Dân tình choáng váng với nhan sắc 'lạ lẫm' của bạn gái Quang Hải thời chưa phẫu thuật thẩm mỹ?

Tin tức giải trí 26/04/2023 09:18

Dân mạng đang truyền tay nhau video nàng WAG Chu Thanh Huyền livestream bán hàng trong quá khứ.

Quang Hải và bạn gái - Chu Thanh Huyền (sinh năm 1998) là một trong những cặp đôi được nhiều người quan tâm nhất dàn cầu thủ bóng đá Việt Nam. Mỗi khi xuất hiện cùng nhau, hình ảnh của Chu Thanh Huyền và Quang Hải đều nhận được nhiều lượt tương tác và được fan bóng đá nhận xét là "trai tài gái sắc'.

Dân tình choáng váng với nhan sắc 'lạ lẫm' của bạn gái Quang Hải thời chưa phẫu thuật thẩm mỹ? - Ảnh 1
Mỗi khi xuất hiện cùng nhau, hình ảnh của Chu Thanh Huyền và Quang Hải đều nhận được nhiều lượt tương tác - Ảnh: Internet

Bạn gái Quang Hải được khen ngợi khi sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng làn da trắng bật tông. Tuy nhiên, mới đây, dân mạng không khỏi choáng váng với đoạn clip ghi lại hình ảnh diện mạo kém sắc của cô được cho là thời chưa phẫu thuật thẩm mỹ.

Dân tình choáng váng với nhan sắc 'lạ lẫm' của bạn gái Quang Hải thời chưa phẫu thuật thẩm mỹ? - Ảnh 2
Bạn gái Quang Hải được khen ngợi khi sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng làn da trắng bật tông - Ảnh: Internet

Cụ thể, dân mạng truyền tay nhau video nàng WAG Chu Thanh Huyền livestream bán hàng trong quá khứ. Thời điểm ấy, dung nhan của cô nàng khá nhạt nhoà khiến mọi người khó nhận ra đó là Chu Thanh Huyền. 

Đặt ảnh Thanh Huyền lúc ấy và hiện tại, nhiều người phải thốt lên là quả nhiên phẫu thuật thẩm mỹ có thể thay đổi hoàn toàn một người. Nhan sắc cô nàng đã lên hương trông thấy. Hiện chưa rõ thực hư câu chuyện quá khứ của Chu Thanh Huyền.

Dân tình choáng váng với nhan sắc 'lạ lẫm' của bạn gái Quang Hải thời chưa phẫu thuật thẩm mỹ? - Ảnh 3
Đặt ảnh Thanh Huyền lúc ấy và hiện tại, nhiều người phải thốt lên là quả nhiên phẫu thuật thẩm mỹ có thể thay đổi hoàn toàn một người - Ảnh: Internet

Bên dưới những video "bóc phốt" của dân mạng, bạn gái Quang Hải đã vào tận nơi bình luận với icon mặt cười mà không giải thích gì thêm.

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Từ khóa:   bạn gái Quang Hải Chu Thanh Huyền Chu Thanh Huyền - Quang Hải

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