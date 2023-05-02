Vì quá đói nam sinh ăn luôn tác phẩm “quả chuối” trị giá gần 3 tỷ được dán trên tường

Thế giới 02/05/2023 12:24

Sinh viên nghệ thuật giấu tên nói với Bảo tàng Nghệ thuật Leeum ở Seoul rằng anh đã ăn một phần tác phẩm "Comedy" của nghệ sĩ người Ý Maurizio Cattelan vì đói.

Chuyến đi dài xuyên qua viện bảo tàng có thể khiến bất kỳ ai thấy đói, nhưng hầu hết mọi người đều không ăn tác phẩm được trưng bày.

Ngày 27/4, một sinh viên mỹ thuật Hàn Quốc cho biết anh đã bỏ bữa sáng và đang cảm thấy rất đói. Khi anh thấy một quả chuối được dán trên tường thì đã không thể cưỡng lại sự hấp dẫn và đã ăn nó

Quả chuối chín là một phần của Comedian , một tác phẩm nghệ thuật trị giá 120.000 đô la Mỹ (gần 3 tỷ đồng) của nghệ sĩ người Ý Maurizio Cattelan. Nó hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Leeum ở Seoul.

Bảo tàng nhanh chóng thay thế quả chuối cũ bằng một quả mới. Họ có sẵn chuối vì các tác phẩm nghệ thuật từ trái cây thường được thay mới mỗi vài ngày.

“Sinh viên nói với bảo tàng rằng anh đã ăn nó vì đói”, bảo tàng nói với CNN trong một tuyên bố. Đồng thời cho biết thêm rằng nghệ sĩ đã được thông báo nhưng không mong đợi bất kỳ cáo buộc nào đối với sinh viên này.

Vì quá đói nam sinh ăn luôn tác phẩm “quả chuối” trị giá gần 3 tỷ được dán trên tường - Ảnh 1
Sinh viên mỹ thuật Hàn Quốc nói với bảo tàng rằng anh đã ăn chuối vì đói. Ảnh: Youtube

Bản thân việc ăn tác phẩm nghệ thuật chuối của Cattelan đã trở thành một hành động nghệ thuật. Sinh viên Hàn Quốc, mặc bộ vest tối màu, được quay phim khi tình cờ bóc băng dính trên tường, rồi bóc quả chuối, trước khi quay mặt về phía máy quay khi ăn.

Sinh viên giấu tên nói với một hãng tin địa phương rằng anh nghĩ việc ăn chuối có thể được coi là nghệ thuật, The Philippine Star đưa tin. Anh nói: “Làm hỏng một tác phẩm nghệ thuật hiện đại cũng có thể là tác phẩm nghệ thuật.

Sinh viên này không phải là người đầu tiên ăn tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng của Cattelan vì mục đích nghệ thuật. Trong năm 2019, nghệ sĩ biểu diễn David Datuna cũng đã ăn tác phẩm "Comedian" của ông.

Vào thời điểm đó, Datuna gọi hành động của mình là Hungry Artist .

“Tôi yêu tác phẩm nghệ thuật của Maurizio Cattelan và tôi thực sự thích tác phẩm sắp đặt này. Nó rất ngon,” Datuna cho biết trong một bài đăng trên Instagram sau vụ việc.

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