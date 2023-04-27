Vợ Tây của Bùi Tiến Dũng nhận loạt 'chỉ trích' vì làm điều này liên quan đến con trai

Mới đây, bà xã thủ môn Bùi Tiến Dũng - Dianka Zakhidova đã chia sẻ những bức ảnh mới nhất của con trai đầu lòng Danil với lời chúc mừng bé được 5 tháng tuổi.

Không chỉ nổi tiếng khi từng một thủ thành xuất sắc của đội tuyển của đội tuyển U23 Việt Nam, Bùi Tiến Dũng còn được nhiều người hâm mộ khi có vợ là cô nàng Dianka Zakhidova - một chân dài người Ukraine xinh đẹp. Từ những ngày công khai hẹn hò, cặp đôi đã được dân tình nhiệt liệt ngợi khen vì quá xứng đôi vừa lứa. Đến nay, khi đã đón quý tử đầu lòng, Dianka vẫn nhận được nhiều sự quan tâm vì nhan sắc rạng rỡ dù mới trải qua sinh nở cách đây không lâu. Mới đây, Dianka Zakhidova đã chia sẻ những bức ảnh mới nhất của con trai đầu lòng Danil với lời chúc mừng bé được 5 tháng tuổi. Nhóc tỳ nhà Bùi Tiến Dũng có làn da ngăm khoẻ khắn, bụ bẫm nhưng vẫn chưa được bố mẹ cho lộ mặt trước công chúng.

Vợ Bùi Tiến Dũng nhận chỉ trích vô cớ vì che mặt con trai - Ảnh: FBNV Tuy nhiên, việc bà xã thủ môn Bùi Tiến Dũng che mặt con trai khiến cô nhận về những chỉ trích. Dưới bài đăng của Dianka, dân mạng để lại bình luận thắc mắc vì sao cô nàng vẫn chưa chịu cho con lộ diện mà phải dùng icon che mặt. Theo quan điểm của những người này, việc che mặt con nhỏ là điều không nên. Hay nếu không muốn người khác biết mặt con mình thì đừng đăng ảnh lên mạng.

Cặp đôi nổi tiếng vẫn quyết định giữ kín ngoại hình con trai - Ảnh: FBNV Dù được giải thích đây là cách bảo vệ con trai của đôi vợ chồng trẻ và nổi tiếng nhưng không ít người hà khắc vẫn không đồng tình. Họ so sánh với những cặp vợ chồng nổi tiếng khác, hay các đại gia showbiz - những người vẫn thường khoe con cái trên mạng xã hội. Vợ chồng Bùi Tiến Dũng bị nói "làm quá" trong vấn đề bảo vệ danh tính của con trai. Nếu theo dõi vợ chồng Bùi Tiến Dũng từ lâu, người ta sẽ biết rằng ngay từ khi bé Danil chào đời, bố mẹ của bé đã luôn cố gắng bảo vệ con trước sự soi xét của cộng đồng mạng. Tiến Dũng mong mỏi con trẻ được lớn lên bằng tình yêu, và bình an.

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