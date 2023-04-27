Bà Nhân Vlog tái ngộ Quỳnh Trần JP tại Nhật, khẳng định chắc nịch: 'Muốn cạch mặt nhau đâu có dễ'

Tin tức giải trí 27/04/2023 13:56

Sau thời gian trở về Nhật Bản, vợ chồng Đức Nhân đã có cuộc hội ngộ cùng Quỳnh Trần JP tại nhà riêng.

Hơn 1 tháng trở về Nhật Bản để tránh "bão" dư luận sau lùm xùm liên quan tới vị bác sĩ chữa hiếm muộn cho mình, vợ chồng Đức Nhân (Bà Nhân Vlog) nay mới có dịp hội ngộ người chị Quỳnh Trần JP.

Trên trang cá nhân, Đức Nhân hào hứng chia sẻ hình ảnh cả gia đình cùng mẹ con Quỳnh Trần JP mở bữa tiệc nho nhỏ tại nhà riêng. Nữ Youtuber viết: "Hàng trăm tin đồn thất thiệt, mình nên tìm những tin thật để tin. Có nhiều việc không cần nói ra, chỉ cần cả hai còn chơi với nhau. Chắc chắn 1 điều muốn cạch mặt nhau đâu có dễ...".

Bà Nhân Vlog tái ngộ Quỳnh Trần JP tại Nhật, khẳng định chắc nịch: 'Muốn cạch mặt nhau đâu có dễ' - Ảnh 1
Vợ chồng Đức Nhân hội ngộ mẹ con Quỳnh Trần JP tại Nhật Bản - Ảnh: FBNV

Động thái của Đức Nhân nhằm khẳng định mối quan hệ "chị chị em em" với Quỳnh Trần JP vẫn thắm thiết như ngày đầu. Trái hẳn với nhiều tin đồn rằng cả 2 đã nghỉ chơi sau khi Đức Nhân vướng vào lùm xùm vạ miệng vừa qua. Thời điểm xảy ra scandal, Quỳnh Trần JP cũng từng lên tiếng tỏ ý bênh vực Đức Nhân nhưng sau khi bị cư dân mạng phản ứng quyết liệt, mẹ bé Sa đã chủ động im lặng để tránh "rước họa vào thân".

Bà Nhân Vlog tái ngộ Quỳnh Trần JP tại Nhật, khẳng định chắc nịch: 'Muốn cạch mặt nhau đâu có dễ' - Ảnh 2
Cặp đôi khẳng định tình cảm chị em thắm thiết - Ảnh: FBNV

Đức Nhân và Quỳnh Trần JP đều là những cô gái Việt lấy chồng Nhật, làm dâu xa xứ. Cả 2 bén duyên trong khoảng 2 năm trở lại đây nhờ có nhiều điểm tương đồng trong công việc lẫn cuộc sống gia đình. Kể từ ngày chơi chung, cặp đôi bắt đầu quay nhiều video mukbang cũng như cùng nhau trở về Việt Nam thực hiện những dự định riêng. Trong năm nay, khi Quỳnh Trần JP lần đầu can thiệp thẩm mỹ để có được cơ thể đẹp như mong muốn, Đức Nhân chính là người kề cận chăm sóc đàn chị hết mình. Ngược lại, khi Đức Nhân thực hiện thụ tinh nhân tạo để tìm con đầu lòng, Quỳnh Trần JP đã ở bên động viên, khích lệ em gái rất nhiều. 

Bà Nhân Vlog tái ngộ Quỳnh Trần JP tại Nhật, khẳng định chắc nịch: 'Muốn cạch mặt nhau đâu có dễ' - Ảnh 3
Đức Nhân và Quỳnh Trần JP kết thân nhờ có cuộc sống tương đồng - Ảnh: FBNV
Bà Nhân Vlog tái ngộ Quỳnh Trần JP tại Nhật, khẳng định chắc nịch: 'Muốn cạch mặt nhau đâu có dễ' - Ảnh 4
Đức Nhân và Quỳnh Trần JP là cặp chị em thân thiết - Ảnh: FBNV

Được biết trước đó, Quỳnh Trần JP đã lên tiếng về ồn ào giữa bạn thân 'Bà Nhân Vlog' và một vị bác sĩ chữa bệnh hiếm muộn. Theo đó, Quỳnh Trần cho biết cô không bênh vực ai và nhìn nhận vấn đề từ hai phía, khẳng định cả 'Bà Nhân Vlog' và bác sĩ đều có lỗi sai, không ai đúng hoàn toàn. Nữ Youtuber cũng tiết lộ, cô đã cùng Đức Nhân đến một bệnh viện ở Việt Nam để thăm khám và rơi nước mắt khi biết sức khoẻ của bạn thân khá yếu và rất khó có con.

Vị bác sĩ chữa hiếm muộn từng bị bà Nhân vlog 'bốc phốt' có động thái bất ngờ sau thời gian chẳng màng đến ồn ào?

Vị bác sĩ chữa hiếm muộn từng bị bà Nhân vlog 'bốc phốt' có động thái bất ngờ sau thời gian chẳng màng đến ồn ào?

Tuy nhiên, mới đây nhất, trên trang cá nhân của mình, bác sĩ Cao Hữu Thịnh bất ngờ có động thái đề cập đến vụ việc đã qua.

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Từ khóa:   bà Nhân Vlog bà Nhân Vlog thụ tinh nhân tạo YouTuber Quỳnh Trần JP

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