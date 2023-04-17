Không cần sự riêng tư, Đức Phúc chi tiền khủng để 'bao rạp' xem phim cùng người hâm mộ

Đức Phúc không ngần ngại ngồi bệt xuống đất nhường chỗ người hâm mộ xem phim 'Người Giữ Thời Gian' của ca sĩ Mỹ Tâm.
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Mới đây, Đức Phúc đã 'chơi lớn' bao rạp cho người hâm mộ để cùng nhau theo dõi bộ phim 'Người Giữ Thời Gian' của ca sĩ Mỹ Tâm. Thậm chí anh chàng còn chủ động ngồi bệt dưới đất để nhường ghế cho fan.
Cụ thể vào tối muộn ngày 16/4, sau khi hoàn thành buổi biểu diễn tại Hà Nội Đức Phúc đã đưa nhiều người hâm mộ cùng nhau đi xem phim Người giữ thời gian. Nam ca sĩ vui vẻ cho biết: 'Sau Sun Sun (tên cộng đồng người hâm mộ của Đức Phúc) Hồ Chí Minh thì cuối cùng tôi cũng đưa được Sun Sun Hà Nội đi xem Người giữ thời gian rồi'. Thông qua những chia sẻ của người hâm mộ, dễ dàng nhận thấy nam ca sĩ đã tự bỏ tiền túi để bao rạp nhằm đem lại sự riêng tư cùng fan.
Bên cạnh việc sẵn sàng bỏ tiền để chiều chuộng người hâm mộ, Đức Phúc còn sẵn sàng ngồi bệt dưới đất khi ở trong rạp vì người hâm mộ. Sự tinh tế, ga lăng của nam ca sĩ đã chạm đến trái tim của một fan:'Nay anh tôi bao rạp, nhường ghế cho mọi người rồi ngồi đất vậy đó. Không thương sao được, số một nhất'.
Đức Phúc được mọi người biết đến khi trở thành Quán quân chương trình 'Giọng Hát Việt 2015' thuộc đội của HLV Mỹ Tâm. Những ca khúc của nam ca sĩ luôn nhận được sự phản hồi tích cực từ công chúng. Với tính cách hòa đồng, thân thiện, Đức Phúc có lượng người hâm mộ đông đảo luôn theo sát trong mọi lịch trình công việc. Hiện, tại Đức Phúc khá "đắt show" quảng cáo, hợp tác với các nhãn hàng.