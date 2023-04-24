Nghi vấn Ronaldo và bạn gái rạn nứt tình cảm, không tương tác nhiều với nhau?

CR7 cũng trải qua nhiều vấn đề ở World Cup 2022 đồng thời thể hiện sự nghiêm túc trong buổi ra mắt CLB Al Nassr. Đây được xem là một trong số bằng chứng về việc tình cảm của cặp đôi rạn nứt.

Nguồn tin khẳng định mối quan hệ giữa Ronaldo và Georgina có thể xảy ra khủng hoảng dù cô bạn gái lên tiếng phủ nhận ngay lập tức. Tuy nhiên, tần suất cặp đôi đăng ảnh đi cùng nhau thưa dần.

Quintino Aires tuyên bố Ronaldo không hài lòng với cuộc sống cá nhân và không còn cảm thấy hạnh phúc khi gián tiếp ám chỉ nguyên nhân nằm ở Georgina: "Khi Ronaldo càng xa mẹ, cậu ấy càng cảm thấy khó khăn. Tất cả đều biết vì sao Ronaldo ngày càng xa rời gia đình của mình".

Kênh truyền hình CMTV của Bồ Đào Nha cũng vừa thực hiện chương trình "Noite das Estrelas" nói về mối quan hệ giữa Ronaldo và bạn gái. Xuất hiện trong chương trình, bác sĩ Quintino Aires, một nhà tâm lý học, nhà báo cùng một người bạn của Ronaldo, đưa ý kiến về vấn đề này.

Nhà báo Daniel Nascimento có quan điểm: "Georgina dành cả ngày trong một trung tâm mua sắm ở Riyadh và đó là một trong lý do khiến Cristiano bắt đầu thấy không hài lòng. Cô ấy không làm gì ngoài việc tiêu tiền. Tệ nhất là cô ấy nghĩ rằng mình ở cùng đẳng cấp với Cristiano".

Bạn gái Ronaldo bị chỉ trích. Ảnh: Internet

Filipa Castro lên tiếng bảo vệ cặp đôi: "Tôi có thể tuyên bố từ một nguồn đáng tin cậy 100% rằng mọi thứ vẫn bình thường. Đây là những câu chuyện, tin đồn hư cấu được bịa ra bởi những người không ưa Georgina".

Tuy nhiên, bình luận viên truyền hình Leo Caeiro cho rằng bộ đôi chỉ đang hợp tác để nuôi con: "Tôi đã nói trong nhiều tháng rằng họ không còn hạnh phúc và có khả năng chia tay. Thực tế Cristiano đã chán cô ấy rồi".

Georgina Rodriguez và Cristiano Ronaldo bên nhau nhiều năm, có 2 con chung và 3 đứa con riêng nhưng chưa tổ chức lễ cưới.

Gia đình nam cầu thủ. Ảnh: Internet

Người mẫu Georgina Rodriguez xuất hiện trong bộ phim tài liệu "I Am Georgina", trong đó, cô tự tin chia sẻ về cuộc sống của mình từ khi còn là một nhân viên bán hàng có cuộc sống khó khăn, chật vật, cho tới hiện tại, khi đã trở thành "người phụ nữ có tất cả trong tay".

Cuộc sống của Rodriguez đã có rất nhiều đổi khác, cô đang sở hữu khối tài sản riêng vào khoảng 30 triệu USD. Trong cuộc phỏng vấn mới thực hiện với tạp chí tài chính Forbes, Rodriguez tiết lộ thêm nhiều điều về năng lực tài chính của bản thân. Rodriguez khẳng định cô đã nỗ lực làm việc, đã tự mình gây dựng nên khối tài sản riêng.

Hình ảnh của cặp đôi từng phải lòng nhau từ năm 2016. Ảnh: Internet

Ronaldo tên đầy đủ là Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, là cầu thủ bóng đá Bồ Đào Nha hiện đang thi đấu ở giải vô địch Tây Ban Nha cho câu lạc bộ Real Madrid với vị trí tiền vệ cánh hay tiền đạo và là đội trưởng của đội tuyển bóng đá Bồ Đào Nha. Vào ngày 1/7/2009, anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá thế giới khi chuyển từ Manchester United sang câu lạc bộ Real Madrid với mức giá 80 triệu bảng. Anh từng 2 lần liên tiếp giành Quả bóng vàng FIFA vào 2013 và 2014.