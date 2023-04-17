Không cần sự riêng tư, Đức Phúc chi tiền khủng để 'bao rạp' xem phim cùng người hâm mộ

Mới đây, Đức Phúc đã 'chơi lớn' bao rạp cho người hâm mộ để cùng nhau theo dõi bộ phim 'Người Giữ Thời Gian' của ca sĩ Mỹ Tâm. Thậm chí anh chàng còn chủ động ngồi bệt dưới đất để nhường ghế cho fan.

Đức Phúc chủ động ngồi bệt dưới đất để nhường ghế cho fan - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể vào tối muộn ngày 16/4, sau khi hoàn thành buổi biểu diễn tại Hà Nội Đức Phúc đã đưa nhiều người hâm mộ cùng nhau đi xem phim Người giữ thời gian. Nam ca sĩ vui vẻ cho biết: 'Sau Sun Sun (tên cộng đồng người hâm mộ của Đức Phúc) Hồ Chí Minh thì cuối cùng tôi cũng đưa được Sun Sun Hà Nội đi xem Người giữ thời gian rồi'. Thông qua những chia sẻ của người hâm mộ, dễ dàng nhận thấy nam ca sĩ đã tự bỏ tiền túi để bao rạp nhằm đem lại sự riêng tư cùng fan.