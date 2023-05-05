Vua Charles Anh quốc vừa lên ngôi đã thừa kế 9,5 tỷ USD bất động sản hoàng gia, hãy cùng ngắm kiến trúc siêu đẹp bên trong một lâu đài sang trọng nhất

Các tài sản bao gồm từ các khu đất nông thôn cổ kính như Cung điện Kew đến Cung điện Buckingham khổng lồ với 775 phòng và các bộ sưu tập đồ nội thất, tác phẩm nghệ thuật và các hiện vật vô giá khác.

Khi Vua Charles III lên ngôi vào tháng 9, ông đã thừa kế không chỉ danh hiệu của mình mà còn quản lý tài sản Hoàng gia được ước tính là 42 tỷ đô la Mỹ (hơn 990 nghìn tỷ) trong đó có 9,5 tỷ đô la (hơn 222 nghìn tỷ) là tài sản bất động sản , theo báo cáo của Forbes năm 2022.

Báo cáo Forbes cung cấp giá trị ước tính cho 11 tòa nhà lịch sử trong đế chế bất động sản của Charles, được trình bày dưới đây. Tuy nhiên, giá trị thực sự của các tài sản hoàng gia này không thể biết chính xác vì chúng không có khả năng bán ra.

Forbes cho biết toàn bộ tài sản Hoàng gia - bao gồm các cung điện và ngôi nhà hoàng gia cũng như các tài sản như Phố Regent và Trường đua ngựa Ascot.

Hãy nhìn vào bên trong các cung điện hoàng gia, điền trang và những ngôi nhà lịch sử đắt tiền nhất của Vua Charles III.

Cung điện Kew ở Richmond trị giá ước tính 70 triệu đô la, tương đương khoảng 1,6 tỷ đồng, theo Forbes.

Được xây dựng vào năm 1631 và thuộc sở hữu của Hoàng gia, Cung điện Kew nằm trên Sông Thames trong Vườn Bách thảo Hoàng gia ở Richmond. Các vị vua và hoàng hậu Gruzia vào thế kỷ 18 đã sử dụng cung điện làm nơi nghỉ ngơi cuối tuần.

Cung điện đóng cửa vào mùa đông, nhưng nó mở cửa cho công chúng trong năm nay từ ngày 3 tháng 4 đến ngày 24 tháng 9.

Giá vé vào cửa 8,67 đô la Mỹ mỗi người tương đương khoảng 203 nghìn đồng.

Clarence House ở London được định giá ước tính 72 triệu đô tương đương hơn 1,5 tỷ.

Clarence House mà Hoàng gia sở hữu, được xây dựng từ năm 1825 đến 1827 cho Hoàng tử William Henry, Công tước của Clarence, theo thông tin từ Royal Collection Trust.

Nữ hoàng Elizabeth và Hoàng tử Philip chuyển đến sống tại đó sau khi kết hôn vào năm 1947 và sống tại đó cho đến khi bà lên ngôi năm 1952.

Vua Charles III và Vương hậu Camilla đã sống tại dinh thự từ năm 2003. Với tư cách là vua và hoàng hậu, họ sẽ ở đó cho đến khi việc cải tạo Cung điện Buckingham hoàn tất.

Clarence House mở cửa cho du khách vào mỗi tháng 8 hàng năm

Giá vé vào cửa cho người lớn là 14 đô la Mỹ mỗi người tương đương hơn gần 330 nghìn đồng.

Sandringham House, được ước tính trị giá khoảng 73 triệu đô la tương đương khoảng 1700 tỷ đồng, tọa lạc tại Norfolk, Anh. Vua Charles III sở hữu tư nhân tài sản này.

Sandringham House đã thuộc về gia đình hoàng gia từ năm 1862. Đây từng là nhà riêng của năm vị vua: Vua Charles III, Nữ hoàng Elizabeth II, Vua George VI, Vua George V và Vua Edward VII.

Khác với các cung điện hoàng gia khác, Sandringham House và khu đất rộng 81 km2 của nó không thuộc quyền sở hữu của Hoàng gia mà là tài sản tư nhân của Vua Charles III.

Tám trong số các phòng của biệt thự được mở cửa cho công chúng.

Sandringham House mở cửa cho công chúng từ tháng 4 đến tháng 10, trong khi Công viên Hoàng gia Sandringham, nằm trong khuôn viên, mở cửa hàng ngày.

Một vé người lớn vào nhà và khu vườn có giá 28,5 đô la (hơn 660 nghìn), trong khi chỉ những khu vườn có giá khoảng 16,11 đô la (hơn 350 nghìn).

Cung điện Holyroodhouse ở Edinburgh, Scotland, trị giá ước tính 83 triệu đô la, tương đương gần 2000 tỷ.

Cung điện Holyroodhouse, còn được gọi là Cung điện Holyrood, bắt đầu là một tu viện vào năm 1128. Vua James IV đã xây dựng cung điện đầu tiên trên khu vực này vào năm 1503. Nó có lẽ được biết đến nhiều nhất là nơi cư trú của nữ hoàng Mary, Nữ hoàng của Scotland. Nó thuộc quyền sở hữu của Hoàng gia.

Cung điện này rộng hơn 8000 m2 có tổng cộng 289 phòng.

Cung điện Holyroodhouse mở cửa đón du khách quanh năm.

Một vé người lớn có giá khoảng 22,33 đô la (hơn 523 nghìn) nếu mua trước và khoảng 24,19 đô la (hơn 567 nghìn) nếu mua trong cùng ngày.

Vua Charles III sở hữu tư nhân Lâu đài Balmoral, trị giá 118 triệu đô la tương đương hơn 2500 tỷ.

Nằm ở Aberdeenshire, Scotland, Hoàng tử Albert đã mua lâu đài cho Nữ hoàng Victoria vào năm 1852, sau đó quyết định phá bỏ nó và xây một cái mới lớn hơn trong khuôn viên vào năm 1856,

Nữ hoàng Victoria từng viết rằng Lâu đài Balmoral có thể "khiến người ta quên đi thế giới và những hỗn loạn đáng buồn của nó và tất cả dường như mang hơi thở của tự do và hòa bình”, Royal Central đưa tin.

Nằm trên một khu đất rộng hơn 200 km2, Lâu đài Balmoral có 52 phòng bao gồm phòng khiêu vũ, phòng khách, thư viện.

Năm nay, lâu đài mở cửa từ ngày 1/4 đến ngày 16/8.

Phòng khiêu vũ là phòng duy nhất bên trong lâu đài mở cửa cho công chúng tham quan. Một vé người lớn có giá 20,44 đô tương đương gần 480 nghìn.

Cung điện Kensington ở London có giá trị ước tính 630 triệu đô la, tương đương khoảng 14 nghìn tỷ

William III đã mua Cung điện Kensington vào năm 1689 từ Bá tước Nottingham, người cũng là ngoại trưởng của ông. Nữ hoàng Victoria được sinh ra ở đó vào năm 1819.

Cung điện có tổng cộng 547 phòng và nằm trên khu vườn rộng gần 2000 m2.

Cung điện Kensington mở cửa quanh năm.

Một vé người lớn có giá 31,47 đô la (khoảng 740 nghìn)

Cung điện St James' ở London trị giá ước tính 700 triệu đô la, tương đương khoảng 16 nghìn tỷ.

Henry VIII đã xây dựng cung điện có diện tích hơn 1.500 m2 vào thời gian từ năm 1531 đến năm 1536. Nó thuộc quyền sở hữu của Hoàng gia và hiện đang phục vụ như nơi cư trú chính thức của Công chúa Anne, em gái của Charles.

Cung điện St James không mở cửa cho công chúng, nhưng các nghi thức tôn giáo tại Nhà thờ Hoàng gia (Chapel Royal) được mở cửa cho mọi người.

Chapel Royal tổ chức các dịch vụ miễn phí vào mỗi sáng Chủ nhật trừ tháng 8 và tháng 9 và các Chủ nhật sau lễ Phục sinh và Giáng sinh.

Nằm ở Windsor, Anh, Lâu đài Windsor được định giá khoảng 743 triệu đô la, tương đương khoảng 17 nghìn tỷ.

Ban đầu, Vua William the Conquerer xây dựng Lâu đài Windsor vào khoảng thời gian từ năm 1070 đến 1086, và nó đã được sửa chữa nhiều lần, gần nhất là bởi Vua George IV. Nữ hoàng Elizabeth II sử dụng Lâu đài Windsor như là nơi nghỉ cuối tuần của mình.

Đây là lâu đài có người ở lớn nhất thế giới với khoảng 1.000 phòng.

Lâu đài mở cửa quanh năm, ngoại trừ một số ngày khi nó được sử dụng như một cung điện làm việc.

Phí vào cửa dành cho người lớn là 34,77 đô la (khoảng 815 nghìn) đối với trả trước và 37,25 đô la (khoảng 873 nghìn) đối với mua ngay tại chỗ.

Tháp London, với giá trị ước tính 1,1 tỷ đô la ( khoảng 25.850 tỷ) nằm bên bờ sông Thames.

William the Conqueror đã xây dựng cung điện, pháo đài và nhà tù, thuộc quyền sở hữu của Hoàng gia, vào năm 1066 để bảo vệ Luân Đôn và phục vụ như một biểu tượng quyền lực của triều đại ông. Theo bách khoa toàn thư Britannica, việc xây dựng khu phức hợp trên diện tích hơn 70.000 m2 này mất 20 năm để hoàn thành.

Tháp Luân Đôn mở cửa cho công chúng, mặc dù giờ hoạt động thay đổi tùy theo thời gian trong năm.

Chi phí vào cửa cho người lớn là 37,37 đô la (khoảng 876 nghìn)

Cung điện Hampton Court ở London, trị giá ước tính 1,2 tỷ USD tương đương khoảng 28.000 tỷ, từng là nơi ở của vua Henry VIII.

Henry VIII sống tại Cung điện Hampton Court, được xây dựng vào đầu thế kỷ 16, với tất cả sáu người vợ của ông.

Cung điện Hampton Court mở cửa cho công chúng quanh năm.

Một vé người lớn có giá 32,63 đô la (khoảng 765 nghìn).

Cung điện Buckingham là tài sản bất động sản có giá trị nhất của gia đình hoàng gia với giá trị ước tính 4,9 tỷ USD, tương đương khoảng 114 nghìn tỷ.

Khu đất nơi cung điện tọa lạc ngày nay đã tồn tại từ đầu thế kỷ 17. George IV đã mở rộng và biến cung điện mà Hoàng gia sở hữu thành hình chữ "U" hiện tại vào năm 1820.

Cung điện mở cửa cho công chúng tham quan vào mỗi mùa hè và trong một thời gian giới hạn vào mùa đông và mùa xuân.

Vé vào cửa trong những tháng mùa hè có giá 37,5 đô la (khoảng 879 nghìn), trong khi các chuyến tham quan trong mùa đông và mùa xuân có giá 112,50 đô la (hơn 2,5 triệu)