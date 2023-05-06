Những khoảnh khắc đời thường của vua Charles Anh quốc cùng con cháu trong gia đình

Thế giới 06/05/2023 13:08

Những bức ảnh cho thấy ông rất cưng chiều những đứa cháu của mình khi còn nhỏ và thu thập quà cho chúng.

Vua Charles có 5 đứa cháu hoàng gia và 5 đứa cháu kế từ cuộc hôn nhân đầu tiên của Vương hậu Camilla với Andrew Parker Bowles.

Những khoảnh khắc đời thường của vua Charles Anh quốc cùng con cháu trong gia đình - Ảnh 1

Con trai của Vua Charles III, Hoàng tử William có ba người con với Kate Middleton: Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis. Hoàng tử Harry có hai người con với Meghan Markle: Archie và Lilibet.

Vương hậu Anh có năm đứa cháu từ cuộc hôn nhân đầu tiên . Con trai của bà, Tom Parker Bowles và vợ, Sarah, có hai con, Lola và Freddy. Con gái của bà, Laura, đã kết hôn với Harry Lopes và có một con gái, Eliza, và hai cậu con trai sinh đôi, Gus và Louis.

Sau đám cưới của Hoàng tử William và Kate Middleton, Vua Charles III đã cho cháu gái riêng của mình là Eliza đi dạo trên ban công của Cung điện Buckingham.

 Những khoảnh khắc đời thường của vua Charles Anh quốc cùng con cháu trong gia đình - Ảnh 2

Cháu gái Eliza dự tiệc cưới của Hoang tử William và Kate năm 2011.

Khi Hoàng tử George chào đời, Vua Charles III đã thu thập quà tặng cho đứa cháu mới nhất của mình.

 Những khoảnh khắc đời thường của vua Charles Anh quốc cùng con cháu trong gia đình - Ảnh 3

Tại lễ hội Oyster Whitstable ở Kent năm 2013, những người hảo tâm đã tặng ông một chiếc áo lưu niệm nhỏ cho Hoàng tử George.

Ông tỏ ra hào hứng khi nhận được một con gấu bông để tặng cho Hoàng tử George tại Triển lãm hoa Sandringham năm 2013.

 Những khoảnh khắc đời thường của vua Charles Anh quốc cùng con cháu trong gia đình - Ảnh 4

Vua Charle đã giữ con gấu bông khô ráo dưới chiếc ô của mình.

Khi Hoàng tử George lớn lên, Vua Charles III chăm chú lắng nghe những suy nghĩ của cậu bé.

Những khoảnh khắc đời thường của vua Charles Anh quốc cùng con cháu trong gia đình - Ảnh 5Hoàng tử George chỉ về phía xa tại Trooping the Color vào năm 2015.

Hai người trò chuyện sau một trận đấu polo từ thiện vào năm 2015, nơi Vua Charles III xuất hiện để xem đôi giày của Hoàng tử George.

Những khoảnh khắc đời thường của vua Charles Anh quốc cùng con cháu trong gia đình - Ảnh 6

Vua Charles III, Công nương Kate và Hoàng tử George đã tham dự trận đấu Polo từ thiện Gigaset tại Câu lạc bộ Polo Beaufort ở Tetbury, Anh.

Bốn thế hệ của gia đình hoàng gia, bao gồm Vua Charles III, con trai lớn và cháu trai của ông, đã cùng nhau làm bánh pudding giáng sinh cho các cựu quân nhân vào năm 2018.

 Những khoảnh khắc đời thường của vua Charles Anh quốc cùng con cháu trong gia đình - Ảnh 7Chris Jackson, nhiếp ảnh gia hoàng gia của Getty Images, đã nói với Insider rằng: “Hoàng tử George rõ ràng đang rất tập trung khi trộn bánh pudding giáng sinh. Và mọi người đều cảm thấy khá thoải mái. Nhưng đồng thời, bức ảnh này có ý nghĩa lịch sử vì bạn có các người thừa kế ngai vàng và Nữ hoàng. Đó là một khoảnh khắc hiếm để chụp được cả bốn người cùng nhau, trông rất thoải mái”.

Khi Hoàng tử Louis còn nhỏ, Charles đã ôm chặt lấy anh.

 Những khoảnh khắc đời thường của vua Charles Anh quốc cùng con cháu trong gia đình - Ảnh 8Vua Charles III đã ôm Hoàng tử Louis sau buổi chụp ảnh gia đình trong khu vườn của Clarence House nhân sinh nhật lần thứ 70 của ông vào năm 2018.

Bây giờ Hoàng tử Louis đã lớn hơn một chút, Vua Charles III ôm cậu vào lòng.

Những khoảnh khắc đời thường của vua Charles Anh quốc cùng con cháu trong gia đình - Ảnh 9Hoàng tử Louis ngồi trong lòng ông nội tại Lễ trao giải  Platinum Pageant trên đại lộ The Mall vào tháng 6 để đánh dấu lễ kỷ niệm bạch kim của Nữ hoàng Elizabeth.

Ngay cả khi xảy ra sự cố và cơn giận dữ tăng lên, Vua Charles III vẫn giữ được sự bình tĩnh và kiên nhẫn.

 Những khoảnh khắc đời thường của vua Charles Anh quốc cùng con cháu trong gia đình - Ảnh 10Tiếng động cơ của những chiếc máy bay quân sự bay qua Cung điện Buckingham dường như là quá sức đối với cậu bé Louis khi đó mới 4 tuổi tại Trooping the Colour năm ngoái.

 

 

 

Từ khóa:   tin thế giới tin xã hội tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Tâm sự 52 phút trước
Phát hiện con cá sấu nổi trên sông, người dân vây bắt sống con cá có kích thước khủng lên đến 7 mét

Phát hiện con cá sấu nổi trên sông, người dân vây bắt sống con cá có kích thước khủng lên đến 7 mét

Video 57 phút trước
Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước
Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Sao quốc tế 1 giờ 58 phút trước
Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Sao quốc tế 2 giờ 16 phút trước
Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Sao quốc tế 2 giờ 26 phút trước
Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích