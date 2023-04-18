Thông tư căn cứ vào Luật Điện ảnh năm 2022 và nghị định số 01/2023, và theo đề nghị của cục trưởng Cục Điện ảnh. Cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phổ biến phim có trách nhiệm thực hiện thông tư. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/5.

Theo thông tin từ Tuổi trẻ online, ông Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ký thông tư số 05/2023 về "Quy định tiêu chí phân loại phim và thực hiện hiển thị mức phân loại phim, cảnh báo". Quy định này được áp dụng cho tất cả phim ảnh phổ biến tại Việt Nam, từ phim chiếu mạng, chiếu rạp đến truyền hình.

Theo đó, các mức phân loại phim bao gồm 6 loại. Đó là: P (phim phổ biến đến mọi độ tuổi), K (dưới 13 tuổi xem cùng cha mẹ, người giám hộ), T13 (đủ 13 tuổi trở lên), T16 (đủ 16 tuổi trở lên), T18 (đủ 18 tuổi trở lên) và C (phim không được phép phổ biến).

Bảo Anh (trái) và Quốc Trường đóng chính phim 18+ "'Bẫy ngọt ngào' - Ảnh: Internet

Cảnh phim Bẫy ngọt ngào - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ VnExpress, trường hợp phim ở giữa các mức phân loại, cơ quan chức năng cho biết tác phẩm có thể được dán nhãn cảnh báo ở mức thấp nếu "cách xử lý tình huống và kết quả thể hiện thông điệp giáo dục, nhân văn, ca ngợi các giá trị đạo đức, xã hội, tác động tích cực tới người xem".

Các tiêu chí phân loại gồm: Chủ đề - nội dung, bạo lực, khỏa thân, tình dục, ma túy, chất kích thích, chất gây nghiện, kinh dị, ngôn ngữ thô tục, hành vi nguy hiểm, dễ bắt chước.

Cảnh báo được hiển thị ở vị trí ngay sát phía dưới biểu tượng mức phân loại phim. Đối với phim chiếu tại rạp, trụ sở cơ quan ngoại giao, cơ sở văn hóa nước ngoài được thành lập tại Việt Nam, được phổ biến trên các phương tiện công cộng, nội dung cảnh báo bằng chữ viết hoặc lời nói hiển thị trước khi bắt đầu chiếu.

Ở phim truyền hình, chiếu mạng, nội dung cảnh báo hiển thị chậm nhất trong ba giây ngay sau khi bắt đầu phát sóng. Với tác phẩm có thời lượng từ 20 phút trở lên, hiển thị tối đa ba lần.

Phim truyền hình "Phong hậu" đang phát sóng được gắn dãn 16+, cảnh báo về bạo lực, ngôn ngữ, bạo hành tình dục, tự sát - Ảnh: Netflix

Những mức phân loại phim phải được hiển thị trong quá trình chiếu, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin và khoảng thời gian đủ để khán giả tiếp nhận. Với phim chiếu rạp, mức phân loại được hiển thị trên màn hình chiếu phim, website, ứng dụng bán vé trực tuyến, quầy vé trực tiếp và các hình thức khác.

Còn với phim truyền hình, chiếu mạng, yếu tố này được hiển thị ở thư mục giới thiệu hoặc giao diện màn hình để khán giả đưa ra quyết định xem phim. Thông tin hiển thị rõ ràng và nổi bật, nằm ở góc trái hoặc góc phải phía trên màn hình trong suốt thời gian phát sóng, bảo đảm không chồng lấn với biểu tượng của dịch vụ hoặc các biểu tượng khác.