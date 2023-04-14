Sau 3 năm nghi 'cạch mặt' vì yêu chung bồ thiếu gia, Chi Pu bất ngờ có động thái ngầm khẳng định 'bất hòa' với Quỳnh Anh Shyn?

Từng là chị chị em em thân thiết của Vbiz, thế nhưng Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn dính vào thị phi nghi yêu chung bồ thiếu gia. Thời điểm 2020 khi drama nổ ra, Quỳnh Anh Shyn đã có động thái "hủy theo dõi" Chi Pu trên mạng xã hội Instagram, riêng giọng ca Đóa hoa hồng vẫn im hơi lặng tiếng. Trước khi dính tin đồn tình bạn rạn nứt, Chi Pu - Quỳnh Anh Shyn là đôi bạn nổi tiếng, thân thiết từ thuở mới vào nghề cho đến lúc Nam tiến lập nghiệp.

Mới đây, Chi Pu đã có động thái hủy theo dõi Quỳnh Anh Shyn - Ảnh: Chụp màn hình

Cách đây không lâu, khi tham gia cùng một sự kiện của Gucci sau khi drama nổ ra, Quỳnh Anh Shyn và Chi Pu cũng có động thái đi khác khung giờ, nhiều người cho rằng việc này ngầm tránh né nhau. Khán giả càng tin rằng, tình bạn của hai cô nàng thực sự "trục trặc".

Tình bạn đẹp của Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn từ thuở cả hai mới với nghề - Ảnh: Internet

Sau nhiều năm, không biết thực hư ra sao, người hâm mộ chỉ biết rằng từ khi nổ ra tin đồn Quỳnh Anh Shyn không còn chơi với Chi Pu. Có thể thấy rằng, nhóm bạn thân của Quỳnh Anh Shyn và Chi Pu gần như không xuất hiện đông đủ cả nhóm nữa. Đôi khi chỉ có bộ ba Quỳnh Anh Shyn, Salim và Hoàng Ku đi ăn cùng nhau mà thôi.