Không cần sự riêng tư, Đức Phúc chi tiền khủng để 'bao rạp' xem phim cùng người hâm mộ

Sao Việt 17/04/2023 21:04

Đức Phúc không ngần ngại ngồi bệt xuống đất nhường chỗ người hâm mộ xem phim 'Người Giữ Thời Gian' của ca sĩ Mỹ Tâm.

Mới đây, Đức Phúc đã 'chơi lớn' bao rạp cho người hâm mộ để cùng nhau theo dõi bộ phim 'Người Giữ Thời Gian' của ca sĩ Mỹ Tâm. Thậm chí anh chàng còn chủ động ngồi bệt dưới đất để nhường ghế cho fan.

Không cần sự riêng tư, Đức Phúc chi tiền khủng để 'bao rạp' xem phim cùng người hâm mộ - Ảnh 1
Đức Phúc chủ động ngồi bệt dưới đất để nhường ghế cho fan - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể vào tối muộn ngày 16/4, sau khi hoàn thành buổi biểu diễn tại Hà Nội Đức Phúc đã đưa nhiều người hâm mộ cùng nhau đi xem phim Người giữ thời gian. Nam ca sĩ vui vẻ cho biết: 'Sau Sun Sun (tên cộng đồng người hâm mộ của Đức Phúc) Hồ Chí Minh thì cuối cùng tôi cũng đưa được Sun Sun Hà Nội đi xem Người giữ thời gian rồi'. Thông qua những chia sẻ của người hâm mộ, dễ dàng nhận thấy nam ca sĩ đã tự bỏ tiền túi để bao rạp nhằm đem lại sự riêng tư cùng fan.

Không cần sự riêng tư, Đức Phúc chi tiền khủng để 'bao rạp' xem phim cùng người hâm mộ - Ảnh 2
"Xem phim cuối tuần cùng Đức Phúc, cảm ơn bác đã chủ trì và chủ chi buổi gặp gỡ này", một người hâm mộ nam ca sĩ vui vẻ cho biết - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh việc sẵn sàng bỏ tiền để chiều chuộng người hâm mộ, Đức Phúc còn sẵn sàng ngồi bệt dưới đất khi ở trong rạp vì người hâm mộ. Sự tinh tế, ga lăng của nam ca sĩ đã chạm đến trái tim của một fan:'Nay anh tôi bao rạp, nhường ghế cho mọi người rồi ngồi đất vậy đó. Không thương sao được, số một nhất'.

Không cần sự riêng tư, Đức Phúc chi tiền khủng để 'bao rạp' xem phim cùng người hâm mộ - Ảnh 3
Ca sĩ Đức Phúc - Ảnh: FBNV

Đức Phúc được mọi người biết đến khi trở thành Quán quân chương trình 'Giọng Hát Việt 2015' thuộc đội của HLV Mỹ Tâm. Những ca khúc của nam ca sĩ luôn nhận được sự phản hồi tích cực từ công chúng. Với tính cách hòa đồng, thân thiện, Đức Phúc có lượng người hâm mộ đông đảo luôn theo sát trong mọi lịch trình công việc. Hiện, tại Đức Phúc khá "đắt show" quảng cáo, hợp tác với các nhãn hàng.

Không cần sự riêng tư, Đức Phúc chi tiền khủng để 'bao rạp' xem phim cùng người hâm mộ - Ảnh 4
Với tính cách hòa đồng, thân thiện, Đức Phúc có lượng người hâm mộ đông đảo luôn theo sát trong mọi lịch trình công việc - Ảnh: Internet
Nhan sắc ngày càng thăng hạng của Đức Phúc: Giờ đây đã là soái ca với body vạn người mê, khác xa thời mới vào nghề

Nhan sắc ngày càng thăng hạng của Đức Phúc: Giờ đây đã là soái ca với body vạn người mê, khác xa thời mới vào nghề

Trái với thời điểm bị body shaming, Đức Phúc giờ đây sở hữu body săn chắc, vạm vỡ vạn người mê. Nhiều khán giả bài tỏ sự bất ngờ với diện mạo này của anh chàng.

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Từ khóa:   ca sĩ Đức Phúc Đức Phúc bị lừa tiền Đức phúc và Mỹ Tâm

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