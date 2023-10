Theo truyền thống, lý do chính là vệ sinh: nếu bạn thay đổi giữa việc đổ mồ hôi trong phòng xông hơi và nhảy vào hồ bơi trong vài giờ, ngồi trần truồng trên một chiếc khăn tắm được xem là vệ sinh hơn so với mặc bộ đồ bơi ướt đẫm mồ hôi, điều mà sau đó bộ đồ bơi sẽ giữ lại mồ hôi và đưa vi khuẩn.

Một cặp đôi đang thư giãn trong phòng tắm hammam kiểu Thổ Nhĩ Kỳ tại The Well ở Na Uy. Ảnh: The Well

Đó là giải thích mà André Julseth đang đưa cho tôi. Ông là giám đốc điều hành của The Well, một khách sạn sang trọng với 104 phòng nằm trong rừng Sofiemyr, ngoài Oslo, Na Uy.

The Well là nơi có spa lớn nhất ở Bắc Âu và cũng là duy nhất ở Na Uy nơi mà việc trần truồng trong phòng xông hơi khô và phòng xông hơi nước là bắt buộc.

Có những ngoại lệ. Bạn có thể mua và mặc bộ đồ bơi chống thấm nước của khách sạn trong hồ bơi, tuy nhiên bạn phải cởi nó ra khi vào phòng xông hơi khô và nước. Bạn có thể chọn che mình bằng một miếng bông nhỏ gọi là peshtemal.

Vào các ngày thứ 3, việc mặc đồ bơi trong tất cả các khu vực spa là tùy chọn, để cho những người thích đi spa nhút nhát hơn có cơ hội ghé thăm.

“Đó là một khái niệm rất mới đối với Na Uy, vì vậy những người lần đầu tiên đến Na Uy thường lo ngại về việc khỏa thân trước mặt người lạ. Nhưng sau đó họ nhận ra rằng không ai thực sự quan tâm và tất cả dường như rất tự nhiên”, ông Julseth nói.

Trải nghiệm đa dạng

Khi đi thang máy xuống spa rộng lớn ở ba tầng dưới của The Well, một không gian chăm sóc sức khỏe trải dài trên 10.700 m2.

Mặc dù có không gian rộng lớn nhưng các khu vực này tạo cảm giác thân mật và an toàn, với đèn chiếu sáng tạo không gian tối và rất nhiều hành lang, tường ngăn và các phòng nhỏ, vì vậy ngay cả khi trần truồng, bạn cũng không bao giờ cảm thấy bất an.

Ở The Well, có phòng xông hơi khô, nóng kiểu Phần Lan ở nhiệt độ 90 độ C, nhà tắm truyền thống của Nga được gọi là banja, phòng xông hơi khô và onsen của Nhật Bản cũng như phòng xông hơi khô kiểu nhiệt đới.

The Well nằm trong khu rừng Sofiemyr, ngoại ô thủ đô Oslo. Ảnh: The Well

Có một khu vực rộng lớn dành riêng cho phòng tắm hammam kiểu Thổ Nhĩ Kỳ và thậm chí cả phòng xông hơi ướt mô phỏng cực quang.

Đối với những người có thể đối phó với cái lạnh, bao quanh khách sạn là một con đường dài quanh co xuyên qua khu rừng tuyết, rải rác với 40 tác phẩm điêu khắc của các nghệ sĩ blue-chip như Antony Gormley và Enzo Plazzotta, kết thúc bằng phòng xông hơi khô ngoài trời và hồ bơi băng giá ở 12 độ C.

Ngoài ra ở đây còn được phục vụ các món ăn đa dạng và ngon miệng như pizza, bánh mì kẹp thịt và các món tráng miệng phổ biến như Alaska nướng và crème brûlée (kem cháy).

Ngoài ra còn có các lựa chọn khác chẳng hạn như món salad quinoa ba màu và món ceviche thơm ngon được ướp với chanh, xoài và ớt.

Ý tưởng cho The Well đến từ chủ khách sạn, doanh nhân tỷ phú người Na Uy Stein Erik Hagen, người giàu thứ hai của đất nước.

Bạn hoàn toàn có thể đi ăn trưa hoặc ăn tối trong chiếc áo choàng tắm. Ảnh: The Well

Là một người yêu thích spa lâu năm, người đã đi du lịch khắp thế giới và nhận thấy hoạt động spa khỏa thân ở châu lục này rất phù hợp với sở thích của mình, Hagen lần đầu tiên mở một khách sạn spa cách đây khoảng 15 năm có tên là Farris Bad ở thị trấn ven biển Larvik. Đó là spa lớn nhất của Na Uy vào thời điểm đó.

Ở đó, anh ấy đã thử nghiệm với “ngày thứ 3 khỏa thân”. Khái niệm này đã trở nên phổ biến đến mức sau khi bán Farris Bad, vào năm 2015, anh ấy đã thành lập The Well, tổ chức “ ngày thứ 3 mặc đồ”.

Ông nói: “Tôi đã đến thăm nhiều spa trong các chuyến du lịch vòng quanh thế giới và đã thấy và trải nghiệm những lợi ích mà nó mang lại cho những người thường xuyên đến những cơ sở như vậy về thể chất, tinh thần và xã hội”.