Đại lễ Vesak trong Phật giáo là gì? Hãy gửi đi các lời chúc, hình ảnh, thông điệp tốt đẹp hôm nay để nhận về phước báu

Người ta tin rằng đây là lần sinh nhật thứ 2585 của Đức Phật Gautama. Năm nay, Đại lễ Phật Đản (Vesak) sẽ được cử hành vào ngày 5 tháng 5 năm 2023.

Buddha Purnima đánh dấu kỷ niệm ngày sinh của Đức Phật. Đức Phật là một vị thầy tâm linh mà Phật giáo được thành lập dựa trên những lời dạy đó.

Vào ngày tốt lành này, chúng tôi đã tổng hợp một số lời chúc của Đức Phật, những câu trích dẫn của Đức Phật, thông điệp và lời chào để chia sẻ đức hạnh và sự giác ngộ của Đức Phật :

Vào ngày Vesak, mọi người đến thăm Đền Mahabodhi nằm ở Bodh Gaya, Bihar để cầu nguyện. Ngôi đền trang trí bằng những đồ trang trí đầy màu sắc và những buổi cầu nguyện đặc biệt được tổ chức gần cây bồ đề.

Lời chúc mừng Đại lễ Vesak 2023

Ảnh: India Times

Chúc bạn một mùa Phật đản hạnh phúc! Cầu mong những lời dạy của Đức Phật hướng dẫn bạn hướng tới con đường hòa bình, tình yêu và hạnh phúc.

Cầu mong ánh sáng trí tuệ của Đức Phật chiếu soi bạn và hướng dẫn bạn đến một đời sống đạo đức và bình an nội tâm. Chúc mừng Lễ Phật Đản 2023!

Cầu mong những lời dạy của Đức Phật truyền cảm hứng cho bạn sống một cuộc đời chánh niệm, tử tế và yêu thương. Chúc bạn một mùa Phật đản hạnh phúc!

Chúc bạn một mùa Phật đản hạnh phúc và may mắn! Cầu mong trí tuệ và lòng từ bi của Đức Phật lấp đầy cuộc sống của bạn với niềm vui và sự hòa thuận.

Chúng ta hãy chào mừng sự ra đời của Đức Phật và tôn vinh những lời dạy của Ngài về tình yêu, lòng trắc ẩn và không bạo động. Chúc mừng Lễ Phật Đản 2023.

Vào ngày lễ Đức Phật Purnima linh thiêng này, cầu mong bạn tìm thấy bình an và hạnh phúc trong giáo lý của Đức Phật và được truyền cảm hứng để sống một cuộc đời tốt lành và đức hạnh.

Lời chúc mừng ngày lễ Phật Jayanti

Ảnh: India Times

Mỗi ngày là một ngày mới! Cho dù quá khứ có khó khăn đến đâu, bạn vẫn có thể bắt đầu lại. Chúc mừng ngày Vesak.

Chúc mừng ngày Vesak! Ngày Vesak là một dịp được tổ chức bởi những người theo đạo Phật và đạo Hindu trên toàn thế giới.

Cầu mong trăng tròn của Đức Phật sẽ xua tan bóng tối của vô minh, cố chấp và hận thù đối với người khác Và cầu mong nó báo trước một kỷ nguyên hòa bình mãn nguyện và giác ngộ cho thế giới! Những lời chúc mừng chân thành nhất nhân dịp Lễ Phật Đản 2023!

Xin Đức Phật soi sáng cho con trên con đường của tình thương, hòa bình và chân lý. Chúc mừng Lễ Phật Đản 2023!

Chúng tôi gửi đến bạn những lời chúc tốt đẹp nhất cho sự thành công, sự hài hòa bền vững và niềm vui hôm nay và mãi mãi. Chúc mừng Đại lễ Vesak 2023!

Cầu mong bình an đến với bạn trong suốt ngày lễ tràn ngập ánh sáng này, bạn bè và gia đình của tôi, những người đang tổ chức lễ Vesak.

Lời chúc mừng và thông điệp Đại lễ Vesak 2023

Ảnh: India Times

Vào ngày Phật đản, đây là lời cầu chúc cho bạn bình an, tình yêu, hạnh phúc, sức khỏe tốt và thịnh vượng.

Xin Đức Phật soi sáng cho con trên con đường của tình thương và chân lý!

Cầu mong ánh sáng của Vesak soi sáng cuộc đời bạn và mang đến cho bạn sự bình an, niềm vui và sự viên mãn.

Cầu mong những lời dạy của Đức Phật hướng dẫn bạn hướng tới một cuộc sống trọn vẹn và ý nghĩa. Chúc mừng Vesak!

Cầu mong những phước lành của Vesak mang đến cho bạn và những người thân yêu của bạn sự bình an, tình yêu và sự thịnh vượng.