Sau 3 năm nghi 'cạch mặt' vì yêu chung bồ thiếu gia, Chi Pu bất ngờ có động thái ngầm khẳng định 'bất hòa' với Quỳnh Anh Shyn?

Sau khi im hơi lặng tiếng trước tin đồn cạch mặt Quỳnh Anh Shyn vì yêu lại người yêu cũ của bạn thân suốt 3 năm. Đến nay, động thái của Chi Pu khiến dân tình không còn nghi ngờ gì về bất hòa này.
- Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn lần đầu đụng độ thảm đỏ sự kiện hậu drama yêu chung bồ thiếu gia, thái độ ra sao?
- Dàn tình tin đồn của Chi Pu: Xuất thân gia tộc, tài năng hiển hách
Từng là chị chị em em thân thiết của Vbiz, thế nhưng Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn dính vào thị phi nghi yêu chung bồ thiếu gia. Thời điểm 2020 khi drama nổ ra, Quỳnh Anh Shyn đã có động thái "hủy theo dõi" Chi Pu trên mạng xã hội Instagram, riêng giọng ca Đóa hoa hồng vẫn im hơi lặng tiếng. Trước khi dính tin đồn tình bạn rạn nứt, Chi Pu - Quỳnh Anh Shyn là đôi bạn nổi tiếng, thân thiết từ thuở mới vào nghề cho đến lúc Nam tiến lập nghiệp.
Cách đây không lâu, khi tham gia cùng một sự kiện của Gucci sau khi drama nổ ra, Quỳnh Anh Shyn và Chi Pu cũng có động thái đi khác khung giờ, nhiều người cho rằng việc này ngầm tránh né nhau. Khán giả càng tin rằng, tình bạn của hai cô nàng thực sự "trục trặc".
Sau nhiều năm, không biết thực hư ra sao, người hâm mộ chỉ biết rằng từ khi nổ ra tin đồn Quỳnh Anh Shyn không còn chơi với Chi Pu. Có thể thấy rằng, nhóm bạn thân của Quỳnh Anh Shyn và Chi Pu gần như không xuất hiện đông đủ cả nhóm nữa. Đôi khi chỉ có bộ ba Quỳnh Anh Shyn, Salim và Hoàng Ku đi ăn cùng nhau mà thôi.
Được biết, trước đó, stylist cũ của Quỳnh Anh Shyn và giờ là bạn thân Chi Pu còn đăng đàn ám chỉ Quỳnh Anh Shyn 2 mặt, đóng vai nạn nhân. Mới đây, khán giả còn bất ngờ hơn khi thấy Chi Pu có động thái hủy theo dõi Quỳnh Anh Shyn.
Có lẽ động thái này đã một lần nữa ngầm khẳng định tin đồn 'bất hòa' của cả 2. Khán giả cũng bày tỏ tiếc nuối cho tình bạn đẹp một thời của Vbiz.