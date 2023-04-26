Hot Tiktoker Long Chun bị VTV 'réo tên' khi đăng tải clip 'cô Trinh' cho trẻ ăn như dọa

Tin tức giải trí 26/04/2023 15:11

Hot Tiktoker Long Chun bị VTV ''điểm mặt'' về những chiếc clip được đăng tải nhằm mục đích dạy trẻ nhưng lại trông như dọa trẻ.

Long Chun được biết đến là một hot Tiktoker đình đám trên mạng xã hội. Gần đây, anh chàng gây nhiều sự chú ý khi đăng tải đoạn clip với nội dung được cho là 'dọa trẻ ăn'. Lối diễn xuất cùng nét mặt trông hơi "ghê" của chàng TikToker đã vô tình trở thành "nỗi khiếp sợ" của các bé.

Mới đây, trong một phần bản tin trên VTV đã 'điểm mặt' Long Chun về đoạn clip viral này. Cụ thể, phía VTV có tựa đề: "Dạy trẻ hay dọa trẻ". Theo đó, VTV đã bày tỏ quan điểm rằng, chính cuộc sống bận rộn ngày nay đã khiến các bậc làm cha mẹ sử dụng việc "dọa con" như là cách nhanh nhất để con nghe lời, nhưng cùng với cái gật đầu cam chịu của trẻ là những giọt nước mắt thơ dại mà cha mẹ không lường hết được hậu quả.

Hot Tiktoker Long Chun bị VTV 'réo tên' khi đăng tải clip 'cô Trinh' cho trẻ ăn như dọa - Ảnh 1
Hot Tiktoker Long Chun được nhiều bạn trẻ biết đến - Ảnh: Internet

Cuối bản tin, MC nói: "Có nhiều cách để khiến một đứa trẻ thay đổi. Con đường an toàn và bền vững nhất chính là làm cho con hiểu và khiến con cảm thấy như mình được yêu thương. Khi trẻ cảm nhận được tình cảm từ phía cha mẹ và hiểu lý do thực sự khiến cha mẹ đưa ra đề nghị nào đó với mình, thì sự thay đổi về hành vi của trẻ mới diễn ra và có ý nghĩa tích cực".

Hiện, sự việc này đang được dân tình bàn tán, tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội. Thời gian gần đây, Long Chun cho ra mắt một chuỗi series hóa thân vào nhân vật mang tên Tuấn Trinh. Thành công nhất trong series hài này phải kể đến clip với tựa đề "Cách cho trẻ ăn hiệu quả 100%", thu về hơn 15 triệu lượt xem.

Hot Tiktoker Long Chun bị VTV 'réo tên' khi đăng tải clip 'cô Trinh' cho trẻ ăn như dọa - Ảnh 2
Long Chun hóa thân vào nhân vật cô Tuấn Trinh - Ảnh: Internet

Hình tượng Tuấn Trinh giờ đây đã trở thành một bà giữ trẻ, cầm bát cháo trợn ngược mắt lên và liên tục nói: "Ngoan cô Trinh thương cô Trinh yêu, hư cô Trinh nuốt chửng nhá. Ăn đi nhanh lên".

Sẽ không có gì để tranh cải thêm khi anh cho ra nhiều video nhằm mục đích dạy dỗ trẻ em nhưng lại có tính chất đe dọa. Nhiều bà mẹ cũng lưu lại video này rồi mở lên mỗi khi cho trẻ ăn. Song song với sự hưởng ứng, một số phụ huynh lên tiếng phản đối, cho rằng đây là cách dạy con sai lầm, vô tình "gieo mầm" nỗi sợ vào tâm hồn những đứa trẻ.

Hot Tiktoker Long Chun bị VTV 'réo tên' khi đăng tải clip 'cô Trinh' cho trẻ ăn như dọa - Ảnh 3

Đài VTV và hình ảnh Long Chun được làm mờ nhưng ai cũng có thể nhận ra - Ảnh: Internet

Đây không phải là lần đầu tiên VTV ''điểm mặt'' những nhân vật có tầm ảnh hưởng trên Tiktok và Youtube. Trước đó không ít Tiktoker, KOLs đã có những hành động thiếu chuẩn mực với cộng đồng và xã hội đều đã được VTV nhắc tên không sót một ai. 

Điển hình như vụ việc của Nờ ô nô, làm từ thiện với một thái độ mỉa mai, cợt nhã người nghèo. Không chỉ riêng VTV, mà hàng loạt cư dân mạng, KOLs, TikToker khác cũng lên tiếng chỉ trích hành động “vô duyên mà tưởng mình hài hước” của anh chàng. 

Ngoài ra còn rất nhiều những cái tên có tầm ảnh hưởng đến giới trẻ hiện nay liên tục được VTV nhắc đến trong thời gian vừa qua với nhiều mục đích biểu dương và phê phán khác nhau. 

Hot Tiktoker Long Chun bị VTV 'réo tên' khi đăng tải clip 'cô Trinh' cho trẻ ăn như dọa - Ảnh 4
Loạt Tiktoker và KOLs bị VTV phê phán - Ảnh: Internet

 

 

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Từ khóa:   Long Chu VTV Hot Tiktoker

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