất trí sẽ cùng theo dõi hành trình tiếp theo của cặp đôi và luôn ủng hộ họ trên con đường phía trước.

Hoa hậu Thùy Tiên đã chính thức kết thúc hành trình nhân ái của cô tại Angola, Quang Linh Vlogs buồn ra mặt khi sắp chia tay nàng hậu Trong thời gian qua, hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã đồng hành cùng Quang Linh Vlogs trong chuyến hành trình thiện nguyện đến đất nước Angola xa xôi, hiện tại hành trình nhân ái của Thùy Tiên đã kết thúc, chàng Vlogs Việt đã thể hiện sự buồn bã trên gương mặt, cố gắng gượng cười khi sắp chia tay nàng hậu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-mang-reo-ten-quang-linh-vlog-trong-mv-cua-thuy-tien-than-mat-ben-trai-la-487601.html