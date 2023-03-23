Vị bác sĩ chữa hiếm muộn từng bị bà Nhân vlog 'bốc phốt' có động thái bất ngờ sau thời gian chẳng màng đến ồn ào?

Phụ nữ yêu 23/03/2023 10:29

Tuy nhiên, mới đây nhất, trên trang cá nhân của mình, bác sĩ Cao Hữu Thịnh bất ngờ có động thái đề cập đến vụ việc đã qua.

Cách đây 1 tuần, đoạn video của Bà Nhân Vlog (tên thật Đức Nhân, SN 1995) tố bác sĩ chữa hiếm muộn - Cao Hữu Thịnh làm ăn không có tâm, làm ảnh hưởng đến quá trình tìm con của cô khiến dư luận không khỏi "sục sôi" tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng bà Nhân đã nói sai sự thật và khẳng định bác sĩ làm việc rất có tâm.

Vị bác sĩ chữa hiếm muộn từng bị bà Nhân vlog 'bốc phốt' có động thái bất ngờ sau thời gian chẳng màng đến ồn ào? - Ảnh 1
Đoạn video của Bà Nhân Vlog (tên thật Đức Nhân, SN 1995) tố bác sĩ chữa hiếm muộn - Cao Hữu Thịnh làm ăn không có tâm, làm ảnh hưởng đến quá trình tìm con của cô khiến dư luận không khỏi "sục sôi" tranh cãi - Ảnh: Cắt từ clip

Sau khi gây ra nhiều ồn ào, tối 14/3, bà Nhân đã tổ chức công khai xin lỗi bác sĩ Cao Hữu Thịnh, đồng thời giải thích rõ mọi vấn đề liên quan đến ồn ào này. Suốt những ngày drama xảy ra, mặc Bà Nhân Vlog "bóc phốt", làm video giải thích, tổ chức họp báo,... nhưng phía bác sĩ Cao Hữu Thịnh vẫn chưa một lần chia sẻ điều gì liên quan đến sự việc trên. Thay vào đó, vị bác sĩ chỉ tập trung vào công việc chuyên môn và làm các video đời thường đơn giản, hài hước đăng lên nền tảng TikTok phục vụ bà con.

Vị bác sĩ chữa hiếm muộn từng bị bà Nhân vlog 'bốc phốt' có động thái bất ngờ sau thời gian chẳng màng đến ồn ào? - Ảnh 2
Tối 14/3, bà Nhân đã tổ chức công khai xin lỗi bác sĩ Cao Hữu Thịnh, đồng thời giải thích rõ mọi vấn đề liên quan đến ồn ào này - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây nhất, trên trang cá nhân của mình, bác sĩ Cao Hữu Thịnh bất ngờ có động thái đề cập đến vụ việc đã qua. Cụ thể, khi bác sĩ chia sẻ một trường hợp mà bác từng chữa hiếm muộn thành công thì nhận được bên dưới phần bình luận có một cư dân mạng đã đưa đề nghị rằng thay mặt bác sĩ để "khô máu" với Bà Nhân Vlog. "Bác sĩ cứ ngồi im đó, mọi chuyện đã có tụi em và team ba mẹ bỉm sữa lo, "khô máu" với Bà Nhân Vlog luôn" - dân mạng này viết. 

Trước bình luận quá khích của dân mạng này, bác sĩ Cao Hữu Thịnh đã nanh chóng lên tiếng trả lời: "Thôi thôi được rồi em, giữ sức làm đẹp đi".

Vị bác sĩ chữa hiếm muộn từng bị bà Nhân vlog 'bốc phốt' có động thái bất ngờ sau thời gian chẳng màng đến ồn ào? - Ảnh 3
Vị bác sĩ chữa hiếm muộn từng bị bà Nhân vlog 'bốc phốt' có động thái bất ngờ sau thời gian chẳng màng đến ồn ào? - Ảnh 4
Động thái mới của bác sĩ Thịnh ngầm nhắc nhở mọi người không nên tấn công Bà Nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Có thể thấy, động thái này của bác sĩ Thịnh cũng ngầm nhắc nhở mọi người không nên tấn công Bà Nhân Vlog, đồng nghĩa với việc, vị bác sĩ không mấy quan tâm đến ồn ào, bàn tán xôn xao những ngày qua. 

Vị bác sĩ chữa hiếm muộn từng bị bà Nhân vlog 'bốc phốt' có động thái bất ngờ sau thời gian chẳng màng đến ồn ào? - Ảnh 5
Vị bác sĩ không mấy quan tâm đến ồn ào, bàn tán xôn xao những ngày qua - Ảnh: Internet

Một lần nữa, hành động của vị bác sĩ khiến dân mạng không khỏi khâm phục; đồng thời ai nấy đều xuýt xoa khen ngợi vị bác sĩ vừa có tài vừa có đức. 

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Vào tối ngày 17/3, Bà Nhân Vlog bất ngờ đăng clip mới, có nhiều tâm sự và cập nhật tình hình sau drama thụ tinh nhân tạo.

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