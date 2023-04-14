Sau 3 năm nghi 'cạch mặt' vì yêu chung bồ thiếu gia, Chi Pu bất ngờ có động thái ngầm khẳng định 'bất hòa' với Quỳnh Anh Shyn?

Sao Việt 14/04/2023 09:32

Sau khi im hơi lặng tiếng trước tin đồn cạch mặt Quỳnh Anh Shyn vì yêu lại người yêu cũ của bạn thân suốt 3 năm. Đến nay, động thái của Chi Pu khiến dân tình không còn nghi ngờ gì về bất hòa này.

Từng là chị chị em em thân thiết của Vbiz, thế nhưng Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn dính vào thị phi nghi yêu chung bồ thiếu gia. Thời điểm 2020 khi drama nổ ra, Quỳnh Anh Shyn đã có động thái "hủy theo dõi" Chi Pu trên mạng xã hội Instagram, riêng giọng ca Đóa hoa hồng vẫn im hơi lặng tiếng. Trước khi dính tin đồn tình bạn rạn nứt, Chi Pu - Quỳnh Anh Shyn là đôi bạn nổi tiếng, thân thiết từ thuở mới vào nghề cho đến lúc Nam tiến lập nghiệp.

 

Sau 3 năm nghi 'cạch mặt' vì yêu chung bồ thiếu gia, Chi Pu bất ngờ có động thái ngầm khẳng định 'bất hòa' với Quỳnh Anh Shyn? - Ảnh 1
Mới đây, Chi Pu đã có động thái hủy theo dõi Quỳnh Anh Shyn - Ảnh: Chụp màn hình

Cách đây không lâu, khi tham gia cùng một sự kiện của Gucci sau khi drama nổ ra, Quỳnh Anh Shyn và Chi Pu cũng có động thái đi khác khung giờ, nhiều người cho rằng việc này ngầm tránh né nhau. Khán giả càng tin rằng, tình bạn của hai cô nàng thực sự "trục trặc".

Sau 3 năm nghi 'cạch mặt' vì yêu chung bồ thiếu gia, Chi Pu bất ngờ có động thái ngầm khẳng định 'bất hòa' với Quỳnh Anh Shyn? - Ảnh 2
 Tình bạn đẹp của Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn từ thuở cả hai mới với nghề - Ảnh: Internet

Sau nhiều năm, không biết thực hư ra sao, người hâm mộ chỉ biết rằng từ khi nổ ra tin đồn Quỳnh Anh Shyn không còn chơi với Chi Pu. Có thể thấy rằng, nhóm bạn thân của Quỳnh Anh Shyn và Chi Pu gần như không xuất hiện đông đủ cả nhóm nữa. Đôi khi chỉ có bộ ba Quỳnh Anh Shyn, Salim và Hoàng Ku đi ăn cùng nhau mà thôi.

Sau 3 năm nghi 'cạch mặt' vì yêu chung bồ thiếu gia, Chi Pu bất ngờ có động thái ngầm khẳng định 'bất hòa' với Quỳnh Anh Shyn? - Ảnh 3
Quỳnh Anh Shyn trong một sự kiện có sự góp mặt của Chi Pu sau tin đồn cạch mặt  Ảnh: Internet
Sau 3 năm nghi 'cạch mặt' vì yêu chung bồ thiếu gia, Chi Pu bất ngờ có động thái ngầm khẳng định 'bất hòa' với Quỳnh Anh Shyn? - Ảnh 4
Chi Pu cũng vô cùng sang chảnh tại sự kiện, đôi bạn thân này được đánh giá là có phong cách thời trang "đỉnh" nhất nhì Vbiz - Ảnh: Internet

Được biết, trước đó, stylist cũ của Quỳnh Anh Shyn và giờ là bạn thân Chi Pu còn đăng đàn ám chỉ Quỳnh Anh Shyn 2 mặt, đóng vai nạn nhân. Mới đây, khán giả còn bất ngờ hơn khi thấy Chi Pu có động thái hủy theo dõi Quỳnh Anh Shyn.

Sau 3 năm nghi 'cạch mặt' vì yêu chung bồ thiếu gia, Chi Pu bất ngờ có động thái ngầm khẳng định 'bất hòa' với Quỳnh Anh Shyn? - Ảnh 5
Hội bạn thân "xịn xò" của Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn trước khi drama nổ ra - Ảnh: Internet
Sau 3 năm nghi 'cạch mặt' vì yêu chung bồ thiếu gia, Chi Pu bất ngờ có động thái ngầm khẳng định 'bất hòa' với Quỳnh Anh Shyn? - Ảnh 6
Quỳnh Anh Shyn - Chi Pu - Salim - Sunht là hội bạn hot girl đình đám. Tuy nhiên, sau drama của Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn, khoảnh khắc tụ hội đông đủ 4 thành viên đã đi vào dĩ vãng - Ảnh: Internet

Sau 3 năm nghi 'cạch mặt' vì yêu chung bồ thiếu gia, Chi Pu bất ngờ có động thái ngầm khẳng định 'bất hòa' với Quỳnh Anh Shyn? - Ảnh 7

Khán giả tiếc nuối cho tình bạn đẹp một thời của Vbiz - Ảnh: Internet

Có lẽ động thái này đã một lần nữa ngầm khẳng định tin đồn 'bất hòa' của cả 2. Khán giả cũng bày tỏ tiếc nuối cho tình bạn đẹp một thời của Vbiz.

Loạt bằng chứng Chi Pu có bạn trai mới?

Loạt bằng chứng Chi Pu có bạn trai mới?

Được biết, "bạn trai tin đồn của Chi Pu" là chủ một quán bar nổi tiếng, từng bị bàn tán là tay chơi lông bông và đã có một hành trình dài để đi đến những thành công như hiện tại.

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