Theo tờ New York Post, vào tối ngày 2/5, tại Quảng trường Thời đại ở New York đã xảy ra một thảm kịch, một phụ nữ rơi từ tầng cao nhất của một khách sạn xuống tử vong.

Trước khi vụ việc xảy ra, Andersen đã có một cuộc tranh cãi nảy lửa với Griffin, và cuộc cãi vã của họ sau đó tiếp tục diễn ra ở hành lang. Người ta thấy Griffin đánh Anderson nhiều lần. Một người phụ nữ đã khóc: “Đừng làm tổn thương đứa bé!”

Andersen, đến từ Colorado, sống ở tầng 10 của khách sạn với bạn trai, Tyler Griffin, 24 tuổi và họ có một cô con gái 8 tháng tuổi.

Theo các nguồn tin cho biết Griffin sau đó đã túm lấy cánh tay đứa bé, khiến đứa bé rơi từ tầng 10 xuống tầng 9. Nhưng người ta cũng cho rằng một vị khách của khách sạn đã kịp thời bế đứa bé lên và đứa trẻ không bị thương mà được đưa đến bệnh viện.

Sau đó, những vị khách của khách sạn không bao giờ gặp lại hai người nữa. Ngay sau đó, Andersen rơi từ tầng cao nhất của khách sạn và tử vong ngay lập tức. Cảnh sát ban đầu phán đoán đây là một vụ tự sát.

Hiện trường vụ án. Ảnh: New York Post

Cảnh sát phát hiện Griffin có những hành động bất thường ở sảnh khách sạn và bắt anh ta bằng súng gây mê. Anh bị cáo buộc tấn công gây nguy hiểm và làm bị thương một đứa trẻ.

Theo báo cáo, Andersen là một người mẫu kiêm diễn viên đầy tham vọng và cô ấy luôn muốn tham gia vào lĩnh vực kinh doanh trình diễn.

Chỉ vài giờ trước khi qua đời, cô đã đăng một video lên Facebook thu hút tầm nhìn của Quảng trường Thời đại.

Cô từng viết trên một nền tảng tìm kiếm việc làm: "Tôi hy vọng có thể bắt đầu ngành này với tư cách là một diễn viên, người mẫu, đồng thời cũng có thể đóng quảng cáo và lồng tiếng. Tôi rất muốn có cơ hội chứng tỏ bản thân. Tôi là một người chăm chỉ và cầu toàn”.

Được biết, bé gái 8 tháng tuổi do Anderson để lại sẽ được Cơ quan Quản lý Dịch vụ Trẻ em New York tiếp quản.