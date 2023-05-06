Những khoảnh khắc đời thường của vua Charles Anh quốc cùng con cháu trong gia đình

Vua Charles có 5 đứa cháu hoàng gia và 5 đứa cháu kế từ cuộc hôn nhân đầu tiên của Vương hậu Camilla với Andrew Parker Bowles.

Vương hậu Anh có năm đứa cháu từ cuộc hôn nhân đầu tiên . Con trai của bà, Tom Parker Bowles và vợ, Sarah, có hai con, Lola và Freddy. Con gái của bà, Laura, đã kết hôn với Harry Lopes và có một con gái, Eliza, và hai cậu con trai sinh đôi, Gus và Louis.

Con trai của Vua Charles III, Hoàng tử William có ba người con với Kate Middleton: Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis. Hoàng tử Harry có hai người con với Meghan Markle: Archie và Lilibet.

Sau đám cưới của Hoàng tử William và Kate Middleton, Vua Charles III đã cho cháu gái riêng của mình là Eliza đi dạo trên ban công của Cung điện Buckingham.

Cháu gái Eliza dự tiệc cưới của Hoang tử William và Kate năm 2011.

Khi Hoàng tử George chào đời, Vua Charles III đã thu thập quà tặng cho đứa cháu mới nhất của mình.

Tại lễ hội Oyster Whitstable ở Kent năm 2013, những người hảo tâm đã tặng ông một chiếc áo lưu niệm nhỏ cho Hoàng tử George.

Ông tỏ ra hào hứng khi nhận được một con gấu bông để tặng cho Hoàng tử George tại Triển lãm hoa Sandringham năm 2013.

Vua Charle đã giữ con gấu bông khô ráo dưới chiếc ô của mình.

Khi Hoàng tử George lớn lên, Vua Charles III chăm chú lắng nghe những suy nghĩ của cậu bé.

Hoàng tử George chỉ về phía xa tại Trooping the Color vào năm 2015.

Hai người trò chuyện sau một trận đấu polo từ thiện vào năm 2015, nơi Vua Charles III xuất hiện để xem đôi giày của Hoàng tử George.

Vua Charles III, Công nương Kate và Hoàng tử George đã tham dự trận đấu Polo từ thiện Gigaset tại Câu lạc bộ Polo Beaufort ở Tetbury, Anh.

Bốn thế hệ của gia đình hoàng gia, bao gồm Vua Charles III, con trai lớn và cháu trai của ông, đã cùng nhau làm bánh pudding giáng sinh cho các cựu quân nhân vào năm 2018.

Chris Jackson, nhiếp ảnh gia hoàng gia của Getty Images, đã nói với Insider rằng: “Hoàng tử George rõ ràng đang rất tập trung khi trộn bánh pudding giáng sinh. Và mọi người đều cảm thấy khá thoải mái. Nhưng đồng thời, bức ảnh này có ý nghĩa lịch sử vì bạn có các người thừa kế ngai vàng và Nữ hoàng. Đó là một khoảnh khắc hiếm để chụp được cả bốn người cùng nhau, trông rất thoải mái”.

Khi Hoàng tử Louis còn nhỏ, Charles đã ôm chặt lấy anh.

Vua Charles III đã ôm Hoàng tử Louis sau buổi chụp ảnh gia đình trong khu vườn của Clarence House nhân sinh nhật lần thứ 70 của ông vào năm 2018.

Bây giờ Hoàng tử Louis đã lớn hơn một chút, Vua Charles III ôm cậu vào lòng.

Hoàng tử Louis ngồi trong lòng ông nội tại Lễ trao giải Platinum Pageant trên đại lộ The Mall vào tháng 6 để đánh dấu lễ kỷ niệm bạch kim của Nữ hoàng Elizabeth.

Ngay cả khi xảy ra sự cố và cơn giận dữ tăng lên, Vua Charles III vẫn giữ được sự bình tĩnh và kiên nhẫn.

Tiếng động cơ của những chiếc máy bay quân sự bay qua Cung điện Buckingham dường như là quá sức đối với cậu bé Louis khi đó mới 4 tuổi tại Trooping the Colour năm ngoái.